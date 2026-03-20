Semana Santa, el break que necesitas cerca de casa

Hubo un tiempo en que la Semana Santa en Tenerife se regía estrictamente por el calendario litúrgico y las reuniones familiares en torno a la mesa de casa. Sin embargo, el ritmo de vida actual ha transformado estos días de pasión en algo más: un “alto en el camino” vital. Ya no solo buscamos un lugar donde estar, sino un estado mental en el que habitar. Esta evolución del descanso ha convertido a la hotelería de Tenerife en un laboratorio de experiencias donde el bienestar integral es el protagonista absoluto.

Spring Hotels, con su presencia consolidada en el sur de la isla, ha sabido interpretar este cambio de sensibilidad. La cadena, que incluye desde el pasado verano los emblemáticos establecimientos de Mare Nostrum Resort, ha detectado que el perfil del visitante actual —especialmente el residente canario— ya no se conforma con una habitación con vistas. Busca lo que los expertos denominan Sleep Tourism o turismo del sueño, una tendencia al alza que prioriza el descanso reparador como el mayor lujo de la década. Según datos recientes del sector, más del 60% de los viajeros de 2026 consideran que la calidad del descanso es el factor determinante a la hora de elegir su estancia, por encima incluso de la ubicación.

Seis hoteles, seis formas de reconectar

La diversidad de la oferta de Spring Hotels permite que cada tipo de viajero encuentre su refugio particular. Desde el ambiente only adults del Arona Gran Hotel hasta la experiencia personalizada de Sir Anthony o la flexibilidad de Hotel Vulcano, la premisa es la misma: ofrecer un ecosistema de desconexión.

Hotel Mediterranean Palace | / LP/DLP

Para el residente que decide quedarse en “su” isla, la experiencia comienza por eliminar el estrés del desplazamiento. No hay colas de facturación ni cambios de hora; solo el trayecto hacia el sur, donde el clima estable actúa como el primer bálsamo terapéutico. Aquí, la hospitalidad tinerfeña se despliega en todo su esplendor, recordando al local que no hace falta cruzar el océano para encontrar un servicio de clase mundial.

El sabor de la tierra en la mesa del hotel

Otro pilar fundamental de esta evolución es la mesa. La Semana Santa siempre ha estado ligada a sabores específicos, pero hoy esa tradición se funde con la sostenibilidad y la salud. Spring Hotels apuesta decididamente por el producto de Kilómetro Cero, integrando el recetario canario en propuestas de alta cocina que no olvidan el valor nutricional.

El concepto de “bienestar” se extiende así al paladar. No se trata solo de comer, sino de entender el origen de lo que consumimos. Esta transparencia y apoyo al sector primario local no solo mejora la calidad del plato, sino que refuerza el compromiso del grupo con la economía de las islas.

Cuida tu mente y tu cuerpo

Esta búsqueda del equilibrio no estaría completa sin atender a la salud física y mental de forma directa. La experiencia de Semana Santa en Spring Hotels se eleva a través de una propuesta wellness que trasciende el concepto clásico de relax. Sus spas no son solo lugares de paso, sino auténticos templos de regeneración donde los tratamientos de hidroterapia y los tratamientos de autor —diseñados para mitigar el efecto de la rutina diaria— se combinan con instalaciones de última generación.

Hotel Sir Anthony. | / LP/DLP

Para quienes entienden el descanso a través del movimiento, los gimnasios y centros de fitness de la cadena ofrecen un equipamiento avanzado que permite mantener el ritmo de entrenamiento en un entorno inspirador. No se trata simplemente de “hacer ejercicio”, sino de liberar tensiones en espacios pensados para optimizar el rendimiento y la recuperación. Esta integración de tratamientos estéticos, terapias de bienestar y actividad física controlada permite al huésped local reiniciar su sistema nervioso, volviendo a su rutina con una vitalidad renovada que difícilmente se consigue en el entorno doméstico.

Un privilegio al alcance de los de casa

Spring Hotels busca activamente que el tinerfeño se sienta el invitado de honor en su propia casa. Esta filosofía se traduce en facilidades concretas para quienes mantienen viva la economía de las islas durante todo el año.

Por ello, para esta temporada y para futuras reservas, se ha habilitado una ventaja exclusiva para el mercado local. A través de sus plataformas oficiales (springhoteles.com y marenostrumresort.com), los residentes pueden acceder a una propuesta de valor diferencial. Utilizando el código de descuento RESI, se aplicará un 15% de descuento en las reservas. Es una invitación directa a redescubrir el sur de Tenerife bajo una nueva luz: la de la calma, el mimo al detalle y el descanso sin excusas.

En definitiva, esta Semana Santa no es solo una fecha en el almanaque. Es la oportunidad de experimentar la evolución del descanso en manos de quienes mejor conocen nuestra tierra. Spring Hotels abre sus puertas para demostrar que el mejor viaje de este año puede que solo dure una hora de coche, pero sus efectos en el bienestar perdurarán mucho más allá.