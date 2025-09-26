‘90 Aniversario del CIT’, un recorrido por la historia del turismo en Canarias
Televisión Canaria acerca a los espectadores el primer documental que analiza la evolución del turismo en Canarias
LP/DLP
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, Televisión Canaria emitirá este sábado 27 de septiembre una programación especial dedicada al sector que ha marcado la historia y el presente de las Islas.
A las 11:30 horas, arranca la jornada con la retransmisión del Acto de Entrega de los Premios Turismo de Canarias 2025, un reconocimiento a la labor de personas, instituciones y empresas que contribuyen al desarrollo de este sector.
Por la tarde, a las 19:30 horas, se estrena en el documental ‘El éxito turístico de la sociedad canaria. 90 años del CIT‘, dirigido por el periodista y escritor Michel Jorge Millares. Un trabajo de investigación sobre la historia del turismo en Gran Canaria, que rinde homenaje al Centro de Iniciativas y Turismo (CIT), pionero en la promoción turística de las islas, en el marco de su 90 aniversario.
Con el testimonio de figuras de la historia y la cultura canaria, como el empresario Antonio Santana, el artista Pepe Dámaso y el arquitecto Ulises Medina, el documental ofrece un relato coral sobre la evolución turística del archipiélago y el papel fundamental de la sociedad civil en este proceso.
Una historia de resiliencia
'Aniversario del CIT. El éxito turístico de la sociedad grancanaria’ repasa los orígenes del sector en el Archipiélago, desde los difíciles comienzos marcados por la falta de infraestructuras, los conflictos bélicos y las crisis económicas, hasta su consolidación como motor económico de las islas.
Una trayectoria marcada por la capacidad de renacer y reinventarse, como fue el caso de la creación del turismo de salud, un hito que sitúo a Canarias como un destino pionero a nivel internacional. Este modelo atrajo a miles de turistas europeos a hoteles y balnearios de aguas mineromedicinales de las Islas, y dio origen a la Sociedad de Fomento del Turismo de Las Palmas en 1915, germen del actual CIT.
