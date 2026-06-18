¿Las cabras entienden lo que hablamos? Un estudio revela que siguen la dirección de la voz humana para encontrar comida

Las cabras no solo reaccionan al tono o al sonido de una voz: también parecen fijarse en su dirección. Un estudio reciente con 29 animales sugiere que pueden usar la orientación de la voz humana como pista para localizar comida escondida. El hallazgo no demuestra que entiendan nuestras palabras, pero sí apunta a una capacidad social y cognitiva más sofisticada de lo pensado hasta hoy.

¿Las cabras entienden de alguna forma lo que hablamos? Aunque no comprenden el lenguaje humano en sentido estricto, sí parecen ser capaces de extraer información útil de nuestra voz. En concreto, detectan la dirección desde la que se emite y la usan para inferir dónde puede haber comida oculta, según un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science.

Siguen pistas acústicas y direccionales

Los investigadores trabajaron con 29 cabras en un santuario animal del Reino Unido y diseñaron una prueba con dos cubos rojos colocados detrás de una pantalla. Primero acostumbraron a los animales al escenario, y luego escondieron pasta en uno de los recipientes mientras una persona, oculta a la vista, emitía la voz hacia el cubo correcto, se quedaba en silencio o hablaba en otra dirección.

Los resultados del equipo internacional de científicos muestran que las cabras escogieron el cubo con comida en torno al 60 % de las veces cuando la voz apuntaba hacia él. En cambio, cuando el investigador guardaba silencio, su acierto bajó al 47 %, y cuando hablaba desde lejos de los recipientes se ubicó en el 49 %.

Esquema que muestra el análisis de los científicos sobre el seguimiento de la voz humana por parte de las cabras. / Crédito: Royal Society Open Science (2026). DOI: 10.1098/rsos.260097

Según informa Phys.org, ese patrón sugiere que no estaban siguiendo el olor de la pasta, sino atendiendo a una pista acústica direccional, algo que las acerca a habilidades observadas en bebés humanos y perros domésticos, y que en otros primates no siempre aparece con la misma facilidad.

Referencia Domestic goats can follow the direction of human voices to solve a hidden-object task. Stuart K. Watson et al. Royal Society Open Science (2026). DOI:https://doi.org/10.1098/rsos.260097

Inteligencia social y aprendizaje

La clave está en la interpretación: el trabajo no afirma que las cabras “entiendan” el significado de las palabras humanas, sino que son capaces de usar la voz como un indicador social y espacial. En otras palabras, parecen captar que una voz dirigida hacia un punto puede señalar algo relevante en ese lugar. Los autores plantean que esta capacidad podría estar relacionada con la domesticación y con la experiencia acumulada de estos animales conviviendo con personas.

El resultado va de la mano con una línea de investigación cada vez más amplia sobre la inteligencia social de las cabras. En estudios previos, estos animales ya habían mostrado sensibilidad a la emoción en la voz humana y a otras señales sociales. El nuevo hallazgo refuerza la idea de que las cabras no son observadoras pasivas: escuchan, interpretan y toman decisiones a partir de pistas humanas cada vez más complejas.