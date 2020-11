Dos 'indomables' que se necesitan

Jonathan Viera, después de que la UD sumará el pasado miércoles en Getafe su duodécima derrota en el actual campeonato liguero, soltaba un aviso para navegantes. El destinatario, el vestuario: "Este es el fruto del trabajo que no se está haciendo bien, entonces estas son las consecuencias, es ley de vida. No somos una piña. Creo que ahora viene un entrenador que va a poner las cosas en su sitio y nos va a venir muy bien porque no estamos haciendo todo lo que debemos hacer".