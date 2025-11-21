Cuatro cruceros coinciden por primera vez este domingo en el Puerto de Las Palmas

El Puerto de Las Palmas acoge este domingo, por primera vez en la temporada, cuatro cruceros, confirmando su posicionamiento como uno de los principales destinos para el turismo marítimo en esta época del año.

El Aidabella, el Mein Schiff Relax, el Sea Cloud II y el Bolette formarán ese día parte del paisaje del litoral de Las Palmas de Gran Canaria, aunque el último de ellos permanecerá en el Muelle Santa Catalina hasta el lunes. Entre los cuatro barcos, llegarán a la capital grancanaria más de 7.500 turistas y cerca de 3.000 miembros de las tripulaciones.

Llegadas adelantadas del sábado

Un día antes, este sábado, harán lo propio los barcos Aida Cosma y Marella Explorer 2, que tienen capacidad para albergar entre los dos a 8.414 pasajeros y una tripulación formada por más de 2.300 empleados.

Todos ellos, salvo el Bolette, que solo hace una escala de tránsito, utilizan La Luz como puerto base, es decir, para el embarque y el desembarque de pasajeros, aunque el cambio de turistas del Marella Explorer es solo parcial, una operación que en el sector de los cruceros se denomina interporting.

El AidaCosma inaugura el fin de semana

El primero en llegar al Puerto de Las Palmas será el AidaCosma, que tiene previsto atracar en el Muelle Santa Catalina a las cinco de la mañana de este sábado en su travesía entre Arrecife y Funchal. Este barco de Aida Cruises tiene 337 metros de eslora, 42 de manga y 69 de alto, y es uno de los buques de mayores dimensiones que está previsto que hagan escala en la capital grancanaria durante esta temporada y se encuentra entre los diez más grandes del mundo.

Imagen del 'Sea Cloud II', uno de los cruceros que atracará este fin de semana en el Puerto de Las Palmas / M.A.

Cuenta con 2732 camarotes en los que se pueden alojar hasta 6.600 personas que serán atendidas por una tripulación de 1.500, y entre las infraestructuras que ofrece a sus pasajeros están una piscina infinita, saunas, un muro de escalada, un parque infantil cubierto, una pista de atletismo, 17 restaurantes, 23 bares, varios buffets y puestos de comida callejera, entre otras.

Tres horas después, a las ocho de la mañana, está prevista la llegada del Marella Explorer 2, que tiene capacidad para 1.814 turistas y una tripulación formada por 843 personas. Este barco de la naviera Marella Cruises tiene una longitud de 247 metros y un ancho de 32, y en sus cubiertas se distribuyen 907 camarotes, un amplio spa, un bar-club-casino, 10 bares, nueve restaurantes, un bar temático de golf con simulador, un restaurante de barbacoa y una piscina, entre otros servicios.

Domingo: cuatro cruceros y un litoral lleno de contrastes

El domingo, por su parte, los cruceros que llegarán tienen más contrastes entre sí.

El Mein Schiff Relax, una de las últimas incorporaciones a la flota de TUI, será el primero de los barcos en llegar al Muelle Santa Catalina ese día. Con capacidad para 3.984 pasajeros y 1.400 tripulantes, tiene 19 cubiertas entre las que se distribuyen sus 2.016 camarotes, 14 restaurantes y bistrós, 17 bares y salones, un spa, un gimnasio y diversas instalaciones deportivas y de entretenimiento, como un teatro multifuncional, y dos piscinas, una de ellas de 25 metros.

Este crucero de 333 metros de eslora y 48 metros de manga tiene previsto atracar en La Luz a las cuatro y media de la mañana.

Casi a la vez llegará el Aidabella, que con una eslora de 252 metros y una manga de 32,2, aloja a 2050 personas en sus 1.025 camarotes. Cuenta con 646 trabajadores y 12 bares y salones, una sala de cine, siete restaurantes, una biblioteca, un spa, una sala de exposiciones, cuatro jacuzzis, un casino, tiendas, teatro, salas de juego y discoteca, entre otros servicios.

La elegancia del velero Sea Cloud II

Con un diseño completamente diferente, llegará a las siete de la mañana el Sea Cloud II, un velero crucero de lujo que puede alojar solo a 94 turistas. Este barco de tres palos, tiene 117 metros de largo y 16 de ancho, y cuenta con una superficie vélica de 3.000 metros cuadrados distribuidos en 23 velas.

Dispone de cuatro cubiertas, una de ellas, la del puente, utilizada como solarium; la Lido, con un bar, un salón, las suites del propietario y la biblioteca; la de paseo, con la recepción, el restaurante, la boutique y unas suites junior; y la de los camarotes, donde además de alojamientos se encuentran un gimnasio, una sauna y las dependencias médicas. En la cubierta inferior se hallan los camarotes para la tripulación y servicios como la cocina.

'Bolette': la despedida del fin de semana

El último de los barcos que llegarán al Puerto de Las Palmas este fin de semana es el Bolette, de Fred. Olsen Cruise Lines. Se trata de un crucero de tamaño medio —238 metros de largo y 32,25 metros de ancho— con 690 camarotes en los que se pueden alojar 1.380 personas que son atendidas por una tripulación de 670.

Se trata de un crucero de tamaño medio —238 metros de largo y 32,25 metros de ancho— con 690 camarotes en los que se pueden alojar 1.380 personas que son atendidas por una tripulación de 670.

Este crucero de estilo clásico y elegante dispone de dos piscinas, un auditorio, varios salones y restaurantes y grandes ventanas panorámicas.