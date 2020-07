Dos playas de Canarias, entre las diez más populares de España

Que Canarias cuenta con playas espectaculares y únicas es bien sabido por todo el mundo, pero nunca está de más presumir de ello. Es muy frecuente que alguna se 'cuele' en las prestigiosas listas de turismo.

En esta ocasión, Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, muestra el ranking de playas más Instagrameadas hasta el momento en este año que llevamos con el confinamiento y desescalada. Entre los distintos arenales se encuentran dos playas canarias: la playa del Inglés y la playa de las Americas.



1. Barceloneta, Catalunya - 922.388 hashtags

La Barceloneta se corona como la reina de las playas de nuestro país un año más, la más popular entre las playas. La que años atrás fué una playa de un humilde barrio de pescadores, hoy se ha convertido en uno de los barrios más populares y con más carisma de Barcelona. A pesar de tener un aspecto más moderno, actualmente la Barceloneta aún conserva su encanto especial, calles estrechas, fachadas oscurecidas por la sal del mar y una playa de más de 600 metros han convertido esta zona en una de las más apreciadas de Barcelona. Un lugar con un ambiente tranquilo, marinero y familiar que se mantiene ajeno a la gran ciudad. Además no todo es playa en la Barceloneta, a lo largo de su paseo marítimo encontrarás todo lo necesitas para pasar un día increíble, desde excelentes restaurantes, terrazas en la misma arena, locales donde bailar y un paseo increíble para hacer deporte. Todo esto ha llevado a esta playa de la capital catalana a situarse como la más mencionada en el último año en Instagram con más de 922.000 publicaciones con la etiqueta #barceloneta.



2. Playa del Inglés, Islas Canarias - 211.313 hashtags

Son pocos los destinos que puedas encontrar con el título oficial de cien mil risas logradas; un título muy preciado que se obtiene por ser lugar de vacaciones de miles de europeos, el refugio de sol de cientos de familias, desde hace décadas. Con kilómetros de arena de la que disfrutar la Playa del Inglés ofrece una gran variedad de opciones a todos aquellos que la quieran visitar, desde zonas resguardadas donde las familias podrán dejar a los niños jugar a su aire, un tramo deportista donde los surfistas y los amantes del running podrán liberar adrenalina, pasando por una zona nudista, para aquellos que quieren disfrutar del sol sin limitaciones. Todo esto le ha llevado a situarse en la prestigiosa segunda posición del ranking con la etiqueta #playadelingles.



3. Playa d'en Bossa, Ibiza - 138.720 hashtags

La tercera playa del podio destaca también por ser la que nunca duerme. Durante el día se lleva la atención por ser la playa más larga de la isla, un inmenso arenal para relajarse entre tumbonas y sombrillas. Multitud de terrazas abiertas a pie de playa ofrecen comida excelente, un servicio fantástico y música ambiente en vivo. Pero si eres un poco más aventurero también hay multitud de actividades acuáticas que te esperan para vivir una experiencia única e irrepetible. De noche la playa se transforma pero sigue reluciendo tanto como de día, los amantes de la música electrónica tienen una cita que no se pueden perder con los DJ's más reconocidos del momento en las macrodiscotecas Ushuaïa y Hï Ibiza. Como puedes comprobar, habrá oportunidad de sacar las mejores fotos para todos los gustos.



4. Es Trenc, Mallorca - 110.171 hashtags

Son muchos los que la consideran la playa más bonita de Mallorca, pero opiniones a parte, sin duda es una de las más famosas; y posiblemente la más icónica. Extendiéndose a lo largo de varios kilòmetros entre Sa Rápita y la Colonia de San Jorge, hay espacio para todos aquellos que quieran disfrutar de una playa virgen donde parece que la mano del hombre aún no haya pasado, gracias en parte a su reconocimiento como Área Natural de Especial Interés, que ha hecho que este diamante en medio del Mediterráneo no tenga nada que envidiar a las míticas playas caribeñas. Todo esto junto a sus aguas de color turquesa y su brillante arena blanca han hecho de esta playa una de las más fotografiadas en Instagram y haran seguro que te decidas tú también a mostrar al mundo esta belleza.



