Magnífica oportunidad en Fuerteventura: Villas de lujo con vistas al océano y al Parque Natural

Grupo Eibar y GoldAcre Estates presentan con orgullo The Coral Collection and the art of living, un distinguido nueva promoción de villas de lujo situado en uno de los entornos más codiciados de Fuerteventura: primera línea del Parque Natural Protegido de las Dunas de Corralejo, con impresionantes vistas al Océano Atlántico y a la Isla de Lobos. Actualmente disponible para compra sobre plano, se trata de una oportunidad única de adquirir una vivienda de alta gama en uno de los destinos más vibrantes y deseados de Canarias.

Una alianza de referencia para un proyecto emblemático

The Coral Collection es el resultado de una colaboración estratégica entre dos referentes del sector: Grupo Eibar y GoldAcre Estates.

Grupo Eibar, con una amplia trayectoria en construcción de alta calidad y desarrollo urbano en la península, aporta décadas de experiencia técnica, innovación arquitectónica y un sólido historial en la entrega de proyectos residenciales premium.

GoldAcre Estates, con sede en Fuerteventura, es la agencia inmobiliaria más consolidada y de mayor confianza de la isla, contando con un equipo multilingüe de 20 profesionales. Su profundo conocimiento del mercado, su amplia cartera de clientes locales e internacionales y su compromiso con la excelencia en el servicio la convierten en el socio ideal.

Juntos forman una alianza de primer nivel, complementando sus respectivas fortalezas:

Grupo Eibar garantiza precisión constructiva e integridad en el diseño arquitectónico: www.grupoeibar.com

GoldAcre Estates aporta el conocimiento del mercado, la confianza de los clientes y una gestión integral de las propiedades: www.goldacreestates.com

Esta colaboración marca un nuevo estándar de lujo en Canarias y ofrece una oportunidad única de inversión a largo plazo en el exclusivo mercado residencial de Fuerteventura.

Tres tipologías exclusivas de villas para un estilo de vida sofisticado en la isla:

Courtyard Villa : elegante y funcional, con jardín y piscina privada.

: elegante y funcional, con jardín y piscina privada. Ocean View Villa : viviendas en una sola planta, con amplios jardines y piscinas infinitas privadas.

: viviendas en una sola planta, con amplios jardines y piscinas infinitas privadas. Ocean View Dúplex Villa: impresionantes viviendas de dos plantas con solárium en la azotea, diseño arquitectónico y vanguardista con piscinas infinitas privada.

Cada villa ha sido diseñada cuidadosamente priorizando el confort, la sostenibilidad y la estética contemporánea. Disponen de 3 amplios dormitorios, piscinas privadas, cocinas completamente equipadas, solárium con pérgola, y jardines paisajísticos. Las parcelas oscilan entre los 400 m² y más de 740 m², según tipología.

Acabados premium, eficiencia energética y tecnología inteligente

Los interiores cuentan con pavimentos cerámicos de gran formato, puertas lacadas en blanco y cocinas de alta gama equipadas con electrodomésticos SIEMENS, encimeras de Silestone o Dekton e iluminación LED en toda la vivienda. Además, las propiedades están equipadas con sistemas avanzados de aerotermia, paneles solares y aislamiento de lana de roca para una mayor eficiencia acústica y térmica, garantizando así un ahorro energético a largo plazo y confort durante todo el año.

Entre otras prestaciones destacan:

Piscina infinita con sistema de cloración salina e iluminación LED subacuática.

Equipamiento sanitario de primeras marcas : ROCA, GROHE o NOKEN (Porcelanosa).

: ROCA, GROHE o NOKEN (Porcelanosa). Armarios empotrados, pérgolas, tomas de agua y corriente en todas las terrazas.

Posibilidad de incluir mejoras opcionales como aire acondicionado, Jacuzzi, barbacoa integrada y sistema de domótica.

Ubicación inmejorable en la mejor zona de Corralejo

The Coral Collection ocupa una ubicación verdaderamente excepcional, a poca distancia de servicios como los supermercados Lidl y Mercadona, cafeterías y restaurantes locales. Con el majestuoso telón de fondo del parque natural protegido, las vistas aquí están garantizadas de por vida, un privilegio muy poco frecuente en las promociones costeras.

Atractivo plan de pagos durante la construcción y unidades limitadas disponibles

Para más información:

GoldAcre Estates: Calle Guirre 1, CC Oasis Tamarindo, Local 17, Corralejo – Fuerteventura -+34 928 53 50 44

info@goldacreestates.com

www.goldacreestates.com