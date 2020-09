La honestidad del pistolero. Rubén Castro Martín tildó de "justo" el empate ante el Albacete. Y lamentó "echarse atrás" en el segundo tiempo. "No me esperaba empezar tan bien, con dos partidos y tres goles. Hoy [ayer para el lector] no ha servido para tener tres puntos pero seguimos sumando, que es lo que importa". Y determina que la igualada fue lo más justo porque ellos en la segunda parte ellos han llegado bastantes veces". En relación a los errores amarillos, asegura que fueron méritos del rival. "No han sido regalos, sino que ellos lo han hecho bien. Han llegado a la portería en varias ocasiones y lograron finalmente el 1-1".