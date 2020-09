Recuerdos del abonado 703

Desde entonces, mi vinculación como aficionado y socio del club ha sido total, siendo testigo privilegiado de los seis ascensos logrados, de su 'edad de oro' y de memorables jornadas vividas en el viejo Estadio Insular junto a otras de triste recuerdo.

Un sentimiento, una ilusión, un clamor

Para las nuevas generaciones es difícil imaginar qué significó la aparición de nuestro querido equipo en aquella sociedad que malvivía en medio de una devastadora pobreza cuando las brasas de la aterradora y todavía hoy incomprensible Guerra Civil permanecían encendidas.

Nuestra ciudad era inmensamente bonita, atractiva, rodeada de plataneras y de arenales, y con no más de 150.000 habitantes. Éramos una familia. Jugar al fútbol con pelotas de trapo hasta el anochecer era la gran pasión de los niños de la época en La Isleta, Los Arenales, Guanarteme, Fincas Unidas, Alcaravaneras, Triana, Vegueta, San Cristóbal, San José, San Juan, San Roque y otros barrios capitalinos. Camino Nuevo -hoy Bravo Murillo- era antesala de un frondoso platanar. Schamann y Escaleritas se limitaban a los Cuatro Cañones y un reducido número de casas baratas que nadie quería. El extraradio que dió paso a la populosa Ciudad Alta era todavía un proyecto. De ahí, y en Telde, Arucas, Guía, Gáldar, Agaete, La Aldea y restantes pueblos de la Isla y de Lanzarote y Fuerteventura brotó un sentimiento, una ilusión, un clamor: UD Las Palmas.

Alguien dijo que tal vez sean los recuerdos lo único que están fuera del tiempo y del espacio, y que la vida no es más que una colección de risas y sinsabores.

Y es en este contexto, en el de los recuerdos, donde yo quiero rendir un emotivo homenaje de gratitud a quienes hicieron -y hacen- posible el milagro de la UD, dirigentes, entrenadores, jugadores y aficionados de todas las épocas, y en especial a los que nos fueron diciendo adiós. ¡ Cada vez somos menos los que podemos contarlo!

Fundadores, jugadores protagonistas y éxitos

Muchos son los protagonistas que merecen permanecer para siempre en el cuadro de honor de nuestra historia. Sin embargo, me van a permitir destacar a los que marcaron un hito en distintas y determinadas etapas vividas por nuestro club representativo, comenzando por los responsables de su fundación, Manuel Rodríguez Monroy, Adolfo Miranda Ortega y José del Río Amor, y la generosidad de los clubes fusionados: Marino, Victoria, Atleticó Club, CD Gran Gran Canaria y Arenas Club.

Los ídolos de nuestra niñez

Cómo no revivir aquellas inolvidables décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta. Aquel Insular siempre lleno, abarrotado, repito, ¡siempre!; dentro y arriba, en la loma de las arenas... Montes, Castañares, Juanono, Yayo, Tatono, Vieira, Padrón, Manolín, Tacoronte, Peña y Cedrés, Cabrera, Marcial, Beneyto, Gallardo, Antoñito Jorge, Polo, Elzo, Naranjo, Ignacio, Manolo Torres, Macario, Pepín, Manolete, Currucales, Erasto, Felo, Pantaleón, Silva, Mujica, Molowny, Rosendo Hernández, Ricardito,Vázquez, Loret de Mola, Larraz...

Los de la 'edad de oro': Guedes, Tonono, Germán Dévora, Castellano, Aparicio, Martín Marrero, Estévez, Niz, José Luis, Trona, Guillermo Hernández, Roque Díaz, Martín I, León, Gilberto I, Gilberto II, José Juan, Ulacía, Oregui, Antonio Betancort, Pepe Juan, Correa, Paco Lemes, Carmelín, Julio Suárez, Farías, Oramas,Vegazo, Collar, Juan Luis, Evaristo, Calixto, Juanas, Samblás,

Carnevali, Wolff, Morete, Brindisi, Pérez, Páez, Felipe, Félix, Gerardo, Noly, Juani, Bosmediano...

Y los de etapas posteriores Manolo López, Contreras, Julio Durán, Pollo Vidal, Orlando,Socorro, Víctor Afonso, Paquito, Saavedra, Eduardo Ramos, Alexis Trujillo, 'Turu' Flores, Juan Carlos Valerón, Miguel ÁngelValerón, Manuel Pablo, Paqui, Juanito Rodríguez, Eloy, Cicovic, Samways, Pedro Luis, Pedro Vega, Melián, Mayé, Marcos Márquez, Narciso, Toni Robaina, Josico, Javi Guerrero, Nauzet, Jorge Larena, Guayre, Ángel López, Rubén Castro, Momo, Aythami, Vicente Gómez, David Simón, los hermanos Javi y Dani Castellano, Juanpe, David García, Tana, Araujo, Asdrúbal, Roque Mesa, Jonathan Viera, Jesé, Vitolo...

