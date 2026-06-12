Los bots ya superan a los humanos en el tráfico web: así cambia Internet

El 57,4 % de las solicitudes en una selección de sitios web pertenece a bots automatizadas, mientras que el 42,6 % son generadas por humanos, de acuerdo a un nuevo análisis. Esto marca un cambio de era a nivel tecnológico: los bots ya pesan más que los humanos en la web.

Por primera vez, el tráfico automatizado superó al generado por personas en una porción amplia del tráfico web que mide el informe Cloudflare Radar, elaborado por una firma líder a nivel mundial en alojamiento web. ¿Se trata de una señal de que la red está entrando en una etapa distinta, más mecanizada y menos centrada en el usuario humano?

Según los datos del informe, que son el eje de una publicación de NBC News, el 57,4 % de las solicitudes HTTP que analiza Cloudflare provino de bots, mientras que el 42,6 % correspondió a humanos. La medición no describe la totalidad de Internet, sino el tráfico web que Cloudflare observa en las páginas HTML que protege y acelera, es decir, una aproximación al tráfico de navegación.

Un cambio estructural

El dato es relevante porque no se trata solo de rastreadores clásicos de buscadores. El universo de “bots” incluye automatizaciones legítimas y también agentes más sofisticados, capaces de imitar interacciones humanas, recopilar datos o ejecutar tareas repetitivas a escala.

Cloudflare define el bot traffic como tráfico no humano y aclara que su panel mundial de tráfico separa las solicitudes bot de las humanas sobre contenido HTML, una métrica especialmente útil para observar el comportamiento real de las visitas a páginas web. En otras palabras, esto quiere decir que el cambio no es solo cuantitativo, sino estructural.

La tendencia venía en crecimiento desde hace algunos años. Imperva ya había advertido en su informe Bad Bot Report 2025 que el tráfico automatizado había alcanzado el 51 % del total de la web en 2024, con un peso creciente de bots impulsados por inteligencia artificial.

Internet cambia de dueño: los bots ya generan más tráfico que las personas. / Crédito: julien Tromeur en Unsplash.

¿Se modifica el ecosistema digital?

Ese reporte también señalaba que los bad bots (bots malignos o sospechosos) representaban el 37 % de todo el tráfico de Internet, una señal clara en cuanto a que el problema no se limita al volumen, sino a la sofisticación y al uso malicioso de estas herramientas.

El post de Matthew Prince, cofundador y director ejecutivo de Cloudflare, uno de los servicios de alojamiento de Internet más grandes a nivel global, sobre los indicadores de tráfico web que marcan el auge de los bots. Crédito: Matthew Prince en X.

Para empresas, medios y plataformas digitales, esto supone más consumo de infraestructura, más dificultad para distinguir audiencias reales y más presión sobre sistemas de seguridad, analítica y publicidad. Si una parte creciente de las visitas no pertenece a personas, las métricas de alcance, conversión y engagement pueden perder precisión. Además, los bots pueden distorsionar el valor comercial del tráfico y volver menos confiables las decisiones editoriales o de negocio basadas en visitas y clics.

El fenómeno también obliga a repensar la economía de Internet. Durante años, el ecosistema digital se sostuvo sobre la idea de que la mayor parte del tráfico provenía de seres humanos expuestos a publicidad, contenidos y servicios diseñados para ellos. La nueva realidad abre interrogantes sobre la autenticidad de la atención online y sobre cuánto del “consumo” de la web está siendo ejecutado por software.