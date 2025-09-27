El turismo batirá récord este año con un alza atenuada en 2026

Canarias se encamina a cerrar 2025 con récords tanto en llegadas de visitantes como en facturación, mientras que 2026 se presenta con un crecimiento más «atenuado», condicionado por las tensiones geopolíticas que afectan a los mercados. Así lo destacaron los directores generales de Spring Hotels, Miguel Villarroya, y de Cordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos; el director de Operaciones de Canarian Hospitality, Óscar Palacios; y el socio responsable en Canarias de KPMG, Agustín Marrero, durante el foro Turismo y Hotelería: internacionalización, innovación y futuro del sector, organizado por Prensa Ibérica, a través del periódico LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, e impulsado por la consultora KPMG.

Agustín Marrero apuntó que la ocupación media en Canarias finalizará entre el 81% y 83%, muy por encima de la media nacional (73%-76%), con entre 18,4 y 18,7 millones de visitantes y más de 22.700 millones de euros de facturación. Para 2026, KPMG estima un crecimiento más moderado, del 1% al 1,5%, que dependerá de la evolución de las incertidumbres globales. En representación de Spring Hotels, cadena que opera en el sur de Tenerife, Villarroya estimó que este año acabará «bien», pero no tanto como lo hizo 2024, al tiempo que vaticinó que el primer trimestre de 2026 seguirá en esa misma línea, siempre dependiendo de las amenazas geopolíticas que pudieran afectar a Europa. En cualquier caso, celebró que los mercados de Escandinavia, Polonia, Francia e Italia estén mostrando gran interés por Canarias, ya que, en el caso de que los de Alemania y Reino Unido se resintieran, podrían paliar en parte el vacío que dejaran estos dos.

Por parte de Cordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos auguró que 2025 marcará un récord superior al que ya se dio en 2024 para el turismo en Canarias y consideró que las perspectivas para 2026 son buenas porque «estamos en un año de vacas gordas». No obstante, recalcó que esta bonanza turística «es finita», por lo que animó al sector «a disfrutar de esta marea que sigue subiendo, sabiendo que llegará la bajadita», la que podrá propiciar la recesión económica que vive Alemania o lo que haga el presidente ruso, Vladimir Putin.

«La innovación tecnológica es una necesidad que sirve para mejorar la productividad y afrontar la escasez de personal» Miguel Villarroya — CEO de Spring Hotels

El director de Operaciones y socio fundador de Canarian Hospitality, Óscar Palacios, aludió al «calentamiento» que muestra este año el mercado, si bien remarcó que, aunque se empieza a subir en márgenes, los precios tienden a estabilizarse por arriba y «los fondos de inversión empiezan a irse a otros destinos». Palacios advirtió de que el exceso regulatorio que recae sobre el sector podría presionar a la baja los márgenes.

Internacionalización

Esta mesa de reflexión abordó también la internacionalización de las cadenas hoteleras canarias y del conjunto del sector. Miguel Villarroya explicó que la estrategia de Spring Hotels se centra en consolidar primero Tenerife, donde han duplicado su inventario hasta 2.200 habitaciones y cuentan con suelo en Arona para triplicar esa cifra, antes de mirar al exterior hacia Latinoamérica, Caribe, África, Mediterráneo y, más adelante, Asia. Villarroya indicó que su expansión puede pasar por comprar terrenos en República Dominicana o México, si bien se centra en expandirse «de Tenerife para el mundo».

La ocupación media finalizará entre el 81 y el 83%, con una facturación de 22.700 millones

Villalobos apostó por seguir creciendo «sin romper costuras» y de forma ordenada, como ha hecho Cordial Hotels & Resorts en los últimos 30 años. Recordó que Canarias es un territorio limitado y por ello, estudian África Occidental –Senegal, Gambia, Marruecos o Cabo Verde– y, con más cautela, Caribe y Latinoamérica.

Agustín Marrero, socio responsable de KPMG en Canarias, presentando el acto. / ANDRÉZ CRUZ

Palacios, de Canarias Hospitality, fundada hace cuatro años y que hoy opera en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote con las marcas Mynd Hoteles y Sholeo Beach Lodges, diseñada para la nueva generación de viajeros, exploradores y nómadas digitales, expuso que quiere posicionarse bien en Canarias. Su alianza con Radisson Hotels puede servirle de «abrelatas» para abrir mercados en África o el Caribe o en Portugal, de cara a los jóvenes.

Al respecto, Agustín Marrero recalcó que las alianzas e inversión extranjera facilitan acceso a mercados globales, transferencia de conocimiento y reducción de riesgos. Señaló que los nuevos modelos operativos pasan por la gestión hotelera basada en plataformas digitales, la externalización de servicios no esenciales y la utilización de modelos de economía circular. El socio responsable de KPMG explicó que estos nuevos modelos operativos ayudan a las empresas a ser más ágiles, sostenibles y competitivas en un mercado globalizado.

«Hace falta más turismo para dejar de ser pobres; el turismo es lo que permite a los canarios sobrevivir en mitad del Atlántico» Nicolás Villalobos — Director general de Cordial Hotels & Resorts

En su opinión, las cadenas locales o nacionales están apostando por activos en Canarias, lo cual indica un apetito inversor en esta tipología. Sin embargo, se está observando una ligera ralentización de los fondos, que se están focalizando en activos prime y en distress para intentar conseguir las rentabilidades que buscan. Existe una mayor demanda de activos que de oferta, razón por la cual no se están produciendo tantas transacciones actualmente, expuso.

