El cerebro no olvida cuando perdonamos: actualiza los recuerdos para hacerlos menos dolorosos

Perdonar a alguien puede no borrar recuerdos dolorosos, pero puede actualizarlos sutilmente, haciendo que las heridas del pasado parezcan menos perturbadoras. Según un estudio, en vez de "perdonar y olvidar", el cerebro apuntaría más a "perdonar y actualizar".

Un nuevo estudio publicado en la revista Emotion y desarrollado por científicos del Dartmouth College y la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, concluye que el cerebro no elimina los recuerdos dolorosos cuando perdonamos una ofensa o algo que nos hiere: los “actualiza” con nueva información emocional, de modo que dejan de doler tanto y permiten seguir adelante.

La memoria no es un archivo estático

La investigación incluyó a 23 voluntarios y utilizó resonancia magnética funcional para observar cómo se procesaban los recuerdos negativos. En la primera fase, los participantes creían que otras personas habían elegido imágenes para molestarlos; luego recibían explicaciones sobre esas decisiones: una de las personas se mostraba arrepentida, mientras que la otra no. Después, se les pidió que perdonaran al primero y simplemente volvieran a mirar las imágenes del segundo. Al día siguiente, tuvieron que reevaluar todo.

El resultado fue consistente con la hipótesis planteada: las imágenes vinculadas con la persona perdonada fueron juzgadas como menos negativas, y ese efecto no desapareció con el paso de las horas: siguió presente al día siguiente. En otras palabras, el perdón no anuló el recuerdo, pero sí cambió su carga afectiva.

Según indica una publicación de ScienceX, el hallazgo sugiere que la memoria social no funciona como un archivo estático, sino como un sistema capaz de incorporar contexto nuevo cuando aparecen razones para reinterpretar determinados hechos.

La importancia de dos regiones del cerebro

La clave estaría en dos regiones cerebrales: la corteza prefrontal dorsomedial y el hipocampo posterior. La primera suele vincularse con la capacidad de entender las intenciones y perspectivas de otros, mientras que la segunda se relaciona con el almacenamiento de recuerdos episódicos detallados.

Referencia Interpersonal Memories to Be Less Negative. Songzhi Wu et al. Emotion (2026). DOI:https://doi.org/10.1037/emo0001611

Los científicos descubrieron que los patrones de actividad en esas áreas se parecían más entre el momento del perdón y la reactivación posterior del recuerdo, cuando el malestar asociado a la memoria disminuía. Eso apunta a que la información considerada durante el acto de perdonar se integra en la propia huella del recuerdo.

La idea es que se trata de un mecanismo de “actualización” más que de olvido: recordar no es simplemente recuperar un archivo intacto, sino reconstruirlo. En ese proceso, un gesto de empatía, una disculpa o una nueva interpretación pueden reordenar el significado de una experiencia y volverla menos amenazante. Gracias a ese mecanismo, el cerebro puede archivar el mismo episodio con una "etiqueta" emocional distinta.