5. Playa de las Américas, Tenerife - 104.555 hashtags

Te advertimos que si estás buscando un oasis de calma y tranquilidad quizá esta playa no encaje mucho con tus preferencias, pero ¡eii! si lo que quieres es un destino animado, con actividades y mucho ambiente, este es tu sitio. Esta playa situada al sur de la isla, es considerada la capital de la fiesta en tinerfeña, la amplísima oferta que llena sus orillas da mucho que ofrecer a los miles de turistas que pisan cada año sus arenas. Con fiesta las 24 horas del día en sus múltiples discotecas, cabarets y bares con música en directo ha llevado a esta playa a ser un icono para aquellos que buscan la mejor vida nocturna de las Canarias. Tampoco faltan las tiendas, los restaurantes y hasta un campo de golf a escasos minutos.



6. Playa de La Malagueta, Málaga - 101.797 hashtags

A tan solo 10 minutos a pie del centro de Málaga, la Playa de la Malagueta es el destino perfecto para aquellos que quieran disfrutar de un playa excepcional, pero a la vez de una de las ciudades con más vida y actividad de toda España. Con un arenal extendiéndose a lo largo de 1,2 kilómetros y 325 días de sol al año, esta playa ofrece todos los servicios que uno pueda necesitar, desde alquiler de hamacas, sombrillas, hidro pedales, zona de juegos para niños y hasta la mejor gastronomía donde uno no puede dejar de probar el mejor 'pescaito frito' para calmar el apetito. Y de noche se convierte en imprescindible dar un paseo por la zona, la cual se llena de vida con bares para todos los gustos.



7. Playa de Palma, Mallorca - 82.246 hashtags

Por su cercanía con el centro de la capital mallorquina y el aeropuerto esta playa se ha convertido en uno de los centros de actividad turística más ajetreados de toda la isla, infinidad de bares, clubs, restaurantes y hoteles esparcidos a lo largo de 6 km de playa, lo han convertido en uno de los mayores complejos vacacionales de Mallorca. Esto ha llevado a muchos grupos de jóvenes a hacer de este sitio su lugar preferido para pasar los veranos; con diversión desenfrenada las 24 horas del día para pasarlo en grande. Pero si quieres un plan más relajado también tenemos opciones para tí, una visita al centro histórico de Palma, una tarde de compras al centro comercial FAN o una experiencia en el Aquarium de Palma que dejara boquiabiertos los más pequeños.



8. Cala Bassa, Ibiza - 65.013 hashtags

Si eres de los que les gusta presumir de tener la mejor foto de estas vacaciones, la Cala d'en Bassa te lo pone fácil. Considerada una de las playas más bonitas de la isla gracias a la transparencia de sus aguas, la calidad de su arena y el espectacular pinar que la rodea. Tendrás a tu alcance todo lo que necesitas para pasar unas vacaciones de ensueño y cuenta con todo tipo de restaurantes: cocina local y mediterránea, sushi, picoteo€ Además, si surge el espíritu aventurero dentro de ti recomendamos hacer una excursión en barco desde Sant Antoni de Portmany que te recogerá en el mismo pie de playa.



9. Playa de los Caños de Meca, Cádiz - 62.793 hashtags

Durante el verano esta playa es uno de los grandes referentes turísticos de la costa gaditana, conocida por rebosar de vida las noches de verano gracias a sus bares, chiringuitos, discotecas y un montón de gente en la calle disfrutando de las cálidas noches de verano. Si te gusta la marcha no lo dudes ni un momento, esta magnífica localización de la Costa de la Luz lo tiene todo para que te lo pases en grande durante tus vacaciones, varios son los locales que se encargaran de poner ritmo a tus noches de verano. Pero eso no es todo, si te apetece un plan más relajado no dudes en visitar Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate un entorno inigualable para disfrutar de la naturaleza cerca del mar.



10. Cala Salada, Ibiza - 61.024 hashtags

Cala Salada es un paraje que ha quedado anclado en el tiempo, manteniendo aún el aire marinero de antaño, aún más por las casetas varadero que le aportan, si cabe, mayor atractivo. Ésta es una playa popular entre los lugareños, los cuales la frecuentan sobre todo los fines de semana, creando un ambiente familiar al que ninguna familia se podrá resistir. Y a pesar de sus dimensiones reducidas esta playa nos ofrece todo lo que podamos necesitar para pasar un día de playa fantástico; servicio de hamacas, sombrillas y velomares, y un restaurante en el que se sirve un excelente pescado fresco. Pero si esta encantadora cala te sabe a poco saca tus dotes de aventurero/a a pasear, sube un tramo de rocas y encuentra Cala Saladeta, más pequeña pero de gran belleza, con una arena fina que otorga al mar una tonalidad intensa y paradisíaca.