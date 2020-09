Manolo Jiménez por fin puede contar con Tana. “Yo creo que sí está preparado. Lo que genera un poco de duda es el tiempo que ha estado inactivo. Ahora lo veo muy bien, fenomenal, integrado y con ganas de jugar. Un jugador como Tana, motivado, es muy interesante", aseguró el técnico de la UD sobre el centrocampista, que después de un verano lleno de dudas en cuanto a su futuro finalmente se queda en Las Palmas. Mañana, ante el Albacete Balompié (19.30 horas), tiene la oportunidad de debutar este curso una vez superada su lesión de espalda.

“Tana tenía un poco el corazón dividido. Se quería quedar pero también se quería ir. Tana ha escuchado cantos de sirena y al final se ha dado cuenta de que nadie ha venido a por él. Entiende que aquí se le quiere, se le entiende y vamos a intentar que sea el mejor Tana que hemos conocido. Yo lo voy a intentar y creo que me va a dejar”, explicó el sevillano.

En cambio, Jiménez no podrá contar con Momo ni Araujo por lesión, mientras Ruiz de Galarreta, con molestias, es duda hasta el final. “La capacidad de superación es lo que tenemos que buscar. Tenemos que saber que el Albacete va a ser un rival muy diferente al Reus, que no va a jugar abierto, sino que va a esperar un error o un balón parado. Será un partido típico de los de Segunda, muy similar al que jugamos en Cádiz. Esperamos que mañana se vea al equipo que quiere hacer grandes partidos y asume que juega sabiendo donde estamos”, comentó.

“Ellos van a intentar hacerse fuertes atrás y jugar con un fútbol directo. También van a tratar de superarnos en los balones divididos y buscar mucho a su delantero centro. Intentarán por todos los medios hacerse fuertes sacando el balón sin riesgo. Esos balones, si no sabemos gestionarlos bien, pueden meternos muy atrás y eso no lo quiero”, añadió sobre el rival.

En cuanto al último en llegar, el mediocentro tinerfeño Maikel Mesa, declaró que "ha llegado bien, con mucha ilusión". "El hándicap es el que hemos hablado de Tana. Son jugadores que están en proceso de habituarse, de conocer a los compañeros, pero le veo muy bien. Puede ayudarnos desde el principio o desde el banquillo. Tengo dudas en el medio campo. Tenemos dos o tres jugadores que pueden hacer esa función que ya hizo Momo y puedo sustituir a Galarreta en caso de que no pueda jugar”, desveló el técnico de la UD.

También tuvo palabras para el decimoquinto fichaje amarillo -a falta de una confirmación oficial que se producirá en cuanto rescinda con la Real Sociedad en las próximas horas-, el lateral izquierdo Alberto de la Bella. “Es un jugador al que conozco bien, pero del pasado. Pasó por las categorías inferiores del Sevilla y, además, le conozco de la temporada anterior en el Olympiakos, donde hizo una tremenda temporada. Él y Dídac Vila -ahora en el Espanyol- fueron los mejores laterales izquierdos de Grecia. A pesar que tiene veteranía, muestra ilusión y eso es lo que me gusta", señaló el preparador.

Por último, no quiso desvelar ni la identidad ni la posición del refuerzo que cerrará la plantilla. "A mí me encantan los jugadores polivalentes. Puede cubrir tres posiciones. Es un jugador de perfil moderno, lo que puso de moda hace tantos año Fernando Hierro, y no estoy diciendo que sea un central", concluyó.