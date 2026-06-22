Por qué cuesta tanto hacer ejercicio: lo que la ciencia del comportamiento sabe sobre el sedentarismo

Queremos movernos más. Lo decidimos el uno de enero, después de las vacaciones o el lunes que viene. Y, aun así, la Encuesta de Hábitos Deportivos del Centro de Investigaciones Sociológicas confirma que más de la mitad de la población en España vive de espaldas a la actividad física. La ciencia del comportamiento lleva tiempo señalando una causa principal: un entorno poco favorable y unos hábitos mal diseñados.

La clave para consolidar el ejercicio diario reside en la fricción. Cuantos más pasos hay entre la intención y la acción, más fácil resulta quedarse en el sofá. Tener que buscar la ropa, preparar la bolsa, coger el coche e ir al gimnasio añade demasiadas barreras. El cerebro humano tiende por naturaleza hacia la opción más cómoda y con menor gasto de energía.

Tres ideas clave Para romper el sedentarismo, tres cambios tienen un efecto multiplicador: Reducir al máximo los pasos previos antes de empezar Anclar el ejercicio a una costumbre ya existente Fijar un objetivo de tiempo tan bajo que resulte imposible fallar. Moverse a diario depende del diseño de tus rutinas.

El problema de la motivación

Confiar en las ganas para arrancar una rutina representa uno de los errores más documentados en la psicología. La motivación fluctúa, aparece y desaparece, y suele tocar fondo justo cuando más la necesitamos. Funciona mucho mejor apoyarse en elementos estables: el entorno físico y los horarios fijos.

Un concepto muy repetido en la investigación sobre formación de hábitos es el "apilamiento". Consiste en anclar la nueva conducta a una acción que ya hacemos a diario en modo automático. Si cada mañana tomas un café antes de salir, esa acción puede convertirse en la señal exacta para ponerte las zapatillas. Solo hace falta un gancho sencillo que reduzca la distancia entre pensarlo y hacerlo.

Lo mínimo que funciona

Existe otro hallazgo que choca con la intuición habitual: el volumen total de ejercicio importa menos que la constancia a la hora de crear el hábito. Según los datos del Ministerio de Sanidad en su última Encuesta Nacional de Salud, el sedentarismo en el tiempo libre ha caído de forma significativa durante la última década. Ese avance histórico surge directamente de personas que han incorporado caminatas y actividad física ligera a su día a día.

Diez minutos al día sostenidos en el tiempo generan mayor adaptación neuronal y física que una hora intensa practicada de manera irregular. El verdadero objetivo consiste en encontrar ese umbral mínimo que podamos sostener a diario sin forzar la máquina.

Experimento de dos semanas

La prueba más sencilla requiere elegir una actividad de menos de diez minutos y repetirla exactamente a la misma hora y en el mismo lugar durante catorce días. Puede ser caminar hasta una calle concreta, hacer estiramientos en el salón o subir por las escaleras.

Al final de esas dos semanas, la mayoría de las personas nota que la resistencia inicial ha bajado. Empieza a resultar más extraño saltarse la actividad que cumplirla. Ahí nace un hábito real.