China asigna carnés de identidad a los robots humanoides para seguir su ciclo de vida

China ha puesto en marcha una plataforma de identificación digital para robots humanoides que funciona como un carné único por máquina. El sistema permite rastrear cada unidad durante todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el final de su uso, y refuerza la supervisión de un sector en rápida expansión.

En un nuevo paso en la regulación de la inteligencia artificial física, que la pone a la vanguardia en este campo, China ha creado un sistema para que todos los robots humanoides fabricados en el país están empezando a recibir un código digital único de 29 caracteres. El mismo funciona en la práctica como un carné de identidad industrial.

El sistema, bautizado como Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform, no se limita a registrar máquinas en una base de datos: las sigue desde la línea de producción hasta el desguace, con la promesa de rastrear cada unidad durante todo su ciclo de vida, según informa eWeek.

Como también establece un artículo de The Next Web, el identificador incorpora información sobre el fabricante, el modelo del producto, las especificaciones de hardware y el número de serie individual. El esquema se inspira en el documento nacional de identidad chino para personas, aunque añade campos extra para describir variables técnicas propias de una máquina, como capacidades de IA, historial de entrenamiento y registros de producción.

Casi 30 mil robots humanoides incorporados al registro

En el diseño del sistema, cada robot queda vinculado a una ficha técnica que puede actualizarse con datos operativos en tiempo real. El proyecto busca crear trazabilidad completa en un sector que crece con velocidad y todavía opera con estándares fragmentados.

Los especialistas señalan que el mercado global de robots humanoides se disparó un 508 % el año pasado hasta unas 18.000 entregas, mientras que en China existen más de 100 fabricantes trabajando con formatos y normas poco compatibles entre sí. Más de 28.000 robots, repartidos en 200 modelos, ya fueron incorporados a la plataforma de identificación, lo cual muestra que la política no es meramente declarativa sino que ya está en ejecución.

El objetivo regulatorio también es técnico y legal. La plataforma digital permite consultar indicadores como desgaste de articulaciones, degradación de baterías, precisión de movimiento, historial de mantenimiento y evolución del software. En caso de avería, fallo algorítmico o incidente en uso, el sistema busca facilitar el análisis de responsabilidades, conectando un hecho concreto con una máquina específica, su fabricante y su trayectoria operativa.

Más de 28.000 robots ya habrían sido incorporados al registro digital. / Crédito: Unitree.

Regular antes de perder el control

Para los reguladores, esto significa reducir una zona gris que se amplía a medida que los robots humanoides salen de las fábricas y entran en espacios públicos, hospitales, hogares y entornos industriales. Hasta el momento, Estados Unidos y Europa no cuentan con un sistema equivalente de identificación individual para robots humanoides: el marco chino extiende a la “IA física” una tradición de supervisión estatal que ya había avanzado con reglas sobre recomendaciones algorítmicas, IA generativa y contenidos sintéticos.

En ese contexto, el carné digital para robots aparece tanto como una herramienta de control como una forma de estandarización, en un mercado donde todavía no hay una marca dominante ni normas unificadas. Podría pensarse que Beijing quiere registrar las huellas de los robots humanoides y tenerlos "censados" antes que la herramienta se vuelva masiva y, en consecuencia, sea mucho más difícil de controlar.

Más allá de los datos de fabricación, la idea es poder reconstruir qué hicieron, dónde estuvieron y en qué estado llegaron al final de su vida útil. En una tecnología todavía asociada a demostraciones y prototipos, China está construyendo la infraestructura necesaria para convertir a esas máquinas en objetos rastreables y fáciles de identificar.