Las Palmas Atlético se vio superada por la mínima en su visita al Nuevo Ganzábal (1-0). El cuadro de Juan Manuel Rodríguez mereció más en un encuentro marcado por fuertes lluvias, que llegó al descanso sin goles. Tras la reanudación, Marc Nierga decantó la balanza a favor de un necesitado UP Langreo. Hasta el pitido final, la 'vela chica' trató de no marcharse de vacío de tierras asturianas, pero no pudo rebasar la meta de Adrián Torre.

Durante los primeros compases, el Langreo salió más conectado, insistiendo para intentar hacerse con el dominio del juego frente a un conjunto de Juan Manuel Rodríguez, bien plantado sobre el Nuevo Ganzábal. La primera aproximación fue para el bando asturiano con una acción de Marc Nierga, que se encontró con la excelente intervención del cancerbero amarillo Álex Domínguez.

Al filo del cuarto de hora, los de Dani Mori gozaron de una nueva oportunidad para abrir el marcador con un tiro de Pedro Montero, desde la frontal, que se le fue fuera por poco. La 'vela chica' se mostró solidaria en tareas defensivas para desbaratar las aproximaciones de los asturianos, pero su primera gran oportunidad de la contienda no llegó hasta el minuto 39, cuando un tiro de Pablo Haro, tras servicio de Rober, lo despejó, con una buena intervención, el portero local Adrián Torre.

Tras la reanudación, el Langreo mostró su persistencia en tomar el mando al partido frente a una 'vela chica', que también gozó de claras aproximaciones para adelantarse en el marcador a domicilio. En un peligroso ataque, una acción personal de Pablo Haro no la llegó a conectar, por muy poco, su compañero Rober. A continuación, el catalán Álex Domínguez tuvo que emplearse a fondo para evitar el primer tanto de los pupilos de Dani Mori.

A la hora de juego, los astuarianos desnivelaron la balanza a su favor con un remate de Marc Nierga. A continuación, un tiro de Josemi pudo suponer la igualada, pero el balón se marchó a la derecha de Adrián Torre.

Las Palmas Atlético insistió en busca de la igualada, pero los asturianos estuvieron bien plantados para contrarrestar las embestidas grancanarias. En el 85', Luis García cruzó en exceso un servicio en largo de su compañero Manu Alemán. A continuación, Toni Segura, tras asistencia de Pablo Haro, tuvo el empate, pero su tiro centrado fue desbaratado por el cancerbero Adrián Torre.

En las postrimerías, los pupilos de Juan Manuel Rodríguez volvieron a acariciar el tanto de la igualada, con un remate de cabeza de Juan Rodríguez, solo dentro del área, que se le fue alto. Hasta el final, los amarillos insistieron para no irse de vacío del Nuevo Ganzábal, pero no pudieron superar a Adrián Torre.

Ficha técnica: UP LANGREO:

Adrián Torre; Cristian, Ramiro, Alain, Mateo, Pedro Montero (Jorge Hernández, 74'), Álvaro Gómez, Marc Nierga (Colo, 82'), Davo, Marenya y Leto (Gayoso, 51').

LAS PALMAS ATLÉTICO: Álex Domínguez; Dani Flaco, Carlos Quintana (Luis García, 74'), Josemi Castañeda, Alberto Reina (Toni Robaina, 74'), Rober, Gorka Garai, David, Juan Rodríguez, Pablo Haro y Joel (Manu Alemán, 64').

ÁRBITRO: José Antonio Fernández (Comité gallego). Amonestó por los locales a Pedro Montero y Marenya; y por los visitantes a Josemi Castañeda y Pablo Haro.

GOLES: 1-0, m. 60: Marc Nierga.

INCIDENCIAS: Nuevo Ganzábal, ante unos 300 aficionados.