Indudablemente, que no son todos los que están, ni están todos los que son y que se nos quedan muchos nombres en el tintero a los que pedimos disculpas, aunque, quede bien claro, que todos los jugadores que han vestido los colores de nuestra Unión Deportiva Las Palmas, todos, sin excepción, desde el más humilde al más famoso, merecen figurar en el cuadro de honor de su historia.

En el plano estrictamente deportivo, en el césped, tenemos que sentirnos muy orgullosos de los logros obtenidos por nuestros colores en sus 70 años de vida. Nada menos que 34 temporadas en Primera División, de ellas 19 consecutivas, 30 en Segunda y seis en el pozo de la Segunda B.

Es obligado recordar a entrenadores del prestigio de Luis Valle (primer ascenso), Satur Grech, (2º) Vicente Dauder (3º), Rosendo Hernández, Pierre Sinibaldi, Roque Olsen (4º), Luis Molowny, Miguel Muñoz, Sergio Kresic (5º), Quique Setién o Paco Herrera (6º).

He de manifestar que la presencia de Quique Setién en el club, ha significado el periodo más ilusionante que haya vivido la afición en muchas décadas, toda vez que su idea del fútbol, el talento que imprime, recuerda, nos retrotrae, a aquellos años en los que ver jugar a la UD aquí, y en todos los campos peninsulares en la época dorada. Era sinónimo de admiración. "Las Palmas es el equipo que mejor fútbol crea y desarrolla en Primera División...", se leyó. ¡Gran entrenador y excelente persona!

Son los héroes del primer ascenso (1949-1951) y los integrantes de la 'edad de oro' (1964-1970), los que encumbraron las gestas más brillantes que ha tenido el club en sus 70 años de vida, sin olvidarnos la brillante etapa de Carnevali, Wolff, Morete y Brindisi.

Guedes, Tonono y Germán

Mención aparte, por la dimensión y circunstancias especiales y personales de sus protagonistas, he de referirme a los que, desde mi criterio, han sido los tres mejores jugadores que ha tenido el Club en toda su historia: Guedes, Tonono y Germán. ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas tardes de gloria! ¡Cuánta mala suerte!

Guedes. De impactante presencia, alto (185 cm.), moreno, elegante, acusada personalidad, enormemente popular, gran zancada, luchador incansable en la gran parcela del campo, magistral zurda, potente disparo. ¡Sus milimétricos pases de 40 metros a los pies de León y Gilberto I!

Tonono. ¡ Qué gran persona y qué gran jugador fue Tonono ! El 'Omega' del fútbol canario y español, uno de los defensas más completos de su época, con una técnica increíble que le permitía arrebatar el balón al delantero adversario de manera pulcra, nítida, sin cometer falta.

Germán. ¿Qué decirles?. Usando la terminología de hoy, él era un 'crack'; el 'Maestro' ¡Qué forma tan maravillosa de concebir el fútbol tenía! Una de sus jugadas estrella que aplaudíamos a rabiar y que nos entusiasmaba, era cuando cogía el balón en su área y sorteando contrarios avanzaba majestuoso, con rapidez hacia la portería contraria marcando goles de potente disparo con ambas piernas.

Germán, el eterno y respetado 'Maestro', es hoy merecido Presidente de honor del club desde 2011 y ni se sabe la cantidad de servicios que ha prestado a la sociedad tras su retirada, por ejemplo, varias veces dirigiendo al primer equipo en difíciles momentos, otras ejerciendo de director deportivo y relaciones públicas, etc. A sus cerca de 76 años podemos decir que Germán es historia viva del club y que por él no pasa la historia: es la historia.

Paco Castellano, León y Roque

Tres gigantes en la memoria de los viejos aficionados que prestaron importantes servicios al club, como grandes jugadores que fueron, y por las veces que dieron un paso al frente para coger las riendas del equipo en momentos muy delicados (Castellano y León) y Roque Díaz, el sempiterno Roquembauer', (¡Qué grandes defensas fueron él y Castellano! ) Roque, además, por el señorío, comportamiento solidario y don de gentes que muestra. Su indesmayable amor por el club lo evidencia al asumir la presidencia de la Asociación de exjugadores de nuestro querido equipo, en la que desarrolla una gran labor.

Juan Carlos Valerón y Silva

Los dos son indiscutibles figuras canarias de nivel internacional, siempre muy orgullosos de su tierra, a la que volvió Valerón ya en la recta final tras su prodigiosa trayectoria en el Dépor, con 38 años colgando las botas entre los suyos.

