Cómo hablan los niños puede revelar su riesgo futuro de sufrir problemas de salud mental

La manera en que un niño construye sus frases, más que el contenido exacto de lo que cuenta, podría ofrecer una pista temprana sobre su salud mental futura.

Así lo sugiere un estudio liderado por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y que aparece en la revista Nature Mental Health.

Los investigadores utilizaron cuatro modelos de procesamiento del lenguaje natural para evaluar entrevistas grabadas de más de 200 niños, de entre 9 y 13 años, mientras hablaban sobre eventos estresantes en sus vidas.

Los modelos de IA fueron muy precisos: lograron predecir si estos mismos niños tendrían problemas de salud mental seis años después, como por ejemplo cuadros de depresión o ansiedad.

La IA anticipa problemas de salud mental en los niños

Según una nota de prensa de la universidad californiana, los modelos lingüísticos superaron incluso a un panel de expertos humanos a la hora de anticipar ese riesgo.

De acuerdo a este planteamiento, en una conversación espontánea hay mucho más que el relato de un hecho estresante. Hay ritmo, estructura, giros gramaticales y pequeñas marcas lingüísticas que pueden reflejar cómo procesa un menor lo que vive.

En este caso, los científicos trabajaron con grabaciones de entrevistas de aproximadamente hora y media en las que los niños hablaban de acontecimientos difíciles de su vida, y aplicaron cuatro modelos de procesamiento del lenguaje natural para analizar esas conversaciones.

Forma y contenido del discurso infantil

El hallazgo más importante es que la “forma” del discurso resultó más reveladora que el contenido del discurso. El estudio encontró que conectores y palabras funcionales de uso cotidiano, como “y”, “a” o “pero”, aportaban más capacidad predictiva que la descripción directa de los episodios traumáticos.

Esto quiere decir que no solo importa aquello que un niño dice, sino cómo enlaza sus ideas, cómo organiza su narración y qué patrones verbales repite.

Sin embargo, eso no significa que el contenido sea irrelevante. La propia investigación observó vínculos claros entre determinadas referencias y la probabilidad de desarrollar problemas o, por el contrario, señales de resiliencia.

El lenguaje de los niños podría anticipar problemas de salud mental años antes de los síntomas. / Crédito: Universidad de Stanford.

Referencias positivas y negativas

Las menciones a violencia física extrema, como ser golpeado o estrangulado, y a una exclusión social intensa, como sentir que toda la escuela estaba en su contra, aparecieron asociadas con mayor riesgo.

En sentido opuesto, hablar de apoyo social, de actividades como el deporte o los clubes escolares, e incluso de atención psicológica por parte de terapeutas o orientadores se relacionó con señales protectoras.

El valor del estudio está también en su horizonte práctico. La investigación sostiene que este tipo de análisis podría convertirse en una herramienta escalable para detectar marcadores de riesgo antes del diagnóstico clínico.

Referencia Natural language processing of youth speech predicts psychopathology across adolescence. Chase Antonacci et al. Nature Mental Health (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s44220-026-00683-9

Una nueva herramienta para evaluar la salud mental infantil

Los especialistas subrayan además que la voz y el lenguaje son recursos económicos, accesibles y potencialmente más útiles que otros indicadores biológicos o fisiológicos, como el cortisol, la reactividad al estrés o la longitud de los telómeros.

Si en el futuro estas técnicas se validan con muestras más amplias, bastaría con grabaciones de móviles para identificar a menores que podrían necesitar apoyo antes de que aparezca un trastorno consolidado.

A pesar de todas estas ventajas, los investigadores aclaran que un algoritmo no debe etiquetar a un menor, sino ayudar a detectar patrones que merezcan atención profesional.

La investigación no ofrece un diagnóstico automático, sino una señal prometedora de que el lenguaje infantil puede contener información valiosa sobre el bienestar mental en el futuro.

Fuente: Levante - EMV