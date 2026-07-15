Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa de basura LPGCBilletes de avión y barco90 años de la Guerra CivilObras en VenegueraUD Las PalmasSergio AraujoNiños saharauis en Canarias
instagramlinkedin

Robótica

Estos diminutos barcos robot construyen plataformas flotantes sin intervención humana

Un equipo de investigadores desarrolló una flota de embarcaciones autónomas que se unen y separan para crear infraestructuras flotantes adaptables, inspiradas en las hormigas de fuego

Barcos robot en miniatura convierten el agua en una infraestructura inteligente.

Barcos robot en miniatura convierten el agua en una infraestructura inteligente. / Crédito: MIT.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Javier Piacente / T21

Investigadores del MIT crearon un enjambre de pequeños robots acuáticos que se unen como hormigas, formando una balsa y ensamblándose en estructuras reconfigurables en el agua. La nueva tecnología permite crear plataformas modulares capaces de reorganizarse y desplazarse sobre el agua sin intervención humana.

Un grupo de especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, ha creado el proyecto FloatForm: se trata de un sistema de pequeños barcos autónomos capaces de reunirse, ensamblarse y volver a separarse para crear estructuras flotantes en la superficie del agua.

El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, propone una forma de convertir la lámina de agua en un espacio “programable” e inteligente, útil para levantar infraestructuras temporales, plataformas adaptables o incluso pasos flotantes cuando sea necesario.

Sin coordinación central ni supervisión humana

Cada módulo mide unos 21 centímetros de lado, aproximadamente el tamaño de un plato de cena, y lleva a bordo sensores, propulsión propia y un sistema de cierre magnético para conectarse con otros robots. La idea no es que una máquina central dirija cada movimiento, sino que los robots se coordinen entre sí con reglas locales simples, como hacen las hormigas de fuego cuando forman una "balsa viviente" para sobrevivir a una inundación.

Un planificador central extremadamente ligero interviene solo para corregir imperfecciones finales y asegurar que la estructura adopte la forma deseada, de acuerdo a una nota de prensa. En las pruebas de laboratorio, una flota de ocho robots logró agruparse desde posiciones aleatorias, formar una figura objetivo, desacoplarse y reconfigurarse en una nueva disposición, además de desplazarse como una única plataforma por el tanque.

Cada experimento duró entre cuatro y ocho minutos. Según los científicos, el sistema consiguió completar sus misiones sin intervención humana en el 90 % de los casos con cuatro robots y en el 70 % con ocho, una cifra que los autores interpretan como señal de resiliencia, especialmente porque un robot que pierde la orientación puede reincorporarse sin bloquear al resto.

Los robots cooperan como un enjambre para crear infraestructuras temporales, capaces de cambiar de forma según las necesidades.

Los robots cooperan como un enjambre para crear infraestructuras temporales, capaces de cambiar de forma según las necesidades. / Crédito: FloatForm.

El agua como infraestructura viva

El secreto de la innovación está en combinar coordinación distribuida y precisión geométrica: cada bote utiliza un mecanismo inspirado en el origami para engancharse o soltarse con un gasto energético reducido. El motor solo consume energía durante el acople y desacople, pero el cierre permanece bloqueado sin gasto adicional.

Esta solución es clave para dispositivos tan pequeños, en los cuales la batería es limitada y cada vatio cuenta. Los investigadores destacan que el método escala mejor que los enfoques centralizados, porque la complejidad computacional depende de los vecinos cercanos y no del tamaño total de la flota.

Referencia

Self-reconfiguring modular robotic boats. Wei Wang et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-74527-6

Los investigadores imaginan aplicaciones en puertos, canales y costas: desde mercados flotantes o escenarios temporales hasta plataformas de emergencia, estaciones de atraque reconfigurables, monitorización ambiental o tareas de inspección en alta mar.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, fuera del laboratorio será necesario utilizar barcos más robustos, sensores adaptados y una mayor capacidad para resistir corrientes, oleaje y perturbaciones reales. Si supera estos escollos, FloatForm logrará que los cursos de agua se conviertan en una infraestructura viva, adaptable y móvil.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una turista en el aeropuerto de Gran Canaria tras abandonar un hotel sin pagar una estancia de 2.500 euros
  2. Muere a los 68 años Manuel ‘Noluco’ Doreste, referente de la vela española
  3. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  4. Un accidente con cuatro vehículos implicados provoca colas en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria desde la capital
  5. El hotel donde Pastora Soler (47 años) desconecta en Gran Canaria: entre palmeras y a pocos metros de la playa
  6. Cómo recuperar la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: pasos para solicitar la devolución
  7. Este es el municipio que tiene el alquiler más barato de Canarias: 10,20 euros por metro cuadrado
  8. Ya se puede reclamar la devolución de la tasa de la basura de Las Palmas de Gran Canaria: estos son los pasos a seguir

Culture & Business Pride reúne en el CAAM a tres referentes internacionales para debatir cómo la cultura puede transformar la sociedad

Culture & Business Pride reúne en el CAAM a tres referentes internacionales para debatir cómo la cultura puede transformar la sociedad

La Carpa 2026 arranca por todo lo alto con Bresh y Luar La L: 4.500 personas inauguran el gran festival del verano en Canarias

La Carpa 2026 arranca por todo lo alto con Bresh y Luar La L: 4.500 personas inauguran el gran festival del verano en Canarias

La Majadilla se viste de blanco con ocho horas de música en directo para arrancar sus fiestas patronales

La Majadilla se viste de blanco con ocho horas de música en directo para arrancar sus fiestas patronales

Danny Leon, skater profesional, desde GRAVITEO: "Voy a por el 'hat-trick', a por mis terceros Juegos Olímpicos y voy a ir con todo"

Danny Leon, skater profesional, desde GRAVITEO: "Voy a por el 'hat-trick', a por mis terceros Juegos Olímpicos y voy a ir con todo"

Siete cantantes de Yaiza protagonizan una emotiva gala en las fiestas del Carmen de Playa Blanca

Siete cantantes de Yaiza protagonizan una emotiva gala en las fiestas del Carmen de Playa Blanca

Gala de cantantes del municipio de Yaiza por las fiestas del Carmen en Playa Blanca

Gala de cantantes del municipio de Yaiza por las fiestas del Carmen en Playa Blanca

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival celebra su décimo aniversario con una multitudinaria primera jornada en la Playa de San Agustín

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival celebra su décimo aniversario con una multitudinaria primera jornada en la Playa de San Agustín
Tracking Pixel Contents