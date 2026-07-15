Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa de basura LPGCBilletes de avión y barco90 años de la Guerra CivilObras en VenegueraUD Las PalmasSergio AraujoNiños saharauis en Canarias
instagramlinkedin

Tecnología Espacial / Energía

Estados Unidos autoriza un espejo espacial gigante para probar la “luz solar a demanda”

La misión Eärendil-1 quiere reflejar luz solar desde la órbita baja y abre un debate sobre contaminación lumínica y usos civiles del espacio

Los planes de Reflect Orbital de tener más de 50.000 satélites que reflejen la luz solar hacia la Tierra podrían alterar los ritmos circadianos de las distintas formas de vida presentes en el planeta.

Los planes de Reflect Orbital de tener más de 50.000 satélites que reflejen la luz solar hacia la Tierra podrían alterar los ritmos circadianos de las distintas formas de vida presentes en el planeta. / Crédito: Unsplash/Mariana Proença.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Javier Piacente / T21

Estados Unidos ha dado luz verde a una misión experimental que pretende desplegar un enorme espejo en la órbita baja terrestre para redirigir la luz del Sol hacia la Tierra en momentos concretos. La propuesta promete aplicaciones en energía, emergencias y trabajo nocturno, pero también despierta preocupación por sus consecuencias para todos los seres vivos que habitan el planeta.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) acaba de aprobar un espejo gigante para crear "luz solar bajo demanda", a pesar de la oposición de los astrónomos y el público y de preocupaciones reales de seguridad. El proyecto, a cargo de una firma privada, incluye más de 50.000 satélites que reflejen la luz solar hasta la Tierra: podría alterar los ritmos circadianos de plantas, animales y humanos.

La misión de demostración Eärendil-1, de la empresa californiana Reflect Orbital, se desplegará en una órbita baja de unos 625 kilómetros. La iniciativa, presentada como una prueba tecnológica, busca comprobar si es posible ofrecer iluminación solar dirigida y bajo demanda hacia la Tierra.

Un primer paso

La propuesta no se limita a encender un haz de luz sobre una zona concreta. Reflect Orbital sostiene que su tecnología podría servir para ampliar las horas de producción de plantas solares, ayudar en rescates de emergencia, facilitar trabajos nocturnos en construcción o proporcionar iluminación temporal en lugares sin infraestructura eléctrica.

Por ahora, la licencia aprobada por la FCC se refiere a un único satélite experimental y está sujeta a condiciones técnicas y de calendario: el documento oficial indica además que el aparato deberá lanzarse y operar conforme a la autorización concedida.

Aun así, la empresa ha difundido planes mucho mayores para el futuro, con constelaciones de decenas de miles de satélites si el ensayo funciona. Esa perspectiva es la que ha encendido tanto el interés industrial como la alarma científica, según un artículo publicado en The Conversation por especialistas de la Universidad de Regina y la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.

El objetivo del proyecto es derivar la luz del Sol a la Tierra por la noche para alimentar parques solares.

El objetivo del proyecto es derivar la luz del Sol a la Tierra por la noche para alimentar parques solares. / Crédito: Unsplash/Andreas Gucklhorn.

Costes ambientales y en la salud

Astrónomos y organizaciones de defensa del cielo nocturno advierten que un sistema así podría aumentar la contaminación lumínica, interferir en observaciones astronómicas, afectar a la fauna nocturna y crear riesgos para la aviación. Vale recordar que la FCC recibió miles de objeciones públicas durante el proceso: entidades como DarkSky International y la American Astronomical Society han expresado su oposición a que se normalice una red de espejos orbitales capaz de alterar el paisaje nocturno.

Según los expertos canadienses, aunque muchos de estos proyectos afirman resolver problemas ambientales creando energía limpia o capturándola en el espacio, es importante tener en cuenta que la energía solar generada es limpia únicamente si se ignoran los costes ambientales de construir, lanzar, mantener y quemar satélites en la atmósfera de la Tierra.

Noticias relacionadas y más

Además, estiman que el funcionamiento diario de todos estos sistemas propuestos tendrá enormes consecuencias medioambientales y en la salud, ya que la alteración de los ritmos circadianos de especies vegetales, animales y de los propios seres humanos podría acarrear graves inconvenientes.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una turista en el aeropuerto de Gran Canaria tras abandonar un hotel sin pagar una estancia de 2.500 euros
  2. Muere a los 68 años Manuel ‘Noluco’ Doreste, referente de la vela española
  3. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  4. Un accidente con cuatro vehículos implicados provoca colas en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria desde la capital
  5. El hotel donde Pastora Soler (47 años) desconecta en Gran Canaria: entre palmeras y a pocos metros de la playa
  6. Cómo recuperar la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: pasos para solicitar la devolución
  7. Este es el municipio que tiene el alquiler más barato de Canarias: 10,20 euros por metro cuadrado
  8. Ya se puede reclamar la devolución de la tasa de la basura de Las Palmas de Gran Canaria: estos son los pasos a seguir

Culture & Business Pride reúne en el CAAM a tres referentes internacionales para debatir cómo la cultura puede transformar la sociedad

Culture & Business Pride reúne en el CAAM a tres referentes internacionales para debatir cómo la cultura puede transformar la sociedad

La Carpa 2026 arranca por todo lo alto con Bresh y Luar La L: 4.500 personas inauguran el gran festival del verano en Canarias

La Carpa 2026 arranca por todo lo alto con Bresh y Luar La L: 4.500 personas inauguran el gran festival del verano en Canarias

La Majadilla se viste de blanco con ocho horas de música en directo para arrancar sus fiestas patronales

La Majadilla se viste de blanco con ocho horas de música en directo para arrancar sus fiestas patronales

Danny Leon, skater profesional, desde GRAVITEO: "Voy a por el 'hat-trick', a por mis terceros Juegos Olímpicos y voy a ir con todo"

Danny Leon, skater profesional, desde GRAVITEO: "Voy a por el 'hat-trick', a por mis terceros Juegos Olímpicos y voy a ir con todo"

Siete cantantes de Yaiza protagonizan una emotiva gala en las fiestas del Carmen de Playa Blanca

Siete cantantes de Yaiza protagonizan una emotiva gala en las fiestas del Carmen de Playa Blanca

Gala de cantantes del municipio de Yaiza por las fiestas del Carmen en Playa Blanca

Gala de cantantes del municipio de Yaiza por las fiestas del Carmen en Playa Blanca

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival celebra su décimo aniversario con una multitudinaria primera jornada en la Playa de San Agustín

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival celebra su décimo aniversario con una multitudinaria primera jornada en la Playa de San Agustín
Tracking Pixel Contents