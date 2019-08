Mantovani: "Estamos en deuda con la afición"

Martín Mantovani, el zaguero que logró el tanto más increíble del verano ante el Tamaraceite, repasó este mediodía el inminente estreno liguero del domingo ante la SD Huesca -club que defendió la segunda vuelta del pasado curso- y el 'fenómeno Pedri'. "La principal característica que destaco de Pedri es que te presta atención (...) Más allá de todo lo futbolístico, de que le pega con las dos [piernas], de que se para bien, se adecúa...Tiene cosas especiales pero sobre todo es una esponja". Realza que el plantel tiene "una deuda con la afición" tras la desastrosa pasada campaña.

Esta primera fecha le vale al marcador central argentino de 35 años "para dar buena imagen". "A nivel personal, es un partido especial porque estuve compartiendo vestuario los tres últimos meses de la pasada Liga. El Huesca me dejó la enseñanza de nunca rendirse. Ellos nunca se dan por vencidos; es un club que hace las cosas bien. Pequeño pero con fuerza y ganas de volver a Primera. Es un partido especial".

La fase de carga de la pretemporada comenzó el pasado 8 de julio y se extendió durante 35 fechas. Martín Mantovani, ex del CD Leganés, sufrió una lesión muscular en julio de 2018 y le marcó de forma negativa. Ahora ha podido lucir su arista más competitiva. El regreso del guerrero. "A nivel personal ha sido una buena pretemporada, pude hacerla. En la pasada, sufrí una rotura". Sobre la gran parálisis de la operación salida y el desajuste salarial, que ha provocado que no se puedan inscritir a Álex Suárez, Kirian y Drolé, pone en valor el compromiso y salud de la caseta. "Que se escuchen y digan muchas cosas no nos ha afectado. Hemos prestado poca atención. Solo destaco que el vestuario es cada vez más fuerte. Más allá de las idas, vueltas, 'runrunes'...La gente ha estado al margen. Cosa que no ha pasado en otros clubes [el compromiso], ya que se han vivido situaciones personales delicadas. Circunstancias que nunca te gustan, actitudes, caras malas, gente que no se porte bien...Aquí es todo lo contrario".

Listo para el combate. Así se siente Mantovani: "Estamos con ganas, confiados...La pretemporada fue muy exigente. Esperamos que todo vaya bien, estamos delante de nuestra gente y debemos brindarles más alegrías que tristezas".

Ganarse el tendido, la edad del talento y Jonathan Viera

¿Cómo se puede recuperar la sonrisa del Gran Canaria? Mantovani promete coraje eterno. "Tenemos una deuda, el año pasado se puso un objetivo y no se cumplió. En esta pretemporada, el equipo está confiado pero debemos ir 'de poquito a poquito'. La gente [el entorno] debe tener paciencia, pero tendrán un equipo entregado".

Elogia la propuesta del Huesca, un sello aguerrido, ahora con Míchel en el banquillo. "Disponen de una filosofía muy buena, sale jugando [desde atrás] los balones y no se dan por vencido en ningún momento. Es lo que le ha llevado a estar arriba: hasta el último minuto lo pelea todo. Tienen mucho oficio, hay que tener mucho cuidado y respeto. Además, disponen de jugadores interesantes".

Aplaude la presencia de canteranos como Benito, Fabio, Josemi, Valles, Kirian, Segura, Cedrés..."Te mete ilusión y a pesar de la situación individual [en referencia a las salidas del plantel o bajada salarial], hay que remarcar que todos se implicaron. Les doy las gracias a los chicos porque ha sido una gran pretemporada. Su fe fue importante".

Tras el cruento retrato de Mel, el pasado sábado en Lanzarote -con frases como 'esto no me había pasado' y 'solo tengo 17 fichas'-, para Mantovani, la UD puede competir con todas la garantías para batir al Huesca. "Por lo que he visto en pretemporada me da confianza de lo que tengo a lado. Para mí, no solo valen los nombres. Sé que alguno esperaba otro tipo de nombre [fichajes]; pero como compañero, quiero más a mi lado a alguien que se parta la cabeza por ti. Hay un equipo muy competitivo y vamos a dar guerra. El equipo está para ganar".

Sobre Pedri, insite que "la responsabilidad hay que dársela a otros, ahora tiene que disfrutar. Le va a dar muchísimo al club". Considera capital la apuesta por la base: "Valen y deben salir más jugadores".

Le debe una a esa grada del Gran Canaria para "se sientan identificados con el equipo (...) Cuando el equipo lo da todo, la gente se levanta y te aplaude". Confirma que el tanto firmado ante el Tamaracaite, de espuela y en el aire, fue intencionado: "Sí, controlé, vi al portero adelantado y rematé", aseguró en tono de broma.

En último lugar, abre la puerta a Jonathan Viera, que esta mañana visitó Barranco Seco. "Con Jonathan he tenido la casión de jugar contra él. Es un gran jugador, no hay que hablar mucho de lo que es Viera. A los mejores siempre hay que tenerlos a tu lado".