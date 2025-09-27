Grupo Loro Parque, las mejores experiencias de ocio

Tenerife tiene planes para todos. Un día increíble en Loro Parque, el ‘must’ de Canarias, donde los animales y su entorno te dejarán sin palabras. Si prefieres un lugar dónde sentir adrenalina, Siam Park es el lugar ideal, catalogado como el mejor parque acuático del mundo en diez ocasiones por Tripadvisor. Lo mejor es que moverse entre islas es muy sencillo, tanto por vía marítima o aérea, puedes visitar Gran Canaria y seguir con la aventura en Poema del Mar, un acuario impresionante que te hace sentir como si estuvieras dentro del océano.

Un encuentro cercano con la biodiversidad del planeta

La biodiversidad es clave en Loro Parque, la Embajada Animal alberga una gran diversidad de especies de los cinco continentes en entornos únicos, diseñados para garantizar el bienestar animal. Desde las imponentes orcas hasta los majestuosos gorilas, pasando por los leones africanos, los exóticos loros y cacatúas, o los carismáticos lémures y suricatas, cada rincón del parque está pensado para acercar a los visitantes a la riqueza de la vida silvestre.

La orca Morgan con su cría en Loro Parque. / La Provincia

Este compromiso con la excelencia y la conservación ha logrado numerosos reconocimientos internacionales. Entre ellos, destacan la Placa y la Medalla de Oro al Mérito Turístico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, y la prestigiosa certificación de Bienestar Animal de Global Humane, siendo el primer zoológico europeo en recibirlo.

Además, Loro Parque es el patrocinador principal de Loro Parque Fundación, una ONG con más de 30 años de historia que ha salvado a doce especies de loros de la extinción. La Fundación ha invertido más de 29 millones de dólares en más de 300 proyectos de conservación en los cinco continentes, contribuyendo activamente a la recuperación de especies amenazadas

Jardines subtropicales del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden. / El Día

Casi una década de la mejor carne en Brunelli’s

Ubicado frente a Loro Parque, Brunelli’s se ha consolidado como el referente de la alta cocina de carnes en Canarias. Premiado por TripAdvisor y reconocido por la Guía Michelin, este steakhouse al estilo americano ofrece los mejores cortes cocinados en un horno único en Canarias, el SouthBend, capaz de alcanzar los 800º para garantizar una textura y sabor incomparables. Acompañado de una selecta carta de vinos y con una terraza con vistas al mar, Brunelli’s es una experiencia gastronómica inigualable.

El hotel 5 estrellas gran lujo del norte de Tenerife

En Puerto de la Cruz, la compañía posee el emblemático Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, el hotel 5 estrellas gran lujo del norte de Tenerife. El carácter cercano y familiar del establecimiento le ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos internacionales gracias a la valoración positiva de sus huéspedes. El hotel cuenta con un sinfín de atractivos, entre los que destaca The Oriental Spa Garden, que ha hecho al hotel merecedor de la distinción al mejor hotel con spa de Europa y el Mediterráneo en 7 ocasiones por la revista Condé Nast Johansens.

Deep Sea, el ventanal curvo más grande.| / La Provincia

Siam Park, el mejor parque acuático del mundo en diez ocasiones

En Costa Adeje, uno de los mayores enclaves turísticos de la isla, se encuentra Siam Park, reconocido diez veces como el mejor parque acuático del mundo, con millones de visitantes anuales desde su apertura en 2008 y galardonado como el mejor parque acuático del mundo en diez ocasiones por TripAdvisor. Su combinación de atracciones innovadoras, diseño inspirado en la cultura tailandesa y compromiso medioambiental lo convierten en una referencia a nivel global.

Visitantes de todo el mundo han experimentado la adrenalina de Tower of Power, Singha y The Dragon, mientras que aquellos en busca de relax han disfrutado de la paradisíaca Siam Beach. La calidad del parque ha sido avalada por organizaciones como la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento (IAAPA), consolidando su posición de liderazgo.

Vistas del atardecer desde la terraza del restaurante Brunelli’s. / El Día

Experiencias únicas en Gran Canaria

Poema del Mar es uno de los mayores imanes de turistas de Gran Canaria. A menos de 5 minutos del puerto de Las Palmas, este centro de conservación de la biodiversidad marina se ha convertido en un lugar excepcional para descubrir las maravillas del océano. Poema del Mar invita a sus visitantes a disfrutar de tres entornos únicos: Jungla, Arrecife, y Deep Sea, donde se puede contemplar el mayor ventanal curvo del mundo con 36 metros de ancho y 7 de alto.

Compromiso Inquebrantable con la sostenibilidad

El Grupo Loro Parque destaca como referente en el turismo ecofriendly gracias a su estrategia integral de sostenibilidad. Los negocios de la compañía cuentan con una amplia infraestructura que le permite ahorrar grandes cantidades de agua, energía, plástico. Por ejemplo, Siam Park, Poema del Mar y Loro Parque cuentan con instalaciones que les permiten generar hasta 600.000 litros de agua potable al día.

La compañía no solo define la experiencia turística en las Islas Canarias, sino que la lleva a un nivel superior. La oferta del Grupo Loro Parque es sinónimo de calidad, sostenibilidad y diversión para toda la familia. Desde explorar la biodiversidad en Loro Parque, sentir la adrenalina en Siam Park, o sumergirse en las profundidades del Poema del Mar, el grupo ofrece una experiencia integral que promete cautivar a los viajeros más exigentes.