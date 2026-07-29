Turismo responsable: cuidar de las personas también es cuidar el destino

ueremos que cualquiera que elija Gloria Thalasso & Hotels pueda disfrutar de unas vacaciones accesibles, responsables y memorables».

Esta idea resume la filosofía que ha acompañado a GloriaThalasso &Hotels desde sus Como cadena hotelera familiar y 100 %

Como cadena hotelera familiar y 100 % canaria, lleva más de cuatro décadas demostrando que la hospitalidad va mucho más allá de ofrecer alojamiento, significa crear experiencias que mejoren la vida de quienes visitan las islas, respetando al mismo tiempo el entorno natural y contribuyendo al bienestar de la comunidad local.

Bajo su filosofía We Care, la compañía ha convertido la Responsabilidad Social Corporativa en un compromiso transversal que impregna todas sus áreas de gestión, la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad, la innovación y el bienestar de las personas forman parte de una misma manera de entender el turismo: un turismo responsable, capaz de generar un impacto positivo tanto durante la estancia del huésped como en el futuro a la hora de buscar un alojamiento.

En los últimos años, Gloria Thalasso & Hotels ha impulsado numerosas iniciativas para reducir su huella ambiental mediante un consumo más eficiente de la energía y del agua, el uso de energías renovables y una gestión responsable de los recursos, son acciones silenciosas, muchas veces invisibles para el huésped, pero fundamentales para preservar el patrimonio natural de Canarias y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible.

Ese compromiso adquiere una dimensión especialmente humana a través de uno de los proyectos más innovadores desarrollados por la cadena: convertirse en el primer grupo hotelero de Europa certificado como Autism Friendly.

Este reconocimiento refleja un trabajo constante para adaptar sus hoteles a las necesidades de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de sus familias, facilitando que puedan disfrutar de unas vacaciones con mayor tranquilidad, autonomía y seguridad.

La iniciativa incluye formación específica para todos los equipos humanos, protocolos de Fast Check-In que reducen tiempos de espera, señalética adaptada con pictogramas, información visual accesible y recursos diseñados para anticipar situaciones que puedan generar estrés. Más allá de las adaptaciones, supone una nueva forma de entender la hospitalidad: escuchar, comprender y eliminar barreras para que cada persona pueda disfrutar de su estancia en igualdad de condiciones.

La implicación de Gloria Thalasso & Hotels con un turismo más inclusivo ha sido reconocida por diferentes entidades e instituciones. Sin embargo, el mayor reconocimiento llega cada vez que una familia encuentra un entorno preparado para comprender sus necesidades y puede vivir sus vacaciones con la tranquilidad que merece.

La responsabilidad social de la compañía también se refleja en el apoyo a proveedores locales, en la colaboración con iniciativas que impulsan el desarrollo sostenible del destino y en la sensibilización de clientes y empleados sobre la importancia de proteger el entorno. Son pequeños gestos que, sumados, contribuyen a construir un modelo turístico más respetuoso con el medio ambiente y con las personas.

Porque cuidar del planeta es imprescindible, pero hacerlo sin olvidar a las personas es la mejor manera de construir el turismo del futuro.