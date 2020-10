Juan Cala, uno de los cuatro capitanes de la UD Las Palmas, dio un paso al frente para hacer balance de la temporada y habló muy claro. El sevillano repartió responsabilidades y criticó la planificación del club. "En los fracasos deportivos intervienen los jugadores, el entrenador, el director deportivo, el presidente... Todo el mundo. Echarle la culpa sólo y exclusivamente a los jugadores me parece una falta de respeto. ¿Que tenemos gran parte de culpa porque somos los que jugamos? Por supuesto. Pero aquí fracasa todo el mundo o tiene éxito todo el mundo, aseguró en una comparecencia tras el entrenamiento en El Hornillo.

"Tampoco es culpa del jugador que no se haga una proyección a tres años. La proyección a tres años tiene que existir en toda empresa. ¿Qué culpa tengo yo si tenemos una negociación, pido una serie de años con una serie de condiciones y me los dan? En el fútbol se puede ganar y se puede perder y con eso se cuenta. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿El jugador? Sí, el jugador acepta su culpa en el aspecto deportivo. En el otro aspecto no tenemos ni mando, ni voz ni voto", añadió.

En el mismo sentido, el defensa de la UD señaló que "han arriesgado todo a un año y no ha salido bien, pues ahora, con buena fe, toca organizarse mejor para que se pueda subir en uno, en dos o en tres años". "Es lo que creo que intentan hacer. Está claro que lo han arriesgado todo a un año y ahora hay un problema porque el presupuesto se reduce un 50%", dijo en referencia al ajuste económico que tendrá que hacer el club para poder competir en el curso 2019-20.

Para Cala, otro de los errores que cometió el club y que no tiene que ver con los futbolistas fue la destitución del entrenador que empezó la temporada. "Por ejemplo, el despido de Manolo Jiménez yo no lo entiendo, entonces yo ahí no participo. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que el culpable no era Manolo Jiménez. Tampoco Paco Herrera ni Pepe Mel", sostuvo.

"Cuando echamos a Manolo Jiménez íbamos sextos, con 12 goles de diferencia y dos partidos perdidos. La evolución ya la saben. Si el culpable era el entrenador, ahí se demuestra que no lo era. Hay decisiones que no toman los jugadores. El poner o no poner a un jugador, tampoco. Entonces, la cuota de responsabilidad será para todo el club", sentenció.

En cualquier caso, el sevillano quiso dejar claro también una cosa: "El que menos culpa tiene es el presidente. El que menos y el que más. El que más porque es el máximo responsable y el que menos porque a fin y al cabo es el que se juega su dinero. Entonces, cuando una persona se juega su dinero, puede equivocarse, porque al menos está jugando con su dinero. Las demás personas estamos jugando con dinero ajeno".

En cuanto al futuro, el '20' de la UD señaló que "la próxima temporada es una incógnita". "Hay una bajada del presupuesto y del tope salarial de 19 a 7 millones y eso hace que todo sea una incertidumbre. Entiendo que el club se irá reuniendo con cada uno de nosotros. Algunos contaremos para la temporada que viene y otros no, y algunos tendrán que adaptarse al nuevo modelo de Las Palmas y otro no. Es una negociación entre club y jugador. Entiendo que con el paso de los días se irán dando pasos", comentó.

Preguntado por si estaría dispuesto a bajarse el sueldo, uno de los cuatro más altos de la plantilla, aseguró: "Yo vine aquí con un contrato de tres años y eso está ahí firmado. A mí no me han propuesto nada. Hay muchos factores que valorar (...). A mí me apetece cumplir los dos años que tengo (...). No es un plato de buen gusto que ahora estemos cambiando las condiciones, pero las leyes del juego las marca el club y la Liga con los presupuestos y nosotros estamos en nuestro derecho de aceptarlas o no".

"Si tiene que haber algún cambio en mi contrato no soy yo el que lo tiene que decidir. Hablaremos, mostraré mis argumentos y a partir de ahí tomaremos la mejor decisión para ambas partes. Yo no quiero ser ninguna carga para el club, pero tenemos que hablar muchas cosas. Sinceramente, en mi cabeza, la de mi familia, la de mi mujer y la de mis niñas está la de respetar mi contrato", agregó en el mismo sentido.

Sin embargo, antes de eso "lo primero es saber quién va a ser el entrenador la temporada que viene. Él tendrá que decidir con quién cuenta y con quién no y a partir de ahí harán esfuerzos por unos o por otros. Nos hemos emplazado a hablar de mi situación, pero no tengo ninguna prisa porque tengo dos años más de contrato y me presentaré aquí el 8 de julio para empezar la pretemporada", sentenció.