Raúl Fernández se ha convertido en pieza fundamental en esta UD de Manolo Jiménez. Titular indiscutible, el guardameta vasco no duda en afirmar que en su nuevo destino futbolístico "he vuelto a sentirme portero", después de una última etapa en el Levante marcada por las lesiones. A pesar del gran nivel que está demostrando, considera que "aún puedo mejorar" y que trabaja día a día para "seguir peleando" por ello.

El bilbaíno hace un balance positivo de la trayectoria de Las Palmas en lo que va transcurrido de temporada: "Hemos ganado cinco partidos. Hay mucha gente y míster nuevo. Hay que amoldarse. El margen de mejora todavía es grande. Fuera de casa nos han hecho bastantes ocasiones. Tenemos que mejorar eso. Soy optimista. Estaremos arriba y luego veremos dónde acabamos".

Raúl Fernández incide en que el rendimiento de la UD lejos del Estadio de Gran Canaria debe aún subir enteros. "Tenemos que ir a más", afirma. Por el resultado y la forma en que se hicieron las cosas, considera que el choque contra el Numancia "puede ser nuestra referencia" de cara al duelo del próximo sábado en Mallorca.

"El rival está a tres puntos, esperamos un campo complicado, pero el equipo va a estar metido para ganar. Queremos sumar de tres en tres y si es fuera mejor", reflexiona el portero amarillo, quien no se entrenaba junto al resto de compañeros este miércoles por precaución debido a un golpe que sufría en la sesión preparatoria del martes.

Reconoce Raúl Fernández que el triunfo de la pasada jornada contra el Numancia fue importante para terminar con un periodo irregular del cuadro grancanario. "Nos vino muy bien, más que por sensaciones por puntos", explica. A su vez, apunta la necesidad de "ser muy regulares" en la Liga 1|2|3.

El guardameta de la UD analizaba esa fase de malos resultados, con tres partidos consecutivos sin ganar ni anotar un gol: "El partido contra el Alcorcón no fue tan mal encuentro, no me fui mal a casa porque tuvimos ocasiones. El de Almería fue duro para todos. Es un golpe para darnos cuenta que esto es Segunda. Cuando te pones detrás en el marcador en esta categoría es complicado remontar".

Desde su posición de guardameta, el bilbaíno se pone en el pellejo de sus colegas de demarcación cuando se enfrentan a la UD ante el tridente ofensivo formado por Sergio Araujo, Rafa Mir y Rubén Castro.

"Si fuese el portero rival y los viese tendría bastante miedo. Si se te acercan esos tres con espacios imponen bastante. Como equipo tenemos que saberlo, valorarlo y agradecerlo. Pero esto es cuestión de equipo, no sólo de ellos tres. Es importante que también defiendan. Y cuando hay que contraatacar poder ayudarles", manifiesta.