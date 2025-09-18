¿Tiene culpa Instagram en la masificación de Canarias?

Cada vez son más los vídeos y publicaciones que denuncian la masificación de lugares emblemáticos en Canarias: playas saturadas, senderos donde ya no cabe un paso, miradores abarrotados, impactando tanto al visitante como al residente. Pero, ¿quién tiene realmente la culpa? ¿Y son útiles las redes sociales para promocionar esos sitios o se terminan convirtiendo en factores que los destruyen?

¿Quién tiene la culpa?

1. Usuarios de redes sociales / viajeros

Cuando alguien sube un vídeo viral de un mirador, una playa paradisíaca, un sendero espectacular, muchas personas la descubren con ganas de replicar la experiencia. Esto eleva la demanda de visitar ese lugar, a veces sin planificación ni regulación, lo que puede llevar al deterioro físico del espacio (erosión, basura, daños al entorno natural) y al desgaste de la infraestructura.

2. Creadores de contenido e influencers

Tienen un papel clave: amplifican la visibilidad de espacios que hasta entonces podían ser relativamente desconocidos o poco concurridos. A menudo buscan lugares “instagrameables”, es decir, visualmente atractivos, lo que incentiva visitas masivas a esos puntos específicos. En muchos casos sin advertir del impacto que esto supone, ni del estrés que genera en comunidades locales.

La Provincia

3. Empresas turísticas y sector privado

Promociones, paquetes turísticos, excursiones que llevan a sitios emblemáticos, publicidad que incentiva “turismo de experiencia” o “secret escapes” usan redes sociales como plataforma principal. Cuando no hay control sobre el número de visitantes, ni sobre la capacidad de carga del destino, ni regulación adecuada, esto alimenta la masificación.

4. Administraciones y autoridades locales

Ellas tienen la responsabilidad de planificar sosteniblemente: establecer límites de acceso si es necesario, regular plazas turísticas, proteger espacios naturales, invertir en infraestructura, señalización, gestión de residuos, transporte, etc. Si no lo hacen, los efectos se agravan.

Operativo de Cabildo, Seprona y San Bartolomé de Tirajana para proteger las Dunas de Maspalomas / David Delfour

Las redes sociales: ¿una bendición o una maldición?

Aspectos positivos

Visibilidad y promoción : Muchos destinos más pequeños o menos conocidos se benefician de esa publicidad gratuita que atrae turismo, lo que puede generar ingresos para comunidades locales, negocios pequeños, artesanía, restauración.

: Muchos destinos más pequeños o menos conocidos se benefician de esa publicidad gratuita que atrae turismo, lo que puede generar ingresos para comunidades locales, negocios pequeños, artesanía, restauración. Concienciación : Las mismas redes que muestran saturación pueden servir para denunciarla, para visibilizar problemas de conservación, presión turística, para exigir políticas más responsables.

: Las mismas redes que muestran saturación pueden servir para denunciarla, para visibilizar problemas de conservación, presión turística, para exigir políticas más responsables. Diversificación del turismo: si se gestiona bien, captar atención en redes puede ayudar a repartir turistas a lo largo del año, o a destinos menos populares, aliviando la presión sobre los más emblemáticos.

Aspectos negativos

Sobrecarga : los lugares más “instagrammables” se saturan, pierden carácter, se dañan física y visualmente, y ya no se pueden disfrutar con tranquilidad.

: los lugares más “instagrammables” se saturan, pierden carácter, se dañan física y visualmente, y ya no se pueden disfrutar con tranquilidad. Desequilibrio en recursos de gestión : muchas zonas no están adaptadas para manejar grandes flujos (infraestructura, transporte, servicios, restauración, gestión ambiental).

: muchas zonas no están adaptadas para manejar grandes flujos (infraestructura, transporte, servicios, restauración, gestión ambiental). Efecto imitación: vídeos o fotos virales provocan que masas de personas quieran repetir la experiencia, lo que puede generar turismo masivo en temporadas puntuales, congestionamiento, impactos sociales en comunidades locales (alquileres, precios, ruido, etc.).

¿Son útiles las redes sociales para dar visibilidad o ya provocan desgaste?

Depende mucho del modelo de gestión y de las decisiones de quienes gobiernan esos lugares. Aquí algunos factores clave:

Capacidad de carga : ¿se ha estimado cuántas personas puede soportar un mirador, un sendero o un ecosistema sin deteriorarse? Sin esa estimación, cualquier aumento de visitantes es riesgoso.

: ¿se ha estimado cuántas personas puede soportar un mirador, un sendero o un ecosistema sin deteriorarse? Sin esa estimación, cualquier aumento de visitantes es riesgoso. Regulación efectiva: control de accesos, horarios, reservas, tarifas, límites, infraestructuras adaptadas son esenciales.

La Guardia Civil y el Cabildo controlan los accesos a las Dunas de Maspalomas / Andrés Cruz / LPR

Educación y responsabilidad del visitante : si quienes van conocen las normas y el impacto que pueden tener, respetan, no dejan residuos, no dañan flora/fauna, ayudan a preservar el lugar.

: si quienes van conocen las normas y el impacto que pueden tener, respetan, no dejan residuos, no dañan flora/fauna, ayudan a preservar el lugar. Políticas públicas y normativas medioambientales: protección legal de espacios naturales, planes de sostenibilidad turística, inversión en mantenimiento.

Ejemplos concretos

Playa del Inglés (Gran Canaria): en el municipio de San Bartolomé de Tirajana hay más de 42.900 plazas hoteleras y 24.300 plazas extrahoteleras. Esta alta capacidad sumada a la gran afluencia provoca fuertes tensiones en temporada alta.

(Gran Canaria): en el municipio de San Bartolomé de Tirajana hay más de 42.900 plazas hoteleras y 24.300 plazas extrahoteleras. Esta alta capacidad sumada a la gran afluencia provoca fuertes tensiones en temporada alta. El Parque Nacional del Teide: es uno de los sitios más visitados de Canarias, con 2,8 millones de visitantes en 2008 como parque nacional más visitado del archipiélago, y estadísticas posteriores lo colocan nuevamente como uno de los espacios naturales con mayor atracción.

La Provincia

¿Cuál es el equilibrio posible?

Para que las redes sociales puedan seguir siendo útiles sin que destruyan lo que promocionan, se necesitan estrategias coordinadas:

Planificación sostenible: estimaciones de capacidad, límites físicos y temporales, reservas previas, horarios escalonados. Promoción responsable: no solo mostrar lo bonito, también informar del respeto necesario, de la fragilidad ambiental, de las reglas. Descentralización del turismo: fomentar destinos alternativos menos conocidos, destacar rutas, espacios rurales, naturaleza menos explotada, de modo que los turistas no se concentren todos en los mismos puntos. Participación comunitaria: incluir a vecinos y comunidades locales en decisiones sobre regulación, modelo turístico, beneficios y costes. Uso de tecnología para gestión: sensores, control de aforos, cámaras, apps de reserva, geolocalización para distribuir flujos.

La culpa no es de un solo actor. Las redes sociales actúan como amplificadores poderosos: tienen el potencial de hacer visible lo invisible, pero también de saturar lo apreciable. Para que Canarias pueda mantener sus espacios emblemáticos sin sucumbir a la turismofobia o al simple desgaste, hace falta una combinación de regulación, conciencia colectiva, responsabilidad del visitante, y una gestión pública decidida.

Sí: las redes pueden dar visualización positiva, pero sin control y sin un modelo sostenible, también provocan que esos lugares dejen de ser disfrutables, que pierdan su encanto, y que la convivencia y el entorno sufran.