Imagina una Semana Santa sin preocupaciones, en un hotel solo adultos, tranquilo, exclusivo, y en la mejor localización de Lanzarote. Secrets Lanzarote Resort & Spa es el único hotel solo adultos en Lanzarote, un lugar privilegiado y más que un hotel todo incluido. Entretenimiento y ocio, un gimnasio 24 horas, servicios exclusivos, variedad gastronómica y la mejor oferta en bares.

El Secrets Lanzarote ofrece una promoción exclusiva a los lectores de La Provincia. Reserva ya tus vacaciones de Semana Santa y aprovecha el 25% de descuento con el código RECA21, con habitaciones de lujo desde 75 euros y el hotel cinco estrellas que mereces.

A apenas una hora de avión desde cualquiera de las islas, el paraíso está al alcance de la mano. Pasar la Semana Santa en Lanzarote es una experiencia diferente en el Secrets Lanzarote Resort & Spa, un alojamiento en una ubicación privilegiada en el puerto deportivo más popular de la isla, Puerto Calero, ideal para pasear y vivir Lanzarote con todos los sentidos.

Este hotel en Lanzarote tiene habitaciones de lujo y suites, con vistas a apacibles jardines, al romántico Océano Atlántico o a las volcánicas montañas que son seña de identidad de la isla. Cama king size, un baño de ensueño y un espacio diseñado para el relax, el lujo, el confort y para disfrutar de una escapada de descanso en este refugio de paz y tranquilidad.

Su categoría only adults en Lanzarote no solo le hace único sino que garantiza ese oasis de calma que necesitas esta Semana Santa. Un balcón o una terraza privada para disfrutar de la puesta de sol y vistas al mar, una recepción multilingüe y una localización estratégica para conocer y hacer excursiones son solo algunos de sus secretos, aunque los amantes de la gastronomía no podrán decidirse entre sus mejores restaurantes. Secrets Lanzarote tiene seis locales diferenciados, con un carta variada y de calidad para elegir entre los servicios y platos a la carta. No hay nada mejor que disfrutar de las vacaciones con tiempo libre, solo o en compañía, y sus seis bares de diferentes ambientes cumplen con el objetivo de alargar las tardes y las noches con espectáculos y música en vivo en Lanzarote.

Los amantes del deporte tienen en el Secrets Lanzarote un hotel con gimnasio completo, abierto 24 horas y con equipamiento de última generación. Moderno, práctico, cómodo y sobre todo, pensado y diseñado por especialistas en salud, una Bike Station para entrenar, alquilar material y para disfrutar también del deporte activo dan a este hotel el extra de diferenciación que lo convierte en el mejor lugar para las vacaciones de Semana Santa.

En este hotel no tendrás que preguntarte qué hacer en Semana Santa, porque hay planes en todos los horarios. Cuatro piscinas exteriores con camas balinesas, un solárium frente a la playa, atardeceres para vivir en bares con terrazas y vistas al mar, actividades y actuaciones musicales, show cooking en directo y clases de yoga o pilates complementan la oferta de salud y bienestar wellness de este hotel con spa.

El spa incluye en su catálogo de tratamientos masajes a la carta, personalizados, faciales y corporales, con vitamina C, O2 relax, la Diamont Experience, el ritual volcánico y los productos Natura Bissé. El spa del Secrets Lanzarote tiene el tratamiento exclusivo BurbujaO2, un ritual basado en la investigación científica y técnica con beneficios energéticos, equilibrantes y reparadores para la piel, a base de aire puro al 99,995%.

Más que un todo incluido esta Semana Santa en Lanzarote

Lanzarote es una isla viva, radiante y con el mejor clima para comenzar el verano. Días largos, tardes al sol, un espacio para el deporte y la gastronomía y un lugar diseñado para disfrutar. Viajar en Semana Santa a Lanzarote para unos días de descanso abren boca al verano, y nada como el clima estable de 23 grados de la isla de los volcanes para darle la bienvenida.

Secrets Lanzarote Resort & Spa ofrece más que un todo incluido, su Unlimited Luxury es un concepto propio de lujo y exclusividad para olvidarse de toda preocupación. La filosofía todo incluido cobra en este hotel solo adultos una nueva línea, con acceso ilimitado a opciones de restaurantes gourmet a la carta, check in y check out personalizado, licores nacionales e internacionales de primera calidad, conserje y servicio a la habitación las 24 horas, desayuno privado, zonas exclusivas, carta de almohadas… No es un todo incluido, es otra manera de ir de vacaciones.

Secrets Lanzarote, además, tiene la mejor ubicación de Lanzarote para conocer y visitar la isla, con la playa a apenas unos metros y todos los servicios cerca para descubrir los encantos de esta tierra de fuego con toda comodidad. Se encuentra en una de las zonas más exclusivas de la isla, el puerto deportivo Puerto Calero, un lugar perfecto para pasear y sobre todo conectada sin igual para hacer excursiones a los puntos más atractivos, como el Parque Nacional de Timanfaya, los Jameos del Agua o la playa de Papagayo, entre otros.

Los lectores de La Provincia están de enhorabuena esta Semana Santa, ya que este hotel de lujo en Lanzarote está disponible al mejor precio si reservas ya tus vacaciones. Disfruta de la oferta exclusiva para lectores de La Provincia y pasa estos días de escapada con todos los servicios con un 25% de descuento con el código RECA21.