Biología
Científicos descubren un hiperparásito en la selva de Malasia
Identifican en Borneo un hongo que parasita a otro hongo en hormigas infectadas
Pablo Javier Piacente / T21
Investigadores malasios han descubierto una nueva especie de hongo parásito en las selvas de Borneo, que se alimenta de "hongos zombis" que infectan a los insectos antes de someterlos a una muerte espantosa.
En la selva tropical de Borneo, un equipo de especialistas ha desvelado un caso extraordinario de parasitismo en cadena: un hongo que no ataca directamente a la hormiga, sino al “hongo zombi” que ya la había colonizado. La especie, Pleurocordyceps cornusynnemata, fue hallada en el valle de Danum, en el estado malasio de Sabah, y es el eje de un nuevo estudio publicado en la revista Phytotaxa.
Puede infectar invertebrados, plantas y hongos
Con este descubrimiento, la naturaleza vuelve a demostrar que sus redes son más complejas de lo que parecen. El nuevo organismo pertenece al género Pleurocordyceps, un grupo de hiperparásitos que puede infectar invertebrados, plantas y otros hongos. Según explican los científicos en el estudio, este género forma parte de la familia Polycephalomycetaceae y, hasta ahora, reúne 26 especies registradas en regiones de Asia y Sudamérica.
El hallazgo en Malasia es relevante por dos motivos. En primer término, porque constituye la primera evidencia de Pleurocordyceps en Malasia y aporta datos de base sobre la diversidad del género en los bosques tropicales del país. Y, además, porque la especie identificada, P. cornusynnemata, presenta una estructura singular con forma de cuerno, un rasgo que no se había documentado antes en este grupo.
Según informa Phys.org, los investigadores recolectaron el ejemplar durante varias salidas de campo en la selva de Borneo y lo estudiaron mediante análisis morfológicos y moleculares, con dos marcadores genéticos: la región ITS y el gen TEF-1α.
Redes biológicas ocultas en la selva
El trabajo científico describe la nueva especie a partir de un antígeno infectado por otro hongo del género Ophiocordyceps, conocido por manipular el sistema nervioso de las hormigas y provocar su llamada conducta “zombi”. En lugar de controlar al insecto, Pleurocordyceps invade el tejido de ese primer parásito y se alimenta del mismo.
Referencia
Taxonomy and phylogeny of Pleurocordyceps (Polycephalomycetaceae, Hypocreales) associated with ants and cicadas from Malaysia, including a new species and new records. Muhammad Shahbaz et al. Phytotaxa (2026). DOI:https://doi.org/10.11646/phytotaxa.750.4.1
Al mismo tiempo, el equipo localizó otra especie nueva de hongo capaz de infectar arañas, lo que refuerza la idea de que los bosques de Borneo siguen siendo un reservorio de biodiversidad fúngica aún poco explorado. Los autores destacan además el posible valor aplicado de estos organismos, tanto por su interés en el desarrollo de futuros productos antimicrobianos como por su potencial uso en biocontrol frente a plagas agrícolas.
Aunque la biodiversidad tropical afronta una presión creciente, estos descubrimientos recuerdan que incluso en los ecosistemas mejor estudiados siguen ocultos actores microscópicos, capaces de reescribir lo que sabemos sobre la evolución, las cadenas tróficas y las relaciones entre especies.
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