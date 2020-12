Enigma Jémez y el casting de un resucitador de prestigio para el banquillo de la UD. "No sé lo que voy a hacer [en relación a su continuidad o no en el cuadro grancanario]; mi prioridad pasa por ganar los cuatro partidos que restan". Para Jémez, dos victorias en 17 duelos ligueros en su segundo ciclo en Gran Canaria, lo único que cuenta es ganar. Triunfar y triunfar. Obsesión imperial por la gloria. Certificado el descenso de la UD al infierno, solo queda recuperar la dignidad.

El estratega cordobés, que el sábado visita al Espanyol en Cornellà (12.00 horas, beIN LaLiga), apela a la profesionalidad del vestuario para taponar la sangría -la última victoria se remonta al 5 de febrero-.

Cuestión de honor. No hay futuro. Ante esta indecisión, el presidente Miguel Ángel Ramírez no descarta la continuidad y defiende la filosofía de Jémez en Canarias en Hora. El 21 de mayo, al término del campeonato, se explicará la revolución en los despachos, así como las primeras pistas del entrenador.

Claves del nuevo proyecto

El vínculo contractual finaliza el 30 de junio y en el mapa: un calvario de 360 minutos ante el RCD Espanyol, Getafe, Eibar y Girona. Con solo 21 puntos en el zurrón, la consigna pasa por evitar la sonrojante posición de colista en un curso dramático. 23 derrotas ya son una losa histórica, nunca había recibido la UD en sus 68 años de historia tantas bofetadas.

Los isleños laten en la penúltima plaza, con un punto de renta sobre el Málaga -colista-. En el credo Paco Jémez, una máxima de acero: sumar los 12 puntos que restan para recomponer el alma de los fieles. Encadena doce partidos sin ganar victoria. La misma dinámica negativa -12 batallas- que le costó el puesto en 2011 en la UD. Y fue reemplazado por Juan Manuel Rodríguez, que ahora trata de rescatar al filial amarillo del descenso a la Tercera División. Jémez es categórico. Hay una deuda pendiente. "Hasta que esto no termine... No sé qué es lo que voy a hacer. No es el momento (...) Estos cuatro partidos son muy importantes para todos", realza.

El presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, tiene programada una rueda de prensa para anunciar las novedades del proyecto tras poner el punto y final ante el Girona de Juanpe. La salida de Helguera, el relevo de Toni Cruz... Y el rostro que tomará las riendas del proyecto desde el banquillo conforma la gran prioridad. La UD busca relevo a Jémez, que sigue sin pronunciarse de forma concluyente.

La solución Márquez

Tras la penosa derrota ante el Alavés, el pasado domingo en el Gran Canaria, Jémez deslizó en la Cadena SER su intención de continuar en la Isla. "En mi cabeza están los cuatro partidos que quedan, no podemos dejar una imagen horrible. Aunque perdamos los cuatro partidos que quedan, no podemos dejar de pelear. Claro que me encantaría subir a la UD Las Palmas a Primera División, pero eso no depende sólo de mí. Hasta que esto no acabe, no sé si me voy a ir a China o a mi casa", determinó el cordobés.

El extécnico del Rayo Vallecano, Granada, Cruz Azul, Córdoba o Cartagena figura en la lista de sustitutos de Garitano en el Leganés. El preparador de Bergara encadena cinco temporadas en el conjunto pepinero pero está siendo tentado por el Athletic Club de Bilbao.

Más allá del casting de la UD, en la factoría existe un preparador con 125 duelos de amarillo como Juan Manuel Rodríguez. Su excelente trabajo en el filial de Segunda B no ha pasado desapercibido. Ha logrado rescatar a la vela chica del descenso -llegó en noviembre- y ya está en puesto de promoción para eludir la quema. Escalada redentora.

Juega en su contra la apuesta fallida por Manolo Márquez el pasado julio, tras caerse la opción del italiano De Zerbi. La espera por el italiano se hizo eterna y se inclinó la balanza por el arquitecto del ascenso del filial a Segunda B. El catalán, el elegido por Tonono, director de formación y captación, duró seis jornadas y luego comenzó el esperpento. Pako Ayestarán, Paquito Ortiz, otra espera sin premio por Almirón... Y finalmente Jémez, que recuperó la disciplina pero sin premio.

"Aún es pronto; estamos valorando las opciones. Llegará la hora de transmitir las claves al abonado tras el duelo ante el Girona. Será un proyecto competitivo", dicen en la zona noble. Se busca emperador.