Submarino turístico en Mogán: la experiencia sostenible que impulsa el turismo en Gran Canaria

Gran Canaria no solo es sinónimo de playas doradas y clima templado. En el suroeste de la isla, el Puerto de Mogán ofrece un atractivo único: un viaje en submarino real que permite descubrir el fondo marino sin necesidad de bucear. Esta es la propuesta de Submarine Adventure, una actividad que se ha consolidado como referente del turismo sostenible en Canarias.

Un proyecto con casi tres décadas de historia

La empresa Atlántida Submarine S.L. comenzó en 1996 con un objetivo claro: acercar el océano a quienes no practican buceo. Desde entonces, miles de turistas han vivido la experiencia de descender al fondo marino en un submarino diseñado exclusivamente para uso turístico.

El modelo actual, Golden Shark, de fabricación finlandesa, sustituye al anterior Golden Salmon y se distingue por su propulsión eléctrica sin emisiones contaminantes.

Características del Golden Shark

El Golden Shark es un sumergible Mark III de última generación con estas especificaciones:

Capacidad: 44 pasajeros.

44 pasajeros. Dimensiones: 18 metros de eslora, 4 de manga y un peso de 103 toneladas.

18 metros de eslora, 4 de manga y un peso de 103 toneladas. Propulsión: seis motores eléctricos de 20 caballos, garantizando cero emisiones y alta maniobrabilidad.

seis motores eléctricos de 20 caballos, garantizando cero emisiones y alta maniobrabilidad. Profundidad técnica máxima: 75 m (aunque las inmersiones turísticas se realizan a 20-25 m).

75 m (aunque las inmersiones turísticas se realizan a 20-25 m). Ventanillas: 22 de gran tamaño y 120 mm de grosor, que permiten una vista panorámica segura.

El 'submarino amarillo' de Mogán. / La Provincia.

Se trata de una embarcación robusta, ideal para excursiones familiares y personas sin experiencia en actividades subacuáticas.

La Atlántida, un parque submarino con fines ecológicos

El recorrido se realiza en el Parque Submarino La Atlántida, un espacio diseñado para favorecer la regeneración marina. Allí se han colocado estructuras de fibra de vidrio y hormigón de pH neutro que actúan como arrecifes artificiales, proporcionando refugio a peces, corales y algas.

Proyectos similares en Canarias han demostrado que estas estructuras aceleran la recuperación de zonas degradadas, ayudando al asentamiento de nuevas colonias de flora y fauna.

La iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento azul de la Unión Europea, que fomenta la economía marítima sostenible.

Embarcaciones pesqueras en el puerto de Mogán / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Una experiencia para todos los públicos

El viaje dura entre 40 y 45 minutos e incluye audioguías en nueve idiomas con información sobre la zona y las especies marinas. Durante la inmersión se pueden avistar bancos de peces autóctonos, rayas y otras especies de la costa canaria, aunque la visibilidad depende del mar y la luz.

La empresa recomienda reservar por la mañana para disfrutar de mejores condiciones de observación.

Requisitos y consejos prácticos

No está recomendado para menores de dos años ni para personas con movilidad muy reducida.

El acceso requiere bajar por una escalera vertical.

Precio medio: entre 35 y 38 € por adulto, con descuentos para menores y reservas online.

entre 35 y 38 € por adulto, con descuentos para menores y reservas online. Se aconseja consultar el parte meteorológico antes de la visita y llegar con antelación al embarque.

Turismo que deja huella positiva

Atlántida Submarine cuenta con la certificación ISO 14001, que avala su gestión ambiental responsable. Además, mantiene y monitoriza las estructuras artificiales para garantizar la evolución de la biodiversidad en el parque submarino.

El submarino turístico de Mogán es un ejemplo de turismo compatible con la conservación. Mientras los visitantes disfrutan de una aventura inolvidable, el ecosistema marino se enriquece con nuevos hábitats.

Gran Canaria suma así un atractivo más para quienes buscan experiencias originales, educativas y responsables. Quienes eligen esta excursión no solo observan la vida marina, sino que también participan en un modelo de turismo sostenible que une entretenimiento, divulgación científica y respeto ambiental.