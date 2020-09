Un gol no lo es todo. Un aviso a navegantes. La UD Las Palmas echó por tierra su superioridad ante el Albacete (1-1), un buen equipo al que dio alas al echarse atrás en la segunda parte. Los amarillos fueron mejores en una primera mitad en la que Rubén Castro, casi siempre asistido por un enorme Fidel Chaves, falló hasta tres ocasiones antes de adelantar a los insulares al borde del descanso. El isletero anotó su tercer gol de la temporada al aprovechar un error de Tomeu Nadal en el despeje.

En la reanudación el cuadro insular fue poco ambicioso y cedió terreno a su rival, que se creció con los minutos. El plan de esperar y sentenciar al contragolpe, tal y como ocurrió con éxito frente al Reus, no funcionó. A pesar de todo la tuvo Rubén, de nuevo asistido por Fidel, pero su remate se marchó al palo. Tras varios avisos de los manchegos, incluido un remate al larguero, llegó el desgraciado autogol de David García. El capitán, espléndido durante todo el encuentro, incluso de lateral tras la lesión de Álvaro Lemos en la primera parte, desvió un centro de Febas que se coló por el palo corto de Raúl Fernández. Un mal recuerdo en el día en el que se convirtió en el jugador con más partidos con la camiseta amarilla -454- superando a Germán Dévora.

Quedaban siete minutos para el final del partido y la UD demostró que tiene calidad para no jugar con fuego. Cuenta con argumentos para sentenciar sin necesidad de replegarse tanto, por más que el Albacete empujara y exhibiera su candidatura a revelación de la temporada. Así, en un abrir y cerrar de ojos el equipo amarillo se puso el traje de la posesión y guiados por Ruiz de Galarreta y Christian Rivera se vino arriba. Tuvo el gol de la victoria Hadi Sacko en un mano a mano con Tomeu Nadal, pero su remate se marchó desviado.

Tana había sido la sorpresa de inicio. Él y la posición que ocupó, pues se alineó en el extremo izquierdo con Fidel Chaves por la derecha -la otra novedad con respecto al once de la primera jornada- y Rafa Mir en la punta de ataque junto a Rubén Castro. Del 4-2-3-1 al 4-4-2 en el amanecer de la temporada, muestra de la riqueza táctica del plantel amarillo.

Veinte minutos sin cambios

Pero los insulares volvieron en la segunda parte al 4-2-3-1 en un carrusel de cambios rápidos y difíciles de explicar salvo que Rafa Mir no se encontrara en condiciones. Y es que tras la lesión de Álvaro Lemos que desencadenó el debut de Mantovani, a la hora de partido Galarreta sustituyó a Tana, una variante que parecía predeterminada porque el de San Cristóbal llegó a estar dos semanas parado. Sin embargo, con más de veinte minutos por delante Jiménez realizó la tercera variación dando entrada la velocidad de Sacko.

Esta vez al de Arahal no le salió su plan. Y eso que mostró un guión de inicio diferente al de la primera jornada, pues la UD no salió a morder. Jugó y dejó jugar ante un Albacete que ofreció más recursos que el inocente Reus. Su ataque, con Zozulia y Manaj, es poderoso en la categoría de plata y tuvieron varias ocasiones desde el inicio. Ocurre que la UD es inexpugnable en defensa y provoca que las llegadas con buenas intenciones de sus rivales no se conviertan en ocasiones. Durante toda la primera mitad se repitió la misma escena: buena circulación del Albacete y, ya sea en un pase en profundidad o en un centro al área, aparecía un defensa amarillo para abortar el peligro. En esas funciones dio un paso adelante Christian Rivera, que tras un flojo estreno estuvo más cómodo, de nuevo en compañía de Javi Castellano en el doble pivote.

Con esa fiabilidad a sus espaldas, la UD tardó diez minutos en intimidar a Tomeu Nadal. Fue en un centro en globo de Fidel al que llegó muy forzado Rubén. El andaluz, muy enchufado, volvió a asistir al grancanario poco después, pero el remate de Rubén lo despejó Tomeu a córner. Sacó rápido el isletero y su centro lo cabeceó Juan Cala al cuerpo de un defensa -protestaron mano pero le dio en el pecho-. En un abrir y cerrar de ojos ya la UD había generado más peligro que en todo el encuentro frente al Reus.

