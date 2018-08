Llega De la Bella, habrá otro fichaje y Tana negocia su renovación

Alberto de la Bella, lateral izquierdo de la Real Sociedad, está a punto de convertirse en el decimoquinto fichaje de la UD Las Palmas. El acuerdo con el futbolista está cerrado desde hace días y sólo falta su desvinculación del equipo guipuzcoano para que se llegada a Gran Canaria sea una realidad. Así lo confirmó el presidente Miguel Ángel Ramírez, que al mismo tiempo desveló que el club incorporará a otro futbolista, aunque no especificó en qué posición juega.

"Tenemos un acuerdo con el jugador -De la Bella-, que nos ha confirmado que a lo largo del día de hoy espera que se confirme su rescisión con la Real Sociedad. Está previsto que venga mañana por la tarde en un vuelo desde Bilbao y que el domingo sea presentado. Si esta tarde no rescinde, no vendrá De la Bella. La información que tenemos hoy es que vendrá. Jugador, representante y Real Sociedad han dado el OK. Teóricamente, a lo largo de la tarde la UD Las Palmas deberá oficializar el fichaje del jugador", aseguró el máximo mandatario amarillo.

Al mismo tiempo, confirmó que habrá un decimosexto refuerzo. "Posiblemente llegue algún jugador más, pero eso lo sabremos la próxima semana. Vamos a ver qué sucede. El entrenador quiere incorporar a ese jugador. Si él no puede, no vendrá nadie más. Estamos muy cerca. Es un jugador que al entrenador le gustaría que viniese y existen ahora muchas posibilidades de que venga. Y si no viene él, creo que no vendrá nadie. Falta un jugador", aseveró Ramírez.

"Posiblemente pueda haber alguna salida de un jugador. Eso lo sabremos a lo largo de la próxima semana", añadió en cuanto al capítulo de salidas. El más probabilidades tiene de salir es el cantero Edu Espiau, que cuenta con una oferta del Almería para marcharse cedido hasta final de curso y otras de varios equipos de Segunda B.

Sobre la situación de Tana, Ramírez fue tajante. "Se queda sí o sí. Se está negociando con su representante un contrato diferente porque le he exigido una serie de obligaciones ineludibles por parte del jugador", declaró el dirigente, que reveló que dicho documento de vinculación será "bastante gordito en hojas", parecido al de Sergio Araujo.