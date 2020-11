La fe de Diego Parras. Con 22 años, el lateral diestro -90 minutos en el duelo de Copa del Rey ante el Rayo de Majadahonda- encadena diez jornadas de Liga sin presencia en la UD de Jiménez. Sueña con estrenarse en la competición doméstica y se dejará el alma por su gran desafío. "Aquí está mi sueño. Soy muy joven y estoy en el proyecto del mejor equipo de la categoría. Queda mucho y sigo trabajando duro, pero sobre todo con ilusión. No voy a bajar los brazos hasta lograr mi objetivo. Mi sueño sigue en pie. En mi carrera no conté con un jugador por delante en la alineación [en relación a la oposición y competencia de Álvaro Lemos]. Esto me hace superarme, no bajo los brazos".

Parras fue de los más destacados en la pretemporada de la UD. Se le hizo ficha profesional y ha sido superado por Lemos -computa los 900 minutos de Liga-. ¿Qué le explica Jiménez? No hay margen para el despiste. "Me dice que tenga paciencia. Él está contento con mi trabajo y yo contento por la manera que se acerca hacia mí y la confianza que me da. Cuando crea que esté para jugar intentaré aprovechar la oportunidad. Soy joven, tengo que aprovechar mucho. Sé que en pretemporada estuve bastante bien. Me siento con mucha confianza. Él [Jiménez] fue jugador y ya sabe lo que significa esta situación".

Descarta salir cedido en enero, si se mantiene este escenario sin minutos. "Mi intención es luchar por un puesto en la UD Las Palmas. Creo que puedo jugar aquí, confío en mí mismo y lo voy a seguir intentando. Mi sueño es triunfar en este club. Esto está empezando y es muy largo; aún resta mucha competición". El cuadro amarillo cuenta con los mejores activos de la categoría. Estar presente en el once es una misión de riesgo. "Este equipo que se ha conformado es ganador. Mi trabajo es buscar un puesto. Los canarios son buenos, pero los que han venido también aportan mucha calidad. Es el mejor equipo de Segunda. Es difícil apostar por los jóvenes".

Mecánica de supervivencia. Aprende a marchas forzadas. "Se aprenden muchas cosas. He aprendido a defender a jugadores más experimentados como Momo, Araujo y Rubén Castro. Veo los trucos que utilizan. En Tercera era más fácil defender. Debo ser más seguro". Le cautiva y sorprende el talante y humanidad del vestuario. "Lo que más me ha sorprendido del grupo es el compañerismo y la unión. Me he sentido aquí como si estuviera en el filial. Todos me han ayudado a acoplarme".