La conexiónFidel-Rubén volvió a aparecer en la ocasión más clara. El pase en profundidad del andaluz, que estaba en modo mago, lo remató cruzado el grancanario, esta vez en una posición más centrada que antes, y se topó con la pierna de Nadal. Fidel y Rubén le daban los nombres propios a las ocasiones amarillas, pero Tana, aunque le faltó precisión, estaba muy activo y Rafa Mir no paró de pelear y ofrecer desmarques, unos movimientos que aprovechó Rubén Castro, como sucedería en el gol al borde del descanso.

Hubo barbecho entre la última ocasión y el gol, quince minutos de muy poco, de muchas pausas y contactos en los que casi siempre salía ganador la UD. La lesión de Lemos, producto de un golpe de Eugeni en la espalda, precipitó que David García, en su gran día volviera al lateral derecho, allí donde empezó. Parecía un guiño del destino. Y el capitán también participó en el gol ya que el centro suyo buscando a Rafa Mir lo despejó mal Tomeu Nadal. El balón muerto en el área lo olió antes que nadie Rubén Castro para embocar a la red. El Albacete se desesperaba en las protestas pero el árbitro debutante Ávalos Barrera acertó de pleno: no hubo contacto entre Mir y Nadal.

De nuevo por delante y otra vez a replegarse. Será la tónica de la temporada, aunque Manolo Jiménez apretaba desde la banda para que la defensa se adelantara unos metros. Y es que en la reanudación la UD dio un paso atrás y cedió terreno a la espera de un contragolpe para sentenciar. No se siente incómodo el equipo amarillo con el balón en los pies. Y lo demostró en la primera parte, en la que aprobó el examen con lo justo. Pero el 1-0 le sienta de maravilla. Le parece un paraíso. Ahí ésta UD se encuentra en su salsa. Se mueve como pez en el agua. Pero el empate del Albacete supone una advertencia que, a estas alturas de la temporada, puede utilizarlo la UD para no volver a repetir. Y es que, sea por inercia o estrategia -Jiménez insistió en rueda de prensa que pedía a los suyos que salieran más-, nunca es conveniente jugar en el alambre. Y más aún si eres superior.

Una siesta fatal

Así que el Albacete agradeció el gesto y empezó a combinar. Tiene buenos jugadores el equipo de Luis Miguel Ramis. Y no solo en el ataque. Eugeni, el hombre que lesionó a Lemos, Susaeta y Febas guiaron en el centro del campo las operaciones visitantes. Una buena parada de Raúl Fernández a Manaj, la primera de la temporada del ex del Levante, fue un toque de atención.

Así lo tomó la UD, que reaccionó con la misma receta: Fidel y Rubén. La gran asistencia al espacio del onubense la mandó Rubén Castro al larguero. Estaba escorado el grancanario, que dio otra lección de cómo moverse en los metros finales. Falló varias oportunidades, pero en solo una se le puede reprochar algo.

Ya en la recta final, con los tres cambios de la UD gastados, continuó el empeño del Albacete. Una espectacular anticipación de David García a Zozulia evitó el remate del ucraniano en un desafío a Raúl Fernández. Imperial el capitán. En otro contragolpe Christian Rivera mandó desviado un remate desde la frontal. Era una buena posición para coronar su buen encuentro.

Pero la UD fallaba ocasiones y seguía jugando con fuego. Con tantos metros por delante el Albacete acabó embocando en medio de la siesta amarilla. Y es que, al contrario que en los minutos anteriores, los insulares dejaron de llegar al contragolpe. Tras un balón al larguero que se marchó a córner llegó el empate. Un centro de Febas a priori sin mucho peligro lo desvió David García. Demasiado cruel para el sureño.

La UD se reactiva

Con el 1-1 en el marcador volvió la obligación a la mente amarilla. Y tras varios minutos en los que pasó desapercibido, Galarreta se unió a Rivera para comandar los ataques. Sacko, tras superar por corpulencia a Arroyo en un envío en largo, se plantó solo ante Nadal. Pero el extremo, mucho más veloz que preciso, mandó el remate muy desviado.

No acabó ahí el apretón amarillo. Ya había pisado el acelerador y otro remate de Rivera acabó en las manos de Nadal. Pero al Albacete le aguantaban las piernas y no tanto a Fidel y Rubén, los menos participativos en la orilla. A esas alturas la UD ya había quemado sus naves y se quedó sin pleno en las dos primeras jornadas en casa. Pero se lleva a La Romareda, recinto de la próxima jornada, una valiosa lección.