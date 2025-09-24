Submarino turístico en Mogán: la experiencia sostenible que impulsa el turismo en Gran Canaria
¿Hasta qué punto esta inmersión contribuye a la conservación del ecosistema marino?
Gran Canaria no solo es sinónimo de playas doradas y clima templado. En el suroeste de la isla, el Puerto de Mogán ofrece un atractivo único: un viaje en submarino real que permite descubrir el fondo marino sin necesidad de bucear. Esta es la propuesta de Submarine Adventure, una actividad que se ha consolidado como referente del turismo sostenible en Canarias.
Un proyecto con casi tres décadas de historia
La empresa Atlántida Submarine S.L. comenzó en 1996 con un objetivo claro: acercar el océano a quienes no practican buceo. Desde entonces, miles de turistas han vivido la experiencia de descender al fondo marino en un submarino diseñado exclusivamente para uso turístico.
El modelo actual, Golden Shark, de fabricación finlandesa, sustituye al anterior Golden Salmon y se distingue por su propulsión eléctrica sin emisiones contaminantes.
Características del Golden Shark
El Golden Shark es un sumergible Mark III de última generación con estas especificaciones:
- Capacidad: 44 pasajeros.
- Dimensiones: 18 metros de eslora, 4 de manga y un peso de 103 toneladas.
- Propulsión: seis motores eléctricos de 20 caballos, garantizando cero emisiones y alta maniobrabilidad.
- Profundidad técnica máxima: 75 m (aunque las inmersiones turísticas se realizan a 20-25 m).
- Ventanillas: 22 de gran tamaño y 120 mm de grosor, que permiten una vista panorámica segura.
Se trata de una embarcación robusta, ideal para excursiones familiares y personas sin experiencia en actividades subacuáticas.
La Atlántida, un parque submarino con fines ecológicos
El recorrido se realiza en el Parque Submarino La Atlántida, un espacio diseñado para favorecer la regeneración marina. Allí se han colocado estructuras de fibra de vidrio y hormigón de pH neutro que actúan como arrecifes artificiales, proporcionando refugio a peces, corales y algas.
Proyectos similares en Canarias han demostrado que estas estructuras aceleran la recuperación de zonas degradadas, ayudando al asentamiento de nuevas colonias de flora y fauna.
La iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento azul de la Unión Europea, que fomenta la economía marítima sostenible.
Una experiencia para todos los públicos
El viaje dura entre 40 y 45 minutos e incluye audioguías en nueve idiomas con información sobre la zona y las especies marinas. Durante la inmersión se pueden avistar bancos de peces autóctonos, rayas y otras especies de la costa canaria, aunque la visibilidad depende del mar y la luz.
La empresa recomienda reservar por la mañana para disfrutar de mejores condiciones de observación.
Requisitos y consejos prácticos
- No está recomendado para menores de dos años ni para personas con movilidad muy reducida.
- El acceso requiere bajar por una escalera vertical.
- Precio medio: entre 35 y 38 € por adulto, con descuentos para menores y reservas online.
- Se aconseja consultar el parte meteorológico antes de la visita y llegar con antelación al embarque.
Turismo que deja huella positiva
Atlántida Submarine cuenta con la certificación ISO 14001, que avala su gestión ambiental responsable. Además, mantiene y monitoriza las estructuras artificiales para garantizar la evolución de la biodiversidad en el parque submarino.
El submarino turístico de Mogán es un ejemplo de turismo compatible con la conservación. Mientras los visitantes disfrutan de una aventura inolvidable, el ecosistema marino se enriquece con nuevos hábitats.
Gran Canaria suma así un atractivo más para quienes buscan experiencias originales, educativas y responsables. Quienes eligen esta excursión no solo observan la vida marina, sino que también participan en un modelo de turismo sostenible que une entretenimiento, divulgación científica y respeto ambiental.
- Jorge Rey anuncia un cambio importante del tiempo en Canarias: 'Llegarán lluvias...
- Ni socorrista ni sombrillas: la piscina natural más perdida de Gran Canaria
- Así podría afectar el huracán Gabrielle a Canarias: estos son los territorios que amenaza
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- 100 minutos, carne infinita y parrilla en la mesa: así es el primer buffet coreano de Las Palmas de Gran Canaria
- El ‘Greeting Man’ aguarda en una nave del Puerto de Las Palmas hasta su instalación
- Así es el avión de John Travolta con el que aterrizó en Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria anula el cierre del taller de megayates que decretó por error