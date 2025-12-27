Hecansa pone a las fiestas navideñas de protagonista en cinco talleres formativos

Las fiestas navideñas han formado parte en diciembre de un programa formativo con el que Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) ha querido llevar a profesionales de la hostelería y público, en general, conocimientos, trucos e ideas para poner en práctica en estas fiestas tanto en establecimientos hosteleros y alojativos, como en hogares de las islas. Hecansa, empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y dedicada a la formación de profesionales de la hostelería y el turismo en las islas, ha celebrado cinco talleres en los que los protagonistas han sido postres canarios navideños, montaje de mesas y de coronas navideñas y propuestas de menús económicos para estas fiestas.

Carlos Bruno y Betsy Afonso, jefe de Cocina y pastelera del Hotel Escuela Santa Cruz, respectivamente, impartieron a principios de diciembre en el Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera, en Hermigua, en La Gomera, un taller de repostería canaria en el que se dieron cita profesionales de la restauración y vecinos y vecinas que querían conocer trucos y métodos de elaboración para preparar tronco navideño, truchas de batata, polvorones canarios y trufas de chocolate. Bruno y Afonso explicaron y detallaron cada uno de los pasos para elaborar estos postres típicos en estas fiestas en las islas.

Dos alumnas del taller de postres preparando las recetas. / Hecansa

Valentín Martín, coordinador de Actividades en Centros de Hecansa, ofreció técnicas prácticas y accesibles de piezas decorativas en el taller de coronas navidad que acogió el Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera, en Hermigua, en La Gomera, y en el que el público asistente aprendió a realizar con sus manos estos elementos decorativos para establecimientos alojativos o viviendas de las islas. Martín también ofreció en el taller trucos que, en unos casos forman parte de la tradición en la confección de estas decoraciones, y en otros resultaron innovadores para estos elementos que adornan puertas y ventanas en las fiestas navideñas.

Varios de los dulces navideños preparados en el taller organizado por Hecansa. / Hecansa

El Hotel Escuela Santa Cruz acogió también en diciembre un taller de elaboración y presentación de postres navideños para público en general. En esta formación, la pastelera Betsy Afonso enseñó a elaborar distintos postres tradicionales de la navidad con procedimientos de elaboración y técnicas sencillas para realizar en la cocina. Las personas asistentes aprendieron a elaborar relleno de praliné de avellanas y sable de almendra, tronco navideño, trucha de batata, polvorones canarios y trufas de chocolate.

Carlos Bruno y Betsy Afonso en un momento del taller de dulces navideños. / Hecansa

Además, el jefe de cocina Carlos Bruno lideró un taller formativo en el que elaboró una propuesta de menú económico para navidades. El taller se celebró en el Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera, en Hermigua, en La Gomera, y tuvo como finalidad promover la sostenibilidad y la creatividad en la cocina con un menú económico aplicable tanto a cocinas profesionales como domésticas.

Asistentes al taller de montaje de mesas navideñas organizado por Hecansa. / Hecansa

Alternativas para el montaje de mesas navideñas fue el reclamo del taller que Valentín Martín, coordinador de Actividades en Centros de Hecansa, ofreció en el Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera, para dar a conocer a profesionales de la hostelería y público en general varias alternativas sencillas para decorar las mesas durante almuerzos o cenas de estas fiestas navideñas.

Varias muestras de coronas de navidad realizadas en un taller dirigido por Valentín Martín. / Hecansa

Los cinco talleres han sido todo un éxito en cuanto a la participación y asistencia. Por ello, desde Hecansa ya se está trabajando en una nueva oferta teórica y práctica que ayude a profesionales de la hostelería y turismo, y a público interesado, en conocer trucos o propuestas que quieran llevar a sus establecimientos u hogares durante las fiestas más familiares del año: las fiestas navideñas.