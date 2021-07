Muchos de los agraciados con el Bono Turístico Somos Afortunados, sorteado por el Gobierno de Canarias, ya conocen su suerte. Desde este jueves 15 de julio comenzaron a llegar a los correos electrónicos de participantes en la campaña la comunicación del premio de forma personalizada. Son 50.000 los residentes que han recibido o van a recibir la comunicación, 25.000 del bono turístico para gastar en agencias de viaje y otros 25.000 para alojamiento. Todos ellos obtendrán una tarjeta monedero de 200 euros, que deberán activar siguiendo unos pasos.

Si eres uno de los 130.000 inscritos en el sorteo y ya has mirado tu correo, incluida la bandeja de spam, y no tienes nada sobre el Bono Turístico, no hace falta que lo mires cada cinco minutos para ver si entra. También puedes recurrir a la página web Hola Islas Canarias, de la empresa de promoción turística Promotur, para comprobar si te ha tocado. La página tiene un comprobador, donde puedes introducir tu NIF o NIE, para verificar tu suerte.

Tras poner el número y pinchar en comprobar, esperas unos segundos y la web te responderá si estás o no entre los afortunados.

Esta pantalla da pie a otro paso en el que se puede obtener más información.

¿Cómo recibir, activar y usar tu tarjeta?

Ya sabes que hay dos modalidades de bonos, el de agencias de viajes y el de alojamientos. A su vez, de cada uno hay dos tipos de tarjetas: la virtual y la física.

A la información sobre cómo recibir, activar y usar las tarjetas se puede acceder en la web y es la misma que ofrece en detalle el correo electrónico personalizado recibido por cada afortunado. Tanto en la web como en el correo se indica cómo aceptar expresamente el premio -mediante una validación que vela en todo momento por la seguridad de los datos de los beneficiarios-, así como el resto de información de utilidad para recibir el bono y para activarlo. A partir de ahí el bono podrá ser usado directamente y de forma presencial en los más de mil establecimientos adheridos al programa.

La mayor parte de los residentes inscritos en el programa, el 77,1%, solicitaron una tarjeta virtual, frente al 22,3% que optó por una tarjeta física. En ambos casos, las tarjetas contarán con un saldo de 200 euros que se podrá consumir hasta el 15 de diciembre. En total, son 1.025 negocios los adheridos al programa, de los que 209 son agencias de viajes y 816 alojamientos (542 extrahoteleros y 274 hoteleros), que pueden consultarse también en la web Hola Islas Canarias en el siguiente enlace: https://www.holaislascanarias.com/bono-turistico/establecimientos-adheridos/.

El bono turístico para consumir en el alojamiento dispondrá de una carga 200 euros a la que el beneficiario tendrá que aportar otros 200 euros más. En cuanto a los bonos de las agencias de viajes, éstos contarán también con un saldo de 200 euros, a la que el residente canario no tendrá que aportar ninguna cantidad económica y tendrá que emplearse para contratar un paquete vacacional que conlleve una estancia mínima de 4 noches en temporada de verano (entre julio y septiembre) o una estancia mínima de 2 noches entre octubre y diciembre.

El sorteo Bonos Turístico Somos Afortunados de Turismo de Canarias se realizó ante notario entre los 130.000 residentes que se inscribieron a lo largo de los doce días que estuvo abierto el plazo. La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, se ha mostrado muy satisfecha con la participación en el programa, que superó "todas las expectativas en cuanto a interés y seguimiento por parte de la sociedad canaria".

Muchas felicidades a los afortunados.