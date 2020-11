"El amor por mi hija y mi novia me cambiaron; me siento feliz"

El mérito es de todos. Le doy las gracias a Jiménez, sobre todo por lo que ha hecho en el último año y medio [coincidió en el AEK con el sevillano desde la segunda vuelta de la 2016-17 hasta el fin de la 2017-18]. Vuelvo a sonreír, vuelvo a ser muy feliz. Mi familia me apoyó en las buenas y en las malas. Resalto el esfuerzo de mi novia Guacimara, y el hecho de tener a mi hija Valentina. El amor de las dos lo es todo.

¿Recomendó usted el fichaje de Jiménez? ¿Qué papel jugó? Dicen que su opinión fue clave.

No, no fue así del todo. Habrán hablado ellos, y llegarían a un acuerdo. No tuve nada que ver. Tenerlo otra vez conforma un orgullo importante. Un lujo. Firmé sin saber quién venía, regresé más por mis ganas que por otro motivo. Tenía y tengo ganas de revancha. Y a los cinco días me entero de que Manolo es el entrenador. Mi alegría fue inmensa. Trabajamos durísimo.

De la 'UD de Viera' a la 'UD del tridente'. Usted, Mir y Rubén computan diez tantos. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿En qué posición está más cómodo? Jiménez lo ubica en la izquierda...

Este ataque es una parte importante para el ascenso. Nos falta asociarnos los tres, aún me estoy conociendo. Estuve fuera de la Isla [AEK], ahora queda adaptarme a ellos y poder asistirlos. Darles pases.

¿Esta UD es mejor que la que logró el ascenso en 2015?

Son distintas, ahora hay más ganas. Antes jugábamos con la calidad que teníamos.Antes dependíamos de Jonathan Viera, que es espectacular. Si estuviese aquí, el equipo sería mejor. Lamentamos que no esté, pero tenemos que acostumbraron a esto. Y solo esperamos seguir por el mismo camino, el del inicio de Liga. El buen camino y empezar a ganar fuera de casa.

En pretemporada llegó como un pincel. Perdió diez kilos. Tenía sangre en los ojos. Sediento de venganza. Su puso en forma con su preparador -Víctor Iglesias-. ¿Volver a triunfar fue únicamente un tema físico?

En gran parte fue físico, ya que llegué a la Isla -junio de 2018- y realizamos la mejor pretemporada de mi carrera. Todo el mundo en Grecia me decía que no firmase otra vez, que no volviese a la UD. Que me fuese a otro equipo. Mis ganas y mi deseo de tener revancha, para poder hacer goles y ser importante pudo con todos. Les ganó. Mi familia también jugó un papel importante. Llegué bien, tomé una decisión. Y no me equivoqué.

Usted en la 2014-15 llegó de Tigre. Marcó 25 goles y llevó a la UD a Primera tras 13 años en Segunda y Segunda B. Fue el héroe del ascenso. Fue adquirido en propiedad por la entidad. En la 2015-16 llega la tormenta y se esfuma su rol estelar. Siete goles y acaba cedido a Atenas. Se fue por la puerta falsa. ¿Qué aprendió?

No me pongo a pensar en eso, es un momento feo. Feo para mí, para mi familia, para todo el mundo que me quería. Trato de hacer vida nueva, tener la mente en blanco, desde que me fui a Grecia -enero de 2017- todo cambió. Y eso es lo que me hace estar fuerte de mente, el amor por mi hija. El trabajo que hace mi novia por mí; la labor de mi familia. El reto de estar con mi novia, todo eso suma. Y jugó un papel muy importante. Todo está relacionado, lo físico con lo mental.

El viaje de héroe a villano. ¿Cómo se asimila? ¿El hecho de marcar el gol del 21-J fue su condena?

Más que ese gol, el hecho de marcar tantos con Las Palmas. El hecho de ser tan importante para el club. Solo tengo que tener tranquilidad, ojalá pueda meter 25 goles. Mi entrega va a estar siempre, mis ganas también. Estoy mejor que cuando vine en 2014. Estoy más feliz, más contento, con ilusión. Me gusta estar aquí. Lo disfruto al máximo. Soy de Las Palmas y lo voy a demostrar. Le debo mucho a la afición. Sé que llega un gran año.

Firma ser pragmático y subir. Al precio que sea. La contundencia y la efectividad es el estilo...

La Segunda es así. Toda la afición de la UD firmaría ganar (3-0) y jugar mal, a hacerlo bien y perder 0-1 en el 93'. Somos conscientes de que estamos en Segunda, si juegas mal y ganas; nadie dirá que lo haces de mala manera. Dirán que ganas.

Cala es uno de los capitanes y afronta su primera temporada en la UD. Usted ya lleva cuatro. ¿Le gustaría llevar el brazalete?

No lo sé, no sabré si me toca en algún momento. Sería un orgullo poder representar a un club con tanta historia. Hay jugadores que no han podido llevar el brazalete y también lo merecen en el vestuario.

Pronostica que llegará a la cifra de 20 tantos y le dará a Rubén diez asistencias. ¿Lo mantiene?

[Reflexiona] Tengo que marcar siete goles antes de fin de año. Es muy difícil. Pero lo imposible se logra. Mis ganas son el deseo de poder hacerlo. La puedo romper. Después lo de las 10 asistencias a Rubén, las tengo que dar como sea.

¿Cómo va su sincronización con Rubén Castro?

Me falta el último pase [sonríe]. Se la doy siempre adelantado. El otro día, pude patear a portería pero le busqué. Debo tener la primera asistencia ya. Lo estoy buscando.

