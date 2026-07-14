Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estadio de Gran CanariaShania Gil rompe su silencio - Polémica Nueva LíneaTasa turística de MogánRenovación del Bull AstoriaBocadillo de calamares con toque canarioTasa de basura LPGCJosé OriveUD Las PalmasLlamamientos del SCS
instagramlinkedin

Nanotecnología / Microbiología

Un robot logra "leer" bacterias al tacto

Un sensor robótico distingue bacterias en menos de un segundo y sin usar reactivos químicos

La nueva técnica detecta diferencias en la superficie bacteriana y promete acelerar el análisis microbiológico.

La nueva técnica detecta diferencias en la superficie bacteriana y promete acelerar el análisis microbiológico. / Crédito: Nano Energy (2026). DOI: 10.1016/j.nanoen.2026.111879

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Javier Piacente / T21

Un equipo de investigadores ha desarrollado una plataforma robótica que identifica bacterias a través del tacto: podría ser crucial para detectar más rápidamente amenazas importantes para la salud humana.

Investigadores de la Universidad Nacional de Taiwán han creado un sistema de nanotecnología capaz de identificar bacterias solo con el contacto físico. La tecnología robótica podría abrir nuevas vías para diagnósticos rápidos, automatizados y no invasivos. El avance se describe en un estudio publicado en la revista Nano Energy.

Identificar bacterias en medio segundo

El robot puede identificar y clasificar una muestra bacteriana simplemente al tocarla, sin tinciones, sin marcadores químicos y sin destruirla. La investigación propone una plataforma robótica con un sensor flexible montado en una pinza, que convierte el contacto con la superficie bacteriana en una señal eléctrica interpretable por un modelo informático.

El eje de la innovación está en que las bacterias no “responden” igual al tacto. Según explica el equipo científico en una nota de prensa, las diferencias en la pared celular entre bacterias grampositivas y gramnegativas generan patrones eléctricos distintos cuando el sensor entra en contacto con la muestra. A partir de esas variaciones, el robot puede distinguir los dos grandes grupos de bacterias con una precisión del 90,93 % y en apenas 620 milisegundos, es decir, poco más de medio segundo.

El ensayo incluyó bacterias representativas como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomonas aeruginosa. Para mejorar la identificación, los investigadores combinaron señales procedentes de dos materiales sensibles distintos y las analizaron mediante un modelo computacional.

Un sensor flexible convierte el tacto en datos útiles para identificar microorganismos en tiempo real.

Un sensor flexible convierte el tacto en datos útiles para identificar microorganismos en tiempo real. / Crédito: Franck V. en Unsplash.

Variadas ventajas sobre los métodos tradicionales

El resultado es una técnica que, al menos en esta fase experimental, ofrece una lectura muy rápida de una información básica que en microbiología clínica sigue siendo relevante para orientar decisiones tempranas de tratamiento y de control de infecciones.

Referencia

Triboelectric nanosensor-based robotic platform for rapid label-free discrimination of Gram-positive and Gram-negative bacteria. Fu-Cheng Kao et al. Nano Energy (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2026.111879

Frente a las alternativas tradicionales, el nuevo enfoque presenta varias ventajas: prescinde de reactivos, reduce la manipulación directa de las muestras y no las altera. De esta manera, podría ser útil en procesos repetidos o automatizados. Los autores subrayan además su potencial para diagnósticos en microbiología y monitorización más segura en entornos sanitarios y ambientales.

Noticias relacionadas y más

Ahora, los especialistas trabajan en la búsqueda de paneles más amplios de patógenos, incluidos microorganismos clínicamente relevantes y bacterias resistentes a antibióticos. Si esa evolución se confirma, la idea de “leer” microorganismos al tacto podría abrir una vía complementaria a los métodos clásicos: más rápida, más fácil de automatizar y menos dependiente de la química de laboratorio para la identificación de bacterias.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundial puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
  2. Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas
  3. La renovación del Bull Astoria llevará al hotel de tres a cuatro estrellas
  4. Shania Gil rompe su silencio tras tatuar a las exintegrantes de Nueva Línea: 'El director me obligó a borrar el vídeo
  5. Cientos de camioneros recorren Gran Canaria para despedir a un compañero fallecido
  6. Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por agredir a una pareja para robarles el móvil y un bolso en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria
  8. Rubén de la Barrera se pliega a la voluntad del club y echa el cerrojo en su primer entrenamiento con la UD Las Palmas

El Estado activa un segundo concurso para dotar de 700 megavatios el sistema eléctrico de Canarias

El Estado activa un segundo concurso para dotar de 700 megavatios el sistema eléctrico de Canarias

Canarias quiere más especialistas en Atención Primaria: cuatro de cada diez nuevas plazas MIR serán para formar médicos y enfermeros de familia

Canarias quiere más especialistas en Atención Primaria: cuatro de cada diez nuevas plazas MIR serán para formar médicos y enfermeros de familia

La residencia donde dejas a tu perro cuando te vas de vacaciones puede afectar a su salud mental

La residencia donde dejas a tu perro cuando te vas de vacaciones puede afectar a su salud mental

Los trabajadores de Montañas del Fuego y el Castillo de San José estrenan uniformes basados en los diseños de César Manrique

Los trabajadores de Montañas del Fuego y el Castillo de San José estrenan uniformes basados en los diseños de César Manrique

Nuevos uniformes de los trabajadores de los Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote

Nuevos uniformes de los trabajadores de los Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote

Radiografía del bienestar digital en Canarias: el 11,2% de los menores presenta un riesgo suicida elevado

Radiografía del bienestar digital en Canarias: el 11,2% de los menores presenta un riesgo suicida elevado

El PSOE de Lanzarote acusa a Oswaldo Betancort de impulsar una "cacería judicial" contra Dolores Corujo

El PSOE de Lanzarote acusa a Oswaldo Betancort de impulsar una "cacería judicial" contra Dolores Corujo

El Ejército del Aire nombra al coronel Juan José Ruiz Centeno nuevo jefe del Cuartel General en Canarias

El Ejército del Aire nombra al coronel Juan José Ruiz Centeno nuevo jefe del Cuartel General en Canarias
Tracking Pixel Contents