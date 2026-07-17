Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa de basura LPGCBilletes de avión y barco90 años de la Guerra CivilObras en VenegueraUD Las PalmasSergio AraujoNiños saharauis en Canarias
instagramlinkedin

Robótica

Crean un robot que analiza su entorno y se mueve como un animal: camina, corre y salta

Un equipo surcoreano ha desarrollado un sistema de control que permite a un robot cuadrúpedo adaptar su locomoción al entorno en tiempo real

El robot demuestra su capacidad para superar diversos obstáculos utilizando la tecnología de control recientemente desarrollada.

El robot demuestra su capacidad para superar diversos obstáculos utilizando la tecnología de control recientemente desarrollada. / Crédito: KAIST.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Javier Piacente / T21

Los investigadores desarrollaron una tecnología de control central para robots de cuatro patas que permite que los dispositivos cambien en tiempo real entre caminar, correr, saltar y otras habilidades de locomoción, facilitando que el robot se mueva de manera rápida y estable, incluso en entornos exteriores reales.

Especialistas del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KAIST) han desarrollado un robot cuadrúpedo capaz de analizar el terreno que pisa y decidir de forma autónoma cómo desplazarse. Igual que haría un animal, el sistema selecciona en tiempo real si debe caminar, correr o saltar para superar obstáculos, un avance que podría acelerar la llegada de robots realmente útiles en entornos naturales y situaciones de emergencia.

De acuerdo a un estudio publicado en la revista Science Robotics, el trabajo aborda la dificultad para adaptarse a escenarios complejos sin depender de un controlador específico para cada tipo de movimiento, una de las limitaciones habituales de los robots con desplazamiento mediante extremidades. Hasta ahora, los robots podían ejecutar distintas formas de locomoción, pero cambiar entre ellas con fluidez seguía siendo un desafío.

Superar obstáculos como los animales

La nueva tecnología, denominada APT-RL (Action Pretrained Transformer-based Reinforcement Learning), permite que un único sistema de control combine distintas habilidades locomotoras aprendidas previamente mediante inteligencia artificial. En lugar de programar por separado la marcha, la carrera o el salto, el robot aprende cuándo y cómo utilizar cada una de estas estrategias según las características del terreno.

Según una nota de prensa, el resultado es un dispositivo cuadrúpedo capaz de enfrentarse a escaleras, piedras, desniveles, zanjas o senderos forestales sin intervención humana. Cuando detecta un cambio en el entorno, el controlador decide automáticamente cuál es la forma más eficiente y estable de avanzar, manteniendo el equilibrio incluso en superficies irregulares.

Los investigadores entrenaron inicialmente al robot en simulaciones por ordenador, donde practicó miles de escenarios distintos. Posteriormente trasladaron ese conocimiento al mundo real, demostrando que podía aplicar las estrategias aprendidas sin necesidad de un nuevo entrenamiento específico para cada situación.

Investigadores del KAIST han presentado un robot capaz de elegir de forma autónoma la mejor forma de moverse en función del entorno.

Investigadores del KAIST han presentado un robot capaz de elegir de forma autónoma la mejor forma de moverse en función del entorno. / Crédito: KAIST.

Decisión independiente y en tiempo real

Esta transferencia entre simulación y realidad constituye uno de los aspectos más relevantes del estudio, ya que reduce considerablemente el tiempo y el coste necesarios para desarrollar robots cada vez más versátiles. Para los autores, el enfoque representa un cambio respecto a los sistemas tradicionales de control: no es necesario ejecutar instrucciones rígidas, ya que el robot toma decisiones continuas sobre su locomoción.

Referencia

Agile perceptive multiskill locomotion for quadrupedal robots in the wild. Jun-Gill Kang et al. Science Robotics (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/scirobotics.adz7397

Esta capacidad podría resultar especialmente valiosa en operaciones de búsqueda y rescate tras terremotos, incendios o inundaciones, donde los vehículos con ruedas suelen quedar bloqueados por escombros o desniveles. También tendría aplicaciones en la inspección de infraestructuras, la exploración de zonas montañosas o forestales y el transporte autónomo en lugares de difícil acceso.

Noticias relacionadas y más

El desarrollo se enmarca en una tendencia creciente en robótica: diseñar dispositivos capaces de desenvolverse en entornos abiertos e irregulares. Para lograrlo, los ingenieros recurren cada vez más a técnicas de aprendizaje por refuerzo, mediante las cuales las máquinas adquieren habilidades experimentando en entornos realistas, de forma similar a un proceso de ensayo y error.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una turista en el aeropuerto de Gran Canaria tras abandonar un hotel sin pagar una estancia de 2.500 euros
  2. Muere a los 68 años Manuel ‘Noluco’ Doreste, referente de la vela española
  3. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  4. Un accidente con cuatro vehículos implicados provoca colas en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria desde la capital
  5. El hotel donde Pastora Soler (47 años) desconecta en Gran Canaria: entre palmeras y a pocos metros de la playa
  6. Cómo recuperar la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: pasos para solicitar la devolución
  7. Este es el municipio que tiene el alquiler más barato de Canarias: 10,20 euros por metro cuadrado
  8. Ya se puede reclamar la devolución de la tasa de la basura de Las Palmas de Gran Canaria: estos son los pasos a seguir

Culture & Business Pride reúne en el CAAM a tres referentes internacionales para debatir cómo la cultura puede transformar la sociedad

Culture & Business Pride reúne en el CAAM a tres referentes internacionales para debatir cómo la cultura puede transformar la sociedad

La Carpa 2026 arranca por todo lo alto con Bresh y Luar La L: 4.500 personas inauguran el gran festival del verano en Canarias

La Carpa 2026 arranca por todo lo alto con Bresh y Luar La L: 4.500 personas inauguran el gran festival del verano en Canarias

La Majadilla se viste de blanco con ocho horas de música en directo para arrancar sus fiestas patronales

La Majadilla se viste de blanco con ocho horas de música en directo para arrancar sus fiestas patronales

Siete cantantes de Yaiza protagonizan una emotiva gala en las fiestas del Carmen de Playa Blanca

Siete cantantes de Yaiza protagonizan una emotiva gala en las fiestas del Carmen de Playa Blanca

Gala de cantantes del municipio de Yaiza por las fiestas del Carmen en Playa Blanca

Gala de cantantes del municipio de Yaiza por las fiestas del Carmen en Playa Blanca

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival celebra su décimo aniversario con una multitudinaria primera jornada en la Playa de San Agustín

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival celebra su décimo aniversario con una multitudinaria primera jornada en la Playa de San Agustín

Primera jornada del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival 2026

Primera jornada del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival 2026
Tracking Pixel Contents