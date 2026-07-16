Física
Einstein tenía razón: una nueva medición vuelve a confirmar la relatividad general
Un experimento de alta precisión con satélites refuerza la predicción de que la Tierra arrastra el espacio-tiempo a su alrededor
Pablo Javier Piacente / T21
Un equipo internacional ha medido con mayor exactitud el arrastre del espacio-tiempo causado por la rotación terrestre, confirmando una de las predicciones más sutiles de la relatividad general de Einstein.
Más de un siglo después de que Albert Einstein transformara por primera vez nuestra comprensión de la gravedad, su teoría general de la relatividad continúa resistiendo pruebas experimentales. Ahora, un equipo científico ha llevado a cabo la medición más precisa hasta el momento sobre el arrastre del espacio-tiempo causado por la rotación de la Tierra.
El estudio, publicado en la revista Nature, supone la prueba más precisa realizada hasta ahora en este tipo de medición. El fenómeno medido es uno de los efectos más sutiles de la relatividad general. Según Einstein, un cuerpo masivo en rotación no solo curva el espacio-tiempo: también lo “arrastra” a su alrededor.
Registros de máxima precisión
Detectar esa deformación cerca de la Tierra es extraordinariamente difícil, porque la señal es diminuta y queda enterrada bajo otras perturbaciones gravitatorias y no gravitatorias. Precisamente por esa razón la nueva medición se considera tan relevante: la Tierra ha vuelto a servir como laboratorio para someter la teoría a una prueba de enorme exigencia.
El punto central del avance está en la combinación de datos de varios satélites y en el diseño del experimento. Los investigadores de universidades de China, Estados Unidos, Italia y otros países analizaron observaciones de LARES-2, lanzado por la Agencia Espacial Italiana en 2022, junto con las de los satélites LAGEOS y la misión GRACE de la NASA.
Referencia
LARES-2 satellite measures frame-dragging effect around the Earth. Ignazio Ciufolini et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10715-0
LARES-2 fue concebido para esta tarea: su órbita optimizada, su baja relación superficie-masa y su distribución uniforme de retrorreflectores permitieron seguirlo con láser desde estaciones terrestres con una precisión muy alta. Además, el equipo corrigió efectos como las mareas provocadas por la Luna y el Sol, que podían enmascarar la señal buscada, de acuerdo a un artículo publicado por Phys.org.
Impacto más allá de la física teórica
Luego de tres años de observaciones, los autores estiman el arrastre de referencia terrestre con una incertidumbre relativa de una parte por mil. Eso supone una mejora de aproximadamente un orden de magnitud frente a determinaciones anteriores. En la práctica, el resultado confirma la relatividad general en el entorno cercano a la Tierra con un nivel de precisión que hasta hace poco era inalcanzable.
El impacto del estudio va más allá de la física fundamental. El análisis conjunto de LARES-2 y LAGEOS también mejora la determinación de las mareas lunares y solares de la Tierra, algo que ilustra cómo un experimento diseñado para verificar una teoría sobre el Universo puede aportar, al mismo tiempo, datos útiles para la geofísica.
Fuente: Levante - EMV
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