Innovación

Los ponentes reflexionaron asimismo sobre la importancia de la innovación en el sector. Miguel Villarroya destacó que la innovación es clave para la experiencia del cliente y la productividad. Sus hoteles buscan «genéticas, identidades únicas y singulares» para distintos públicos, y usan el alojamiento como núcleo flexible que conecta al huésped con la economía local. Resaltó la importancia de activar ofertas en tiempo real según los intereses del cliente y apuntó que la tecnología permite incluso experiencias de lujo sin interacción directa.

Los expertos coinciden en la importancia de expandir las empresas y en fomentar las nuevas tecnologías

Nicolás Villalobos afirmó que, aunque pueda sonar «una herejía», la motivación principal del turista europeo sigue siendo el sol y playa que viene a Canarias «a hacer la fotosíntesis», y remarcó que sobre esa base se construyen las capas de calidad y sofisticación. Villalobos añadió que su cadena apuesta por la inteligencia artificial y los chatbots para optimizar la gestión, al tiempo que desarrolla productos extrahoteleros, como la vivienda vacacional, con el fin de integrar el destino en la experiencia turística.

El viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria.| / ANDRÉZ CRUZ

Óscar Palacios subrayó que la innovación no se limita a la tecnología, sino que también abarca procedimientos y distribución. Puso como ejemplo el check-in digital, «igual que en un avión», que libera al personal para centrarse en mejorar la experiencia del cliente conectándolo con lo local. Recordó que la ventaja de España frente a otros destinos no está solo en el clima, sino en la cultura, el patrimonio, la gastronomía y las personas, y defendió que la tecnología es clave para ganar productividad en un sector tan intensivo en mano de obra. Por su parte, Agustín Marrero destacó tres palancas que marcarán el futuro del turismo en Canarias: la inteligencia artificial, que permitirá optimizar precios, predecir la demanda y mejorar la experiencia del cliente; la sostenibilidad, orientada a reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un turismo más eficiente; y la personalización del servicio a través del big data y sistemas CRM avanzados. También subrayó la importancia de la digitalización.

Sostenibilidad

La sostenibilidad se ha convertido en un eje central del debate turístico. Miguel Villarroya defendió que debe ser «un básico asumido en la compañía, no un adorno» y remarcó la importancia de la «sostenibilidad social», que la riqueza del turismo permee en el territorio. Citó ejemplos como el apoyo a eventos deportivos o el impulso al producto local.

«La sostenibilidad debe medirse en equilibrios: cuánto se gana, cuánto se genera, cuánto se aporta y cuánto se repercute en la sociedad» Óscar Palacios — Dir. de Operaciones de Canarian Hospitality

Nicolás Villalobos afirmó irónicamente que la sostenibilidad medioambiental también es un acto de «egoísmo», porque las inversiones en eficiencia resultan beneficiosas y se rentabilizan rápidamente, mientras que la sostenibilidad social consiste en generar riqueza y empleo. «El turismo es lo que permite a los canarios sobrevivir», señaló y apostilló que gracias a esta industria los europeos del norte transfieren cada año «miles de millones de euros de forma voluntaria».

Óscar Palacio planteó que la sostenibilidad debe entenderse en términos de equilibrio: cuánto se gana, cuánto se genera y cuánto repercute en la sociedad. Denunció la falta de planificación en infraestructuras y transporte, y advirtió de que, si no se corrige, el desequilibrio entre crecimiento turístico y capacidad del territorio será aún más grave en 2026.

Una administración más ágil

El foro fue inaugurado, por el viceconsejero canario de Turismo, José Manuel Sanabria, quien expuso durante su intervención que, aunque las Islas son un referente turístico internacional y las crisis han enseñado que no se puede dar nada por sentado, por lo que la gestión turística también debe cambiar hacia la internacionalización. Sanabria resaltó que la nueva Ley de Turismo de Canarias, que está en tramitación y sustituirá a la vigente, aprobada de hace 30 años, contribuirá a que este destino resiliente y seguro.

«La inteligencia artificial, la sostenibilidad y la personalización del servicio son tres palancas clave para el futuro del turismo en Canarias» Agustín Marrero — Socio responsable de KPMG en Canarias

Los responsables de Spring, Cordial y Canarian Hospitality reclamaron una administración ágil y moderna para acompañar el crecimiento turístico. Señalaron que la vivienda vacacional, que ya explotan algunas de estas cadenas y que en municipios como Arona aporta más camas que algunos hoteles, no es la única causa de la contestación social contra el sector. Miguel Villarroya apuntó que la administración no ha generado viviendas públicas al ritmo de otros países europeos y que la Ley de Arrendamientos Urbanos desincentiva el alquiler de larga duración. Óscar Palacios criticó la regulación vigente por estar «muy lejos de la innovación», poniendo ejemplos como tributos obsoletos o la imposibilidad de contratar perfiles modernos por convenios antiguos. Villalobos recordó que los planeamientos territoriales son de los años 1996-1997 y avisó de que «el turismo no es el problema» sino que es la fuente que permite a Canarias «sobrevivir en mitad del Atlántico». Advirtió a quienes aseguran «que en Canarias somos pobres por el turismo, que la alternativa es ser paupérrimos, como éramos en los setenta, donde había chabolismo» y enfatizó que «hace falta más turismo para dejar de ser pobres». Todos subrayaron la necesidad de una planificación a largo plazo por parte de los políticos.