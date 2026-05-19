Un análisis de sangre podría predecir 17 enfermedades antes de los síntomas

La proteómica es la cuantificación de proteínas en sangre y tejidos, para caracterizar la biología de una enfermedad y mejorar la predicción del riesgo. Un nuevo estudio sugiere que podría transformarse en un método mucho más eficaz que los actuales para anticipar pronósticos de enfermedades como cánceres, problemas cardíacos, diabetes, trastornos cerebrales y patologías pulmonares.

Los biomarcadores sanguíneos podrían convertirse en una herramienta de alerta temprana para anticipar enfermedades y mejorar la prevención. Un estudio publicado en la revista Nature Communications y liderado por científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos, destaca que la combinación de datos moleculares supera a los indicadores clínicos tradicionales.

La investigación se basa en datos de 23.776 participantes del UK Biobank y en el análisis de 159 metabolitos y 2.923 proteínas medidos al inicio del seguimiento. Los autores evaluaron 17 enfermedades y concluyeron que incorporar información molecular mejoró la predicción del riesgo frente a los predictores clínicos habituales, en todos los casos analizados.

Indicadores tempranos en la sangre

El hallazgo significa que la sangre contiene señales biológicas tempranas, asociadas con procesos que todavía no se han convertido en síntomas. En términos prácticos, el estudio sugiere que el perfil molecular de una persona podría funcionar como una especie de "mapa" de alerta: una brújula que apunta hacia enfermedades probables antes de que estas se manifiesten con claridad.

Un punto a destacar en el estudio es el peso de las proteínas. Los modelos basados solo en proteómica, o sea la cuantificación de proteínas en sangre y tejidos, superaron a los modelos centrados solo en metabolitos para 16 de las 17 enfermedades estudiadas, mientras que combinar ambas capas aportó poca mejora adicional frente a la proteómica en forma independiente.

Entre las señales más conocidas apareció KLK3/PSA en cáncer de próstata y PRG3 en cáncer de piel. Para los investigadores, esto apunta a que la sangre guarda información útil no solo sobre una enfermedad concreta, sino también sobre mecanismos biológicos compartidos y factores de riesgo más amplios.

Un análisis profundo, diverso y personalizado al mismo tiempo

De acuerdo a una publicación de Bioengineer.org, el enfoque del estudio aprovecha además algoritmos computacionales de vanguardia, capaces de manejar la integración de datos multidimensionales y de múltiples escalas. Estos algoritmos están diseñados para detectar patrones e interacciones sutiles a través de "capas" moleculares, que de otro modo permanecerían ocultas.

Referencia Multi-omics integration predicts the incidence of 17 diseases in the UK Biobank. Jiawen Du et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-73017-z

Según publica Science X, el beneficio de sumar datos moleculares se observó en enfermedades tan diversas como cánceres, problemas cardíacos, diabetes, trastornos cerebrales y enfermedades pulmonares. Esa amplitud es de gran importancia, porque refuerza una idea que viene ganando fuerza en medicina de precisión: no todas las personas con el mismo perfil clínico comparten el mismo riesgo biológico real. Dos pacientes con edad, sexo y antecedentes similares podrían mostrar firmas sanguíneas muy distintas, y por lo tanto trayectorias de enfermedad también diferentes.

A pesar de estos hallazgos, vale recordar que el análisis se hizo con muestras de plasma tomadas al inicio del estudio, sin captar la evolución temporal de los biomarcadores, y que los historiales hospitalarios pueden descartar casos más leves tratados en atención primaria.