Las mariposas podrían desvelar el secreto de la longevidad

Una investigación sobre mariposas tropicales del género Heliconius sugiere que su dieta con polen y su fisiología singular podrían explicar una longevidad excepcional, convirtiéndolas en un modelo inesperado para estudiar el envejecimiento. La especie vive 25 veces más que otras de sus parientes.

Un estudio publicado en la revista Nature Communications y liderado por la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, sostiene que algunas mariposas tropicales de América Central y del Sur no solo viven más que sus parientes cercanos, sino que además muestran signos de un envejecimiento fisiológico más lento.

La magnitud de la diferencia sorprende. Según una nota de prensa, las especies Heliconius presentan una expectativa máxima de vida unas tres veces superior a la de otros miembros cercanos de la tribu Heliconiini, y algunas pueden acercarse al año de vida, algo excepcional para una mariposa.

¿La clave está en el polen?

El estudio reunió datos de mariposarios comerciales, programas de marcado y recaptura, y poblaciones mantenidas en insectarios, y encontró un rango extremo: desde 14 días en Dione juno hasta 348 días en Heliconius hewitsoni. La comparación entre ambas especies ilustra un contraste de 25 veces en la longevidad máxima.

Los investigadores también observaron que las Heliconius no solo viven más, sino que envejecen más lentamente. En los experimentos de cautiverio, las mariposas mostraron menores tasas de mortalidad basal y una senescencia fisiológica más lenta que sus parientes que no consumen polen.

En una de las especies analizadas, Heliconius hecale, la capacidad de agarre no evidenció un deterioro apreciable con la edad, mientras que en Dryas iulia, una especie cercana y de vida más corta, sí apareció un declive asociado al envejecimiento.

Heliconius melpomene con una carga parcialmente digerida de granos de polen: son las únicas mariposas conocidas que recolectan y digieren polen. / Crédito: Louise Bestea.

Un "experimento natural" que combina multiples factores

La dieta parece ser una pieza importante, aunque no explica todo. Las Heliconius son las únicas mariposas conocidas que consumen polen en la etapa adulta, una conducta rara entre lepidópteros, que normalmente se alimentan de néctar. Los autores comprobaron que el polen favorece la condición corporal y retrasa la pérdida de masa y función muscular.

Referencia Evolution of increased longevity and slowed ageing in a genus of tropical butterfly. Jessica Foley et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-73635-7

Sin embargo, incluso privadas de polen, estas mariposas conservaron una ventaja de longevidad frente a sus parientes, lo que apunta a factores heredados y no solo a un beneficio nutricional inmediato. ¿Podría existir aquí una "fórmula" para retrasar el envejecimiento?

En lugar de explicar la longevidad de estas mariposas como un simple efecto de la alimentación, el estudio sugiere que la transición al consumo de polen pudo ir acompañada de adaptaciones fisiológicas que retrasan el deterioro. Los científicos hablan de un “experimento natural”, ideal para desentrañar mecanismos de longevidad extendida.