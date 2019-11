Senegal desafía a Pedri

La selección de Senegal, que debuta en Brasil en un Mundial sub 17, se cruza en el sueño de España de volver a ser protagonista en esta competición y se presenta como un duro rival para el encuentro de octavos de final que tendrá lugar en Goiania (19.30 horas, Gol).

El conjunto de David Gordo comparece en esta instancia después de superar con cierta solvencia la primera fase, al acabar líder del grupo E por delante de la potente Argentina, ante la que igualó en el estreno (0-0) y ante la que pasó más apuros, ya que luego goleó a Tayikistán (5-1) y venció a otro representante del continente africano, Camerún (2-0).

Mientras tanto, los 'Jóvenes Leones de Teranga' que dirige Malick Daf debutaron con una autoritaria goleada sobre Estados Unidos por 4-1 y selló su clasificación con un triunfo por 3-1 sobre Holanda, la actual campeona de Europa, donde se convirtió en el verdugo de España.

Cerraron los senegaleses su participación en el grupo D con una derrota ante Japón (0-1), aunque Daf pudo dar descanso, por ejemplo, a su máximo goleador, Pape Sarr, que ha logrado tres dianas en esta primera fase y que se presenta como una de las principales amenazas para la zaga española, que tan solo ha encajado un gol, en propia meta, de Álvaro Carrillo, ante Tayikistán.



La trampa de la edad



Curiosamente Senegal accedió al Mundial de rebote, gracias a la descalificación de Guinea del Campeonato de África sub'17 de Tanzania por utilizar jugadores mayores a la edad permitida. Senegal es el clásico equipo africano, muy potente físicamente, con lo que palia sus carencias técnicas. A estas edades tan tempranas, suele ser un factor muy importante, aunque España ya ha podido rodarse en el choque contra Camerún, en el que impuso su calidad y su estilo combinativo con los Pedri González, Roberto Navarro, Germán Varela y compañía, sin olvidar a los atacantes, Jordi Escobar y Pablo Moreno.

España llegó a Brasil con Pedri, jugador de la UD Las Palmas cedido por el Barcelona, como referencia para el gran público, pero todo el bloque ha mostrado, salvo fases del encuentro ante la Albiceleste, un nivel importante en lo individual y también en lo colectivo.

"Al futuro le pido el Mundial bajo el brazo que creo que es lo que queremos todos y espero que suceda", aseguró el futbolista amarillo en un vídeo elaborado por los medios de la Real Federación Española de Fútbol.

El objetivo de España es repetir la final que se logró en la pasada edición en la India, pero esta vez alzando el título. "Hay que ir partido a partido, pero somos un buen grupo y un equipo que puede hacer grandes cosas", concluyó Pedri, que volvió a dejar patente su admiración por Andrés Iniesta. "En quien más me fijaba era Andrés Iniesta. Siempre me ha gustado cómo jugaba, la tranquilidad que tenía y sobre todo cómo era como persona", agegó el de Tegueste, que desveló que incluso quiso cortarse el pelo como él cuando era niño. "Mi padre me dijo que no podría ser, que Iniesta era calvo", dijo entre risas.