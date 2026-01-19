Maná Valley: el nuevo referente del wellness de lujo que transformará Samaná

Samaná se prepara para recibir a Maná Valley, un eco-hotel en Samaná que promete transformar el turismo de bienestar en el Caribe. Este hotel boutique sostenible nace con el objetivo de posicionarse como el epicentro del wellness de lujo en la República Dominicana, fusionando salud, sostenibilidad y conexión con la naturaleza en una experiencia única.

Ubicado en más de 20 hectáreas de entorno natural privilegiado, Maná Valley propone una experiencia de salud inmersiva que combina medicina integrativa, medicina deportiva, nutrición antiinflamatoria, longevidad, arteterapia, hidroterapia y gastronomía de alta cocina. Todo ello integrado en una arquitectura orgánica y sostenible, concebida para potenciar el bienestar físico y mental del huésped desde el propio diseño de los espacios.

El proyecto está liderado por un equipo con amplia trayectoria internacional en salud, deporte y hospitalidad. Al frente se encuentra Javier Blanco Garrido, fisioterapeuta del primer equipo del Real Madrid Baloncesto y especialista en fisioterapia deportiva y terapia holística, junto a Lucía Almendros Marte, nutricionista clínica y deportiva de atletas de élite y actual directora del área de nutrición de la clínica Amaro & Castillo. A ellos se suma un equipo médico, wellness y hotelero de alto nivel, respaldado por operadores con más de 80 proyectos hoteleros en Latinoamérica y expertos en revenue management, finanzas y legalidad hotelera.

Maná Valley nace en un contexto de fuerte crecimiento del mercado global del wellness, una industria que, según datos del Global Wellness Institute, crece a un ritmo muy superior al del PIB mundial. El viajero wellness, además, gasta un 41 % más por estancia que el turista promedio, lo que posiciona a República Dominicana como un hub estratégico de salud y bienestar en el Caribe, especialmente para el mercado estadounidense, principal emisor hacia el país.

La propuesta se diferencia por ofrecer una experiencia integral de salud holística con tratamientos y técnicas utilizadas por deportistas de élite, todo ello en contacto directo con la naturaleza y con un fuerte compromiso social. Parte de los beneficios del proyecto se destinarán a una fundación-escuela de salud integrativa para profesionalizar servicios locales, mejorar infraestructuras comunitarias y proteger el entorno natural.

El complejo contará con un total de 64 habitaciones y generará aproximadamente 128 empleos directos en áreas como wellness, restauración, atención al cliente, mantenimiento y gestión. A nivel de innovación, Maná Valley desarrollará su propia inteligencia artificial para personalizar la experiencia del huésped y creará un laboratorio exclusivo para la formulación de suplementos inspirados en productos locales.

La inversión se apoya en un entorno macroeconómico favorable, con récord histórico de inversión extranjera directa en República Dominicana, crecimiento sostenido del PIB y beneficios fiscales bajo el marco de la ley CONFOTUR, que contempla exenciones impositivas de hasta 15 años para proyectos turísticos estratégicos.

“Maná Valley nació como un sueño, hoy es un proyecto y mañana será una realidad”, resume su visión fundacional. Una apuesta por un lujo que mira al futuro y que redefine la exclusividad como salud, tiempo y calidad de vida.