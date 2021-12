Actualmente el aeropuerto de Lanzarote cuenta con maniobras de aproximación convencional para la entrada y salida de sus aviones. Un procedimiento que se encuentra limitado a condiciones de visibilidad óptimas al estar basado en sistemas de tierra y que produce cancelaciones, retrasos o desvíos de vuelos cuando hay determinadas condiciones meteorológicas adversas.

Para mejorar las operaciones en el aeropuerto, un equipo de Ineco y Enaire está diseñando una nueva maniobra a la cabecera 21 que permitirá la entrada en la isla incluso en condiciones de mala visibilidad.

El secreto de estas maniobras es, por un lado, la tecnología GNSS de navegación por satélite, que permite el posicionamiento sin necesidad de apoyarse en las instalaciones en tierra que soportan los procedimientos convencionales. Por otro lado, el uso de trayectorias prescritas, que permite identificar una serie de puntos en el último tramo visual de la aproximación que ayudan al piloto a completar el aterrizaje hasta la pista. Con el uso conjunto de estas dos mejoras se consigue reducir la altitud mínima de operación a la que el piloto puede descender respecto a una aproximación convencional.

Una isla más sostenible y conectada

Además, la tecnología GNSS utilizada para volar estas maniobras, permite cambiar ligeramente la trayectoria de aproximación en el aeropuerto de Lanzarote, desalineándola del eje de la pista. Se evita, así, el sobrevuelo de gran parte de la isla, de la zona montañosa del noreste y de algunos núcleos urbanos impactando, de forma positiva, en el medio ambiente. También se reducen el número de vuelos desviados, cancelados y retrasados, lo que mejorará la calidad de vida en la isla y la conectividad. Adicionalmente, se conseguirán beneficios a nivel de reducción del impacto ambiental puesto que disminuye el consumo de combustible que requiere el uso de los aeropuertos alternativos.

Este tipo de procedimientos ya se han implantado en A Coruña con gran acogida por parte de los operadores, y en otros aeropuertos europeos, como Niza.

Procedimientos de vuelo: las rutas de entrada y salida de los aviones

Los aviones usan de forma habitual los mismos caminos para entrar y salir del aeropuerto. Esto se debe a que todos siguen las rutas marcadas por los diseñadores de procedimientos para hacerlo en las condiciones óptimas de operación y seguridad.

Los procedimientos instrumentales de vuelo permiten a los aviones que operan en los aeropuertos aproximarse a las pistas o despegar de las mismas, garantizando el franqueamiento seguro de los obstáculos que pueden encontrarse en las cercanías. Son obstáculos tanto los naturales, debidos a la orografía, como los artificiales. Entre ellos están las torres elevadas, los faros, las grúas y cualquier otro elemento que no pueda ser rebasado por el avión con un determinado margen de seguridad.

En el caso concreto de las maniobras de aproximación, el diseñador de procedimientos establece una altitud mínima de operación de dicha maniobra, que garantiza el franqueamiento de los obstáculos en el entorno del aeropuerto, por debajo de la cual el piloto no puede completar la aproximación si no tiene a la vista el campo de vuelos. A partir de dicha altitud mínima el piloto debe completar el aterrizaje de forma visual. Cuando las condiciones de visibilidad son difíciles (niebla o neblina, lluvia, calima), es posible que la pista no sea visible para el piloto a esa mínima altitud, lo que depende de hasta qué punto el procedimiento diseñado pueda acercarlo a la misma. Es por ello que cuanto más baja sea dicha altitud mínima de operación, más podrá bajar el piloto en la trayectoria definida y, por tanto, más posibilidades habrá de que pueda completar el aterrizaje con éxito.

Con este nuevo procedimiento, el piloto podrá aterrizar en Lanzarote independientemente de las condiciones meteorológicas, y así evitar tener que dar media vuelta ante la falta de visión desde el punto donde terminaba la maniobra de aproximación, como ocurría antes. Un gran avance para el sector de la navegación aérea.