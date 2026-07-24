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Ciencias de la Tierra

Las intensas e inéditas olas de calor y períodos de sequía exponen a Europa a una crisis en la gestión del agua y la tierra

Un nuevo análisis concluye que el calentamiento global está multiplicando la severidad y la frecuencia de las sequías en el continente

Campos secos en Saboya, Francia, fotografiados el 8 de julio de 2026.

Campos secos en Saboya, Francia, fotografiados el 8 de julio de 2026. / Crédito: Florian Pépellin. Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

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Redacción T21

Las olas de calor extremas y la falta prolongada de lluvias están empujando a Europa hacia una crisis de gestión del agua y del territorio. Un informe de la cooperación científica internacional World Weather Attribution (WWA) sostiene que el cambio climático está intensificando la sequía, tensionando la agricultura, los ríos y la planificación hídrica en gran parte del continente.

La dificultad para gestionar de forma estable el agua, la agricultura y el territorio en un continente sometido a temperaturas inusualmente altas y a una creciente escasez de humedad llevan a Europa a un estado de vulnerabilidad preocupante.

Una crisis con factores que interaccionan

El estudio indica que el verano de 2026 ya se está caracterizando por un calor excepcional y una sequedad generalizada, con lluvias por debajo de la media en amplias zonas del continente, desde Portugal hasta Finlandia.

Se trata de una crisis compuesta, en la que el déficit de precipitaciones se combina con el aumento de la evaporación provocado por el calor. Esa interacción está agravando la sequía agrícola e hidrológica, reduciendo la humedad del suelo, bajando el nivel de los ríos y tensionando los usos del agua en distintos países europeos.

La situación ya se traduce en impactos visibles sobre el campo, el transporte fluvial y, en regiones dependientes de la energía hidráulica, en la producción energética.

Problemas con una incidencia inusual

Los científicos creen que el cambio climático está generando que estas condiciones sean mucho más reiteradas e intensas. En Europa occidental, unas características de sequedad del suelo como las observadas entre abril y junio de 2026 serían ahora aproximadamente cinco veces más probables que en un clima 1,4 ºC más frío.

En Europa del Este, los déficits de humedad entre enero y junio se han vuelto unas 11 veces más probables por efecto del calentamiento inducido por el ser humano. Además, los episodios de alta demanda evaporativa se han multiplicado de forma clara y notable: son ahora alrededor de 80 veces más probables en el oeste y 40 veces más probables en el este, según la síntesis del estudio.

La sequía afecta a la población de múltiples formas, por ejemplo con la reducción del suministro de agua y alimentos e incrementando el riesgo de incendios forestales.

La sequía afecta a la población de múltiples formas, por ejemplo con la reducción del suministro de agua y alimentos e incrementando el riesgo de incendios forestales. / Crédito: World Weather Attribution.

Consecuencias socioeconómicas

Más allá de las cifras, el informe apunta a consecuencias sociales y económicas de amplio alcance. La sequía está presionando la producción agraria, con pérdidas históricas en cultivos como el maíz en varios países, mientras numerosos gobiernos europeos recurren ya a restricciones de agua, ayudas de emergencia y medidas excepcionales para sostener a la agricultores y a las familias.

También se incrementa el riesgo de incendios forestales, especialmente en sitios donde la vegetación creció con un invierno húmedo y después se secó rápidamente con la llegada del calor.

Referencia

Increasingly hot Europe faces more severe droughts and growing challenges for water and land management. Kew, Sarah et al. Imperial College London (2026). DOI:https://doi.org/10.25560/131401

Una respuesta más unificada

Es evidente que el problema ya excede lo climático: el estudio señala que la respuesta a la sequía sigue siendo desigual en Europa y que, aunque la Directiva Marco del Agua impulsa una gestión sostenible, los planes específicos frente a la sequía no son obligatorios en todos los estados miembros de la Unión Europea.

Noticias relacionadas y más

En ese contexto, los autores creen necesaria una política europea más unificada para la resiliencia hídrica, junto a una estrategia de adaptación que anticipe un escenario en el que el calor y la aridez seguirán intensificándose.

Fuente: Levante - EMV

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