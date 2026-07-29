BirdNET Live: la app con IA que identifica sonidos de animales sin Internet

La nueva aplicación BirdNET Live está revolucionando el seguimiento de las llamadas de los animales, incluyendo el canto de los pájaros o los ruidos que emiten diversos mamíferos. Su IA funciona sin conexión a Internet y reconoce más especies que otras aplicaciones.

Una nueva aplicación basada en inteligencia artificial permite grabar e identificar sonidos de animales desde el móvil, en tiempo real y sin necesidad de conexión a la web. BirdNET Live lleva al teléfono inteligente una tecnología pensada para investigadores, naturalistas y aficionados a la biodiversidad.

Sonidos de 10.000 especies en tu smartphone

Desarrollada como una evolución de aplicaciones previas, la herramienta resuelve una de las limitaciones más habituales de las apps de campo: su dependencia de una red estable, algo especialmente problemático en bosques, zonas de montaña o espacios naturales remotos.

De acuerdo a una nota de prensa de la Universidad de Würzburg, en Alemania, que lidera el proyecto, el sistema ha sido optimizado y acelerado hasta el punto de ejecutar los modelos de IA en el propio móvil.

El resultado es una aplicación capaz de identificar casi 10.000 especies animales por sonido: 8.927 especies de aves, además de 268 mamíferos, 254 insectos y 340 anfibios.

La mayor cobertura sin conexión

Según sus desarrolladores, ninguna otra app offline alcanza una cobertura tan amplia: la alternativa más avanzada en la actualidad se quedaría en unas 2.300 especies.

BirdNET Live no está pensada solo para aficionados a la ornitología, sino especialmente para profesionales de la conservación, investigadores, estudiantes y ciudadanos con interés avanzado por la biodiversidad.

La aplicación incorpora modos específicos para muestreos estructurados, registra automáticamente las detecciones con ubicación y hora, y guarda la información de forma local en el dispositivo. Posteriormente, esos datos pueden revisarse, exportarse o compartirse con otros expertos para su validación.

La app permite guardar, exportar y compartir detecciones desde el propio dispositivo. / Créditos: Stefan Kahl / TU Chemnitz.

Investigación y divulgación

El proyecto también aspira a convertirse en una herramienta de trabajo para equipos de campo. Por ejemplo, el sistema puede usarse en patrullas de vigilancia ambiental, cursos universitarios y estudios en regiones donde no existe cobertura móvil.

Además, la app incluye funciones como espectrograma en directo, exploración de especies probables según la ubicación, biblioteca de sesiones, modos de conteo y de transecto, así como exportación a formatos como Raven Pro, CSV, JSON, GPX y ZIP.

Un laboratorio de bioacústica portátil

Otro de los aspectos a destacar es su planteamiento abierto. BirdNET Live se presenta como un proyecto de código abierto, con interfaz disponible en siete idiomas y nombres de especies traducidos a 25 lenguas.

La aplicación puede descargarse para Android e iOS, y también ofrece un APK, mientras que el equipo desarrollador mantiene documentación, asistencia y canales de colaboración en GitHub.

En la práctica, la propuesta convierte al móvil en una especie de laboratorio de bioacústica portátil, pensado tanto para la ciencia como para la divulgación en sus múltiples facetas.

Fuente: Levante - EMV