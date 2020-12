"Era la más forofa de todas". Sus hijos y nietos coinciden. Luisa Guadalupe Álvarez, a sus 89 años de edad, llevaba la UD Las Palmas muy adentro. Ahora descansa en paz desde el jueves, pero sufrió con su equipo hasta que ya no pudo más. "El último partido que vio fue hace unas cinco jornadas, porque se puso muy nerviosa. Desde entonces le engañábamos y le decíamos que Las Palmas había ganado, y se quedaba contenta", reconoce Josefina Monagas, su hija. Para Maquita, como le llamaban cariñosamente sus allegados, la UD ganó hasta el último segundo.

Pasan varios minutos de la una de la tarde y algunos familiares, la mayoría de los cuales acaba de regresar de una misa en honor a la octogenaria, forman un corro para recordar su pasión por Las Palmas. Guadalupe Álvarez, que llevaba tiempo sin ir por el Estadio de Gran Canaria por los avatares de la edad, fue conocida cuando el 18 de junio de 2006, tras el partido de ida de la final de la promoción de ascenso a Segunda División frente al Linares en la Península, recibió el impacto de un objeto que venía desde el exterior del campo que le provocó una brecha que necesitó de cuatro puntos de sutura.

Ese día, uno de sus nietos, Josué Peña, entonces con 19 años, estaba también en Linarejos. "Aquello fue una gran encerrona de la que pudimos salir bien. Llovía de todo: piedras, tejas...", recuerda. El choque había terminado con empate a dos y los aficionados de la UD permanecían en el interior del campo. Entonces, de repente, seguidores radicales del cuadro jienense comenzaron a tirar cosas desde fuera. Una de ellas golpeó a Maquita.

Como si nada

"Pino Hernández, la presidenta de la peña Adrián Déniz, fue la que me avisó de lo que le había pasado a mi abuela. Lo primero que me dijo fue que no me asustara. Me llevó hacia la zona de vestuarios y ahí la vi a ella sentada, como si nada. Estaba sentada con Darino, Marcos Márquez, Aythami... De risas y fiestas, como si no tuviera una brecha en la cabeza", relata Josué.

"Yo ni sabía que había ido para allá, y cuando pusieron el resumen en la tele, vi a una señora de espaldas con la camiseta de Paqui y sangrando, y dije: 'Esa mujer me suena a mí de algo'. Efectivamente, era mi abuela", cuenta Óscar Peña, otro de sus nietos. "Yo le dije a mi madre que fuera tranquila, que no pasaba nada, pero le tocó", añade Josefina.

Para Maquita, más allá de haber sido atendida por los médicos de Las Palmas, de haber compartido el momento con los jugadores en el vestuario, o de haber sido portada de LA PROVINCIA el 19 de junio de 2006 con la cabeza, la bufanda y la camiseta de la UD ensangrentadas, el incidente de Linarejos supuso un antes y un después, porque nunca más volvió a viajar a ver al equipo fuera de casa. "Desde que pasó lo de Linares cogió respeto", sentencia Josué.

Es entonces cuando interviene Soraya Hernández,otra nieta. Ella también estaba muy agradecida al club porque después de la pedrada en la cabeza salió en la campaña de abonos de la temporada siguiente (2006-07), cuando Las Palmas volvió a Segunda. Aparece con un pájaro en el vídeo", puntualiza.

Así que Guadalupe pasó a disfrutar del equipo de sus amores, del que era abonada desde hacía más de 60 años, en el Gran Canaria. "Ella decía que su abono existía hasta que falleciera. Aunque no fuera al Estadio, para ella el abono era sagrado. Entonces, este año también mi abuelo tuvo que ir a sacar los dos abonos, como siempre", revela Óscar.

Antes, cuando iba, le gustaba llegar a la zona con dos horas de antelación para tomarse una tila en uno de los bares de la calle Fondos de Segura y entrar al Estadio con tranquilidad, siempre por la grada Naciente, aunque su asiento estaba en Tribuna, porque el club le facilitó ese acceso para que no tuviera que bajar tantas escaleras hasta llegar a su butaca. A buen seguro, esa deferencia era por todo lo que Guadalupe y su familia habían dado a la entidad.

"Ella luchó mucho por la UD Las Palmas. Cogió firmas cuando iba a desaparecer, pagamos abonos en la Tribuna sin ir sólo para ayudar al club... Mi madre fue de la UD hasta la muerte", asegura su hija Josefina, que recuerda que Maquita era "un manojo de nervios" durante los 90 minutos. "Sus ídolos eran Marcos Márquez y Vinny Samways".

Su peor momento en Siete Palmas lo relata con emoción otro de los nietos, Ramón Monagas. "Fue el día del cordobazo, que estaba yo con un brazo roto, en cabestrillo, pegado a la Policía Nacional. Nunca había visto a Maye -como llamaban a su abuela- así. Las lágrimas se las bebía".

Pero en sus 89 años de amor a la UD vivió momentos mucho más felices. Descanse en paz Maquita Álvarez, puro amor amarillo que pasa a la eternidad.