El Moña no es muy hablador, ¿pero qué le dice? ¿Qué aprendió junto a este realizador histórico -122 tantos en Segunda y 93 en la máxima categoría-?

No es muy hablador, pero en el campo, pelota que le cae, pues pelota que mete. Lleva cinco partidos sin marcar. La gente debe estar tranquila, mañana ganamos con gol de Rubén y la gente se olvidará. Las malas rachas son así. Rubén, en el Betis, en la 2014-15, se pegó dos meses sin marcar. Y en esa temporada, yo me pegué tres meses sin hacerlo. Y luego Rubén acaba con 31. Él lo sabe, nunca está nervioso. Marcará.

¿Y su fobia con la prensa?

Me cuesta hablar. No es por culpa de los periodistas. En Grecia tampoco hablé mucho: en año y medio, cuatro veces. Dos fueron por obligación, por salir como mejor jugador del encuentro. No me gusta, prefiero estar al margen.

¿Perjudica decir y repetir que la UD tiene el mejor plantel?

No, hay jugadores espectaculares. Tienen un recorrido importante en Primera. Pero presión ninguna. Hasta el peor equipo del mundo, tiene esas ganas de ascender. Queremos hacerlo todo por el ascenso. Ves jugadores que se quedan fuera, a todos les llega su momento. Solo hay que aprovecharlo.

Con Jiménez nunca será suplente. Es su padre deportivo...

En Grecia me sentaba...Lo que el míster decida estará bien. Me habla muy 'duro'. Si me toca sentarme, lo haré con buena cara.

Estiletes como Borja Iglesias -cuatro goles en este inicio de Liga con el Espanyol-, Enrich, Morales...Rostros de recorrido de plata que arrasan en el Olimpo. ¿Por qué usted sigue en Segunda?

Estoy donde tengo que estar. Quise volver antes y no me dejaron. Terceras personas, que no han querido que venga en enero a la UD. Ahora estoy donde quiero estar. Si no, hubiese hecho lo posible para irme en junio. Tenía propuestas: salir cedido, irme para Grecia. Entre ellas, tenía jugar la Champions. Mi corazón y mis ganas decían que tenía que estar acá. Y no fallé.

Usted rechazó ofertas de China y Estados Unidos, que triplicaban su salario en la UD, el pasado verano. ¿Volver a vestir de amarillo le costó dinero?

Prefiero no hablar de eso, había equipos que me daban más. Mis ganas y mi corazón me decían que me quedase, tengo ganas de tener revancha. Merecía esta revancha; de volver a ser el mismo, o mejor que la última versión de Sergio Araujo.

Tiene 26 años y cumple 27 en enero. Destila madurez...

Estuve solo, esa soledad me vino bien. Mis amigos fueron muy poco a Grecia. Además, ellos ya están todos de novia, eso me da tranquilidad de verlos felices. Y al final, eso me hace estar centrado.

Ya se ganó al Gran Canaria.

Me lo tengo que seguir ganando.

Me dejaré la vida. Correré como el que más. Más allá de meter un gol, o fallar, me entregaré en el césped por el escudo. Para que la gente, al menos, me aplauda. Es lo mínimo que puedo hacer por ellos.

Sus celebraciones son de postal. ¿Las ensaya en el espejo o son espontáneas?

Son naturales. Hablé con mi novia [Guacimara] antes de los partidos. Le dije 'no sé si marcaré'. Me puso un mensaje: 'vas a marcar'. Y lo hice al minuto de juego. Las celebraciones salen solas.

El bendito tanto del 1-0 con el Numancia fue con la mano...

No, sale con fuerza porque golpea en el pecho y hombro.

¿A favor del VAR?

Sí, cuando te quitan goles, te duele. Es espectacular. Estará el próximo año, no estaremos en Segunda y lo usaremos en Primera.

Tiene contrato hasta 2023. ¿El ascenso asegura su continuidad? ¿Y si llega una oferta tentadora?

Me encantaría quedarme, el presidente [Miguel Ángel Ramírez] me quiere mucho; ha rechazado ofertas importantes. Mi continuidad no puede depender exclusivamente de mí. Hay más actores. Pero lo que haga Ramírez estará bien, siempre obra de forma correcta. Espero que haga lo que siente de corazón.

Su paso por Primera de amarillo fue decepcionante con Herrera y Setién. Y luego con Márquez -jugó dos partidos-, pues terminó cedido al AEK.

No estaba en mi mejor momento tras el ascenso [2015-16]. No estaba al 100% ni mentalmente, ni físicamente. Pero si ahora ascendemos y quieren venderme...Pues disfruto al máximo de cada partido con la UD. Puede ser el último, y me entrego al máximo por cada balón.

¿Ya tiene ganas de marcar al Tenerife en el derbi?

En esa fecha [16 de diciembre], cumpliré mi partido cien. Para mí es una presión, y una enorme responsabilidad. Ojalá ganemos.

¿Marcará tres al 'Tete'?

Con que lo haga Jiménez y terminemos 1-0 [sonríe]. Que lo marque cualquiera y se gane.

¿En qué le ha cambiado la paternidad -su hija tiene un año-?

Estoy muy feliz. Solo pienso en aprovecharlo, disfrutarlo...Mi reto es seguir siendo feliz como hasta hoy.

Una promesa si asciende...

Un nuevo tatuaje con la fecha. Ya tengo la del 21-J en la piel. Espero que sea en mayo, para no sufrir tanto. Ya se me ocurrirá otro reto. Quiero quedarme en Primera con la UD.