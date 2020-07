Turismo de Canarias refuerza posición en el Reino Unido con una acción promocional pese a la cuarentena

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias quiere reforzar el posicionamiento de las Islas como destino favorito de millones de británicos lanzando una campaña táctica y de contexto justo cuando se ha incluido a Canarias dentro de las exigencias de cumplir una cuarentena a aquellos viajeros que regresen a Reino Unido tras su paso por el Archipiélago.

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, asegura que "es una campaña a modo de ofensiva en un momento en el que estamos sufriendo injustamente un nuevo revés en nuestra actividad turística, por la decisión del Gobierno británico de exigir una cuarentena a sus ciudadanos cuando regresan de España, sin distinguir regiones y más aún cuando no sólo nuestra tasa epidemiológica es muy baja, sino que además somos región ultraperiférica alejada del continente por más de 2.000 kilómetros".

En este sentido, Castilla argumenta que, si bien las negociaciones para revertir esta decisión se llevan entre estados, desde Turismo de Islas Canarias "se sigue trabajando para que las consecuencias de una medida como ésta sean las menos perjudiciales posibles", para lo que se ha lanzado una acción táctica con un mensaje directo y un enfoque muy emocional que apela al problema, pero desde el optimismo: "Ninguna cuarentena podrá vencer al amor que sienten millones de británicos por las Islas. Únicamente estamos posponiendo nuestra próxima cita".

Reino Unido es el primer mercado emisor de turismo para Canarias, con 4.939.404 turistas en 2019, lo que supone un peso del 32,7% del total de viajeros en las Islas, una afluencia que en términos de facturación se tradujo en 4.760 millones de euros.

Con respecto al presente ejercicio, y tras vencer el periodo de confinamiento por la Covid-19, este mercado inició a mediados de este mes de julio su recuperación paulatina, interrumpida el pasado 26 de julio por la decisión del Gobierno británico de someter a cuarentena a todos sus ciudadanos que regresaran de España.

Frente a este impacto y sus consecuencias en la demanda de viajes a Canarias, la Consejería de Turismo a través de Promotur Turismo de Islas Canarias ha optado por una estrategia de continuidad en la comunicación con este mercado, y con la que una vez más apela a la proximidad del destino y a los lazos que los une.

Bajo el concepto "No quarantine can stop our love (it can only postpone our date)" desde hoy se publicarán contenidos en redes sociales, en concreto Facebook e Instagram, junto con un video, en donde se unen imágenes de sol y playa, una de las principales motivaciones de este público, con el argumento de una historia de amor, "porque siempre les estaremos esperando: ni la distancia ni las circunstancias podrán afectar a nuestro sentimiento y vinculación mutuas, ya que las grandes historias de amor, resisten".

El objetivo es estar cerca de estos clientes fieles ante la cancelación de sus vacaciones de este verano o el posponer las reservas de cara al invierno, insistiendo en que seguimos ahí para que esa aspiración de venir a Canarias de vacaciones siga estando presente y sea factible en cuanto su Gobierno levante las restricciones. Las Islas son un destino seguro y preparado para volver a la normalidad, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios que incluso han sido comprobados por la Organización Mundial del Turismo.