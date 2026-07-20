Un estudio detecta un "efecto contagio" tras los tiroteos masivos: suben los accidentes mortales de tráfico al día siguiente

Los tiroteos masivos podrían tener un impacto mucho más amplio del que se ve a simple vista. Un nuevo estudio sugiere que, al día siguiente de estos episodios, aumentaron de forma significativa los accidentes de tráfico mortales en todo Estados Unidos, incluso lejos del lugar de la tragedia.

Un estudio publicado en la revista JAMA Psychiatry exploró si el impacto psicológico de la cobertura mediática masiva luego de un tiroteo a gran escala podría tener consecuencias en el mundo real, como la capacidad de las personas para conducir. Hallaron que al día siguiente de 8 de los 10 tiroteos más letales se registró un aumento temporal en los accidentes de tráfico fatales en todo Estados Unidos.

Según la investigación, liderada por científicos de la Universidad de Harvard y otras instituciones estadounidenses, los accidentes de tráfico mortales aumentaron de forma transitoria al día siguiente de los tiroteos masivos más letales registrados en Estados Unidos entre 2008 y 2023. El trabajo describe un aumento promedio del 14,3 % en las muertes en carretera, equivalente a 19,9 fallecimientos adicionales en todo el país.

"Efecto contagio" y a larga distancia

El hallazgo apunta a un posible “efecto contagio” mediado por la atención pública y el estrés agudo. Los autores explican que los tiroteos generan una fuerte conmoción emocional no solo en las comunidades afectadas, sino también en personas alejadas del lugar, y que esa distracción podría traducirse en peores decisiones al volante. De hecho, el pico de búsquedas en Internet sobre “tiroteos” coincidió con el incremento de la mortalidad vial, lo que refuerza la hipótesis de que la exposición masiva a la noticia juega un papel relevante.

Para llegar a esa conclusión, el equipo utilizó una base de datos nacional sobre siniestralidad mortal en carretera, el Fatality Analysis Reporting System, y aplicó un diseño cuasi experimental de estudio de eventos, según detalla Phys.org. Comparó las muertes por tráfico en los días anteriores y posteriores a los 10 tiroteos más mortales de la muestra, con el objetivo de estimar el riesgo adicional atribuible al episodio violento.

Referencia The Broader Impact of Mass Shootings on Traffic Fatalities. Vishal R. Patel et al. JAMA Psychiatry (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2026.1912

El aumento no se limitó al estado donde se produjo la masacre ni a sus alrededores. La subida de la mortalidad vial se observó también en territorios alejados del lugar del tiroteo y se mantuvo al restringir el análisis a estados fuera del área afectada y sus vecinos. Además, el efecto fue consistente entre distintos grupos: edad y sexo del conductor, ocupación del vehículo, entorno urbano o rural y condiciones de iluminación.

Gráfico de puntos y gráfico de barras que muestra los cambios en las muertes por accidentes de tránsito en los días anteriores y posteriores a los 10 tiroteos masivos más letales en Estados Unidos. / Crédito: JAMA Psychiatry (2026). DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2026.1912

Impacto indirecto

El estudio también halló que los tiroteos con atacante activo que no dejaron víctimas mortales no se asociaron con un aumento significativo de búsquedas en Internet ni con más muertes de tráfico al día siguiente. Para los especialistas, esto sugiere que la magnitud de la cobertura pública y el grado de consciencia social sobre el suceso influyen de manera decisiva en el posible impacto indirecto sobre los conductores.

En conjunto, los investigadores concluyen que el coste real de un tiroteo masivo puede estar infravalorado si solo se contabilizan las víctimas inmediatas. Según sus estimaciones, el exceso de fallecimientos en carretera registrado al día siguiente de esos 10 episodios equivaldría a alrededor del 75 % de las muertes causadas directamente por los propios tiroteos.

Fuente: Levante - EMV