Silva prometió cerrar su brillante ciclo vestido de amarillo y azúl, sus colores preferidos a pesar de que por circunstancias muy especiales, volara desde su Arguineguín natal a Valencia cuando solo contaba 14 años y desde allí al estrellato con 125 entorchados con la selección española (un Mundial y dos Eurocopas), 35 goles y un final de carrera con nota de cum laude en el campeonísimo Manchester City de Guardiola donde deslumbra. Mientras, aquí, a la entrada del Estado de Gran Canaria, la afición ha adelantado el cariño que siente por él, perpetuando su figura con un busto, aguardando su llegada.

Valerón sí que bebió en su formación juvenil de las esencias del fútbol de su tierra hasta debutar en el primer equipo en 1994,etapa en la que ya asombraba a todo el que le viera jugar. La UD tuvo que desprenderse de él muy a su pesar, y el espigado jugador se trasladó a Mallorca y Atlético de Madrid para acabar en el Coruña, donde logró ser el futbolista más querido por la afición deportivista, como nadie lo ha sido en toda la historia de este gran club. Fue 46 veces internacional, y era tal la técnica de su fútbol, que hay quienes lo incluyen entre los once mejores futbolistas que haya dado España en todos los tiempos.

¡Gracias a Valerón y a Silva por lo alto que han puesto a su tierra en todo el mundo, a Canarias, Gran Canaria, Arguineguín! ¡Y por ser tan buenas y entrañables personas!

Los que nos dijeron adiós

La implacable ley de vida que lógicamente afecta a todos nos dice, que ya no vive ninguno de los que protagonizaron los dos primeros ascensos y que hay varias y definitivas ausencias del tercero de 1964 y años posteriores e ignoro si hay que añadir nombres a los del cuarto, quinto y sexto. Si así fuera, perdón. También nos dijeron adiós la mayoría de los 81 entrenadores que ha tenido el Club, obviamente, los pertecientes a los años cincuenta, sesenta y setenta.

El infortunio, la mala suerte, comenzó el 24 de abril de 1951 con la muerte de Antonio Vieira en pleno acto de servicio al club, y continuó en 1971 y 1975 con las de Guedes y Tonono.

Cuando murió Antonio Vieira el 24 de abril de 1951,recuerdo que en el colegio tanto profesores como los compañeros lo sentimos mucho. Nos dijeron que la causa de su fallecimiento se produjo tres meses después de sufrir un golpe en la cabeza durante un encuentro con la UD.

Su muerte fue una terrible noticia para toda la Isla y no hay calificativos para evaluar cómo afectó a La Isleta, su querido barrio. Disputó 26 encuentros oficiales, de ellos 13 en segunda, faltándole dos meses y 14 días para ser partícipe directo del primer ascenso. Fue un medio volante de los llamados todo terreno, muy valiente, resistente, fuerte. Al paso de los años me enteré que Antonio Vieira era tío del gran humorista canario Manolo Vieira, que no llegó a conocerlo porque sólo contaba 23 meses el día de su muerte.

Con Antonio Vieira se hizo justicia muchos años después de aquella fatalidad, con su sobrino Manolo como principal artíifice en reivindicar su memoria y con el Real Club Victoria, su primer equipo, poniendo a su disposición sus centenarias instalaciones. Hoy podemos ver un busto del malogrado futbolista canario en la sede social de la histórica sociedad porteña, y una copia del mismo busto, fundida en bronce junto a las de Guedes y Tonono, en el antepalco del Gran Canaria.

En 1969, la afición recibe como un terrible bombazo, como cruel mazazo, la noticia de que su jugador estrella, el líder, el carismático y admirado capitán, Juanito Guedes, está aquejado de una grave enfermedad.

Operado en Barcelona de un cáncer de colon por un prestigioso especialista recuperándose de manera sorprendente, tanto, que a finales de 1970, es convocado por Rosendo Hernández para el encuentro de liga con el Atlético de Bilbao. No salió de entrada. Perdíamos en el descanso (1-0). De pronto, algo inesperado iba a suceder. Nadie acertó a saber qué pasó porque de forma unánime, electrizante, tan sólo verle quitarse el chándal y ponerse de pié en el banquillo, toda la afición puesta en pie dedicó al llorado jugador la ovación más atronadora, emotiva y sentida jamás escuchada ni superada en el viejo Estadio Insular, que se tornó inenarrable una vez pisó el césped. Su presencia aquella tarde hizo que consiguiéramos empatar ante un excelente y complicado Atlético de Bilbao.

Guedes sólo volvió a jugar un encuentro más, creo recordar que fue en diciembre de 1970 contra el Español en Barcelona. Su muerte, el 9 de marzo de 1971, impactó de tal forma que prácticamente todo el pueblo canario acompañó el traslado de sus restos al cementerio de San Lázaro

Tonono nos dejó en solo una semana aciaga aquejado de una sorprendente, imprevista y fulminante enfermedad hepática, que no le dio tiempo ni para despedirse. Su último encuentro, 7 días antes de morir, lo jugó en Málaga en torneo de Copa.

Sin Guedes y sin Tonono, ya nada fue igual. Ellos son, con Germán, los que junto a los integrantes del primer ascenso desde regional a Primera merecen perpetuarse para siempre en el Olimpo de nuestro club.

Zuppo, 'el Pipi' y 'el Bandera'

A lo largo de nuestra pequeña y gran historia, la afición ha vibrado con la actuación de tres animadores de lujo, que tanto significaron en tardes victoriosas.

Paco Zuppo, natural de Tenerife, de la Peña Rambla, con corazón de canario universal, fue un célebre animador e inigualable enaltecedor de la afición amarilla en aquel encuentro decisivo y trascendental como fue el del primer ascenso de 1951. Le recuerdo dirigirse primero a cada grada y luego al centro del campo, entonando el memorable Riqui-Raca.

Manolo 'el Pipi' se hizo célebre con su inconfundible cornetín en las décadas de los sesenta y setenta. Su concierto comenzaba mucho antes de llegar al campo, en el parque Santa Catalina pasando por la playa de Alcaravaneras hasta llegar a los Hermanos Rogelio y Cafetería Viena. Todo ello en olor de multitud, y al son de su cornetín, que no dejaba de tocar.

Fernando 'el Bandera' fue sin duda el más popular que se dedicó a animar al equipo de sus amores y a su encanto personal hemos de referirnos. En los años 70, 80 y 90 se transformó en un fantástico y aplaudido líder animador de masas capaz de motivar y enaltecer a una afición a esas alturas empezando a sufrir los sinsabores de la Segunda.

De fuerte complexión, carpintero de profesión, canario de adopción, lucía un multicolor sombrero, y una visible y potente corneta que sonaba majestuosa fuera y dentro del campo, lanzando al viento los célebres Riqui-Raca y Triqui-Triqui-Tri y posteriormente, su mejor creación, su laureado Pío-Pío, que creó en 1978 y que aún perdura.

Fechas históricas

El primer ascenso a la División de Honor el 8 de julio de 1951 bate todos los récords en grados de emotividad y recuerdos. El Estadio Insular se llenó cuatro horas antes del comienzo del partido y después del victorioso 4-1, se formó la de San Quintín, con todo el mundo bailando y cantando, en medio del ruido de las sirenas de los barcos.

Ni que decir tiene que los aficionados recuerdan con cariño y nostalgia los cinco ascensos siguientes. Claro que hubo otras tardes con singular contenido para ser recordadas, por ejemplo, la tarde en que el césped del Insular se llenó de cigarras (venían del Sahara), mientras se jugaba el partido y los aficionados no salían de su asombro al ver espesas nubes volando de un lado a otro.

Aquellos dos domingos de la gripe asiática que afectaron a casi todos los titulares del equipo de tal forma, que fuimos derrotados en el Insular por 0-8 y 0-7 por el Barcelona y Celta. ¿Quién no ha oído hablar de aquel 4-3 ante el Real Madrid que ganaba 1-3 a falta de 10 minutos para el final y lograr la UD lo que parecía imposible? ¡Y cuando vencimos al Real Madrid por 4-0 en el primer partido de Copa de 1975!

Recordar, con pena, la increible tarde que descendimos a Segunda en 1983 después de 19 temporadas consecutivas en Primera al caer derrotados ante el Athletic. ¡Y cuando nos fuimos a Segunda B!

Calabuig, Lemus y Almeida

Creo que es obligado, de agradecidos, recordar a los que a través de los medios informativos. Citaré a Pascual Calabuig Porcal, una estrella que brilló con luz propia en Radio Atlántico y Televisión Española en Canarias. Todavía sigue en la brecha a sus cerca de los 95 años, deleitándonos con magníficos artículos periodísticos en LA PROVINCIA. Fue el primero que retransmitió un partido de la UD y fue ante el Real Madrid. En su dilatada y exitosa historia de comunicador radiofónico hizo célebre la forma en cómo cerraba sus espacios diarios, cómo se despedía: '¡ Pues no faltaba más !'.

En el plano escrito hay un nombre, Antonio Lemus del Moral, que figura con letras de oro en el devenir de nuestrocClub al que dedicó los mejores años de su actividad laboral. ¡Qué gran profesional fue Antonio Lemus al que traté más de 30 años! Sus crónicas en el periódico de toda su vida, LA PROVINCIA, y particularmente su afamado y siempre recordado 'Cada día' eran una gozada.

Segundo Almeida García, para quien les escribe el mejor locutor de deportes que ha dado Canarias. Cronista-analista, serio, riguroso, honesto, inteligente, que sabía de fútbol, con inconfundible y agradable voz de marcado acento canario.