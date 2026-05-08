La dopamina puede "doblar" el tiempo entre recuerdos

Una nueva investigación indica que el cerebro puede usar la dopamina para distorsionar y expandir el tiempo entre eventos distintos, separando el flujo de experiencia en partes que pueden reconstruirse de manera flexible en el futuro, cambiando el sentido de la memoria.

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos, y publicado en la revista Nature Communications, sugiere que la dopamina no solo participa en el placer o la motivación, sino que podría ayudar al cerebro a reordenar la experiencia para que ciertos eventos queden más separados en la memoria. En consecuencia, el cerebro podría usar dopamina para expandir el tiempo entre acontecimientos distintos y así recordar episodios únicos.

"Distorsión" temporal y dopamina

La investigación integró resonancia magnética funcional y seguimiento ocular en 32 voluntarios para medir qué ocurría cuando una secuencia de imágenes se interrumpía por cambios de tono, una señal utilizada como “fronteras” entre episodios.

Después, los participantes debían juzgar la lejanía en el tiempo de dos imágenes que, en realidad, habían estado separadas por el mismo intervalo objetivo. A pesar de esto, las parejas que cruzaban una frontera de contexto fueron recordadas como más distantes que las que pertenecían al mismo contexto.

El trabajo apunta al área tegmental ventral, o VTA, una región del cerebro medio vinculada a la liberación de dopamina. Según los resultados, los cambios de tono que marcaban una frontera activaron más el VTA que los tonos repetidos dentro del mismo contexto.

Además, esa activación se asoció con una mayor distorsión temporal en la memoria: cuanto más respondía el VTA ante la frontera, más lejos aparecían después esos eventos en el recuerdo. De acuerdo a una nota de prensa, el cerebro no solo registraría que algo cambió, sino que podría "ampliar" subjetivamente la distancia entre “antes” y “después”.

La dopamina y la organización de la memoria

El estudio también halló un segundo indicador de importancia: los parpadeos. Tras los tonos de frontera, los participantes parpadearon más en la situación inmediata posterior, y esos cambios de parpadeo estuvieron ligados a la actividad del VTA.

Referencia Dopaminergic processes predict temporal distortions in event memory. Erin Morrow et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-69950-8

Ese vínculo refuerza la idea de que tanto la dopamina como ciertas señales fisiológicas acompañan los puntos de corte con los que el cerebro segmenta la experiencia continua en episodios separados.

La interpretación de los especialistas es que los procesos de activación y liberación de dopamina son sensibles a la estructura de los eventos y contribuyen a "deformar" el tiempo recordado.

No se trata de errores de la memoria, sino de una estrategia funcional: la memoria no reconstruye el pasado con precisión fotográfica, sino que lo organiza de la manera más útil para guiar conductas futuras.