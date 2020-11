La fórmula con la que la UD Las Palmasgoleó al Numancia para salir de su crisis de tres partidos sin ganar ni marcar goles se mantendrá en Mallorca. Si no el once completo, al menos el grueso del mismo. Es lo que dejó claro Manolo Jiménezantes de viajar a Palma en su rueda de prensa de este viernes: "Lo que funciona no se toca y si tenemos que hacer retoques, que sea para bien", aseguró el de Arahal. En aquella alineación destacó la presencia del tridente Rafa Mir, Sergio Araujo y Rubén Castro, además de Javi Castellano en el mediocentro para recuperar el equilibrio perdido en Almería. Y hombres con mucho peso en jornadas anteriores como Maikel Mesa o Tana se quedaron en el banquillo.

Pero el estado de forma del tridente ofensivo lo condiciona todo: "Un mayor mío me dijo que los mejores tienen que jugar y ese tridente está en un buen estado de forma. Rubén no está marcando pero abre muchos espacios, Rafa llega muy bien y Sergio nos da una nota muy alta. Hay que saber manejar este tridente y que estén en su mejor versión para que le den mucho al equipo", continuó el técnico andaluz.

Por ello, Jiménez analizó de forma positiva las teclas que movió frente al Numancia: "Siempre digo que son pocos los entrenadores que pueden hacer una plantilla a su imagen. Son los que están en sus puestos top. La mayoría de entrenadores se tienen que adaptar. Ante el Numancia se dio bien la cosa y dimos con la clave. Hemos variado el sistema y hemos metido muchas variantes que han funcionado. Salvo en Almería, los últimos minutos de Albacete y en Gijón, hemos estado bien", comentó.

Para prolongar ese buen estado de ánimo señaló como clave la regularidad, y ésta se consigue "ganando todos los partidos". "Ganar todos los partidos es la mayor muestra de regularidad. Ojalá podamos ganar todos los posibles. No va a ser fácil porque todos los equipos piensan lo mismo. Hay un grupo de equipos apiñados arriba en cuatro puntos. Alguno más se apuntará, otro decaerá, pero la regularidad es lo que te ayuda a estar arriba. Requiere intensidad, concentración y competitividad", declaró.

Rivera y Blum

Dos nombres propios de la rueda de prensa fueron Christian Rivera y Danny Blum. El mediocentro, que aterrizó como uno de los hombres llamados a ser la referencia del proyecto, fue cedido este jueves al Huesca de Primera División después de varias jornadas fuera de la convocatoria. "Su representante vino con una oferta de Primera División. Para mí, Rivera es uno de los mejores mediocentros que tenemos, y digo que tenemos porque sigue perteneciendo a la UD", comenzó.

"No se adaptó nunca a Las Palmas. El fútbol de Segunda le viene peor que el de Primera. Ha tenido varios problemas aquí porque entre lesiones y dos actuaciones en las que no le salieron las cosas, se fue quedando sin jugar. No estaba nada adaptado a la UD Las Palmas", indicó. "Es un jugador muy interesante y con un nivel altísimo", añadió.

Asimismo, en su convocatoria de 19 jugadores para el duelo de este sábado destacaron las ausencias de Mantovani, Pekhart y Blum, habituales en las últimas listas. Acerca del alemán explicó que "está bien, pero esta plantilla me da la posibilidad de elegir a los que mejor están entrenando". Así, la lista completa la forman Raúl Fernández, Nauzet Pérez; Lemos, Parras, David García, Cala, Dani Castellano, Deivid, De la Bella; Timor, Galarreta, Javi Castellano, Tana, Maikel Mesa, Fidel, Sacko; Sergio Araujo, Rafa Mir y Rubén Castro.

Por último, Jiménez hizo un rápido análisis del Mallorca: "Es un buen equipo y bien trabajado. Con un buen entrenador. Se están viendo que pueden aspirar al ascenso. Se sienten respaldados por su afición y tienen una historia detrás muy importante